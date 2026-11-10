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Quân sự - Thế giới

Pháp cáo buộc Iran tấn công mạng vào hệ thống tủ lạnh của siêu thị

Pháp cho rằng Iran chịu trách nhiệm về cuộc tấn công mạng chưa từng có tiền lệ nhằm vào hệ thống làm lạnh tại khoảng 700 siêu thị.

Trà Khánh (T/h)

Ngày 9/11, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot phát biểu bên lề cuộc họp ngoại trưởng G7 tại Paris cho biết, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chịu trách nhiệm về cuộc tấn công mạng chưa từng có tiền lệ nhằm vào hệ thống làm lạnh tại khoảng 700 siêu thị tại Pháp vừa qua.

"Đây là vụ tấn công mạng quy mô lớn đầu tiên nhằm mục đích phá hoại trên lãnh thổ Pháp, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với lợi ích quốc gia và an ninh của người dân", Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nhấn mạnh.

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Không chỉ Pháp, nhiều nước châu Âu cũng bị sự cố hệ thống tủ đông và tủ lạnh dẫn đến việc tiêu hủy nhiều loại thực phẩm. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Barrot cho biết chính phủ Pháp đã triệu tập đại sứ Iran để phản đối mạnh mẽ về sự việc. Ông khẳng định Paris sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU) đối với tất cả những cá nhân liên quan, đồng thời cân nhắc những biện pháp cần thiết và tương xứng nhằm đáp trả, ngăn chặn các vụ tấn công tương tự.

Vụ tấn công xảy ra trong đêm 11/10 và rạng sáng 12/10, khiến nhiệt độ hệ thống tủ lạnh tại khoảng 700 trong tổng số 10.000 siêu thị ở Pháp tăng lên mức quá cao, dẫn đến bốc cháy. Một số thiết bị ghi nhận mức nhiệt lên tới 50 độ C trong khoảng 6 giờ. Ít nhất 15 vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi tin tặc đẩy nhiệt độ các thiết bị làm lạnh lên cao.

Chuỗi siêu thị Intermarche cho biết, thiệt hại trong một ngày lên tới hàng chục triệu euro. Các cửa hàng độc lập cũng nằm trong số mục tiêu bị ảnh hưởng.

Cơ quan An ninh mạng quốc gia Pháp (ANSSI) quy trách nhiệm vụ tấn công cho nhóm Shahid Kaveh, đơn vị tác chiến mạng trực thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Cuộc điều tra tập trung vào người đứng đầu nhóm này, hai cấp phó và những cá nhân khác có thể bị xác định liên quan.

Phía Iran hiện chưa lên tiếng về các cáo buộc của Pháp.

Những sự việc tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều nước châu Âu như Thụy Điển, Bỉ, Luxembourg, Ireland và Estonia... Các cửa hàng tạp hóa tại ít nhất 9 quốc gia bị sự cố hệ thống tủ đông và tủ lạnh trong ngày 2/11, nghi do tấn công mạng, khiến một số nơi phải tiêu hủy thực phẩm.

Một cuộc tấn công khác nhằm vào một số ngân hàng máu tại Pháp hồi tuần trước cũng nhằm mục tiêu đẩy nhiệt độ bảo quản lên mức rất cao, nhưng bị ngăn chặn trước khi gây thiệt hại cho máu và mẫu xét nghiệm.

#tấn công mạng tủ lạnh siêu thị #siêu thị Pháp bị hack #Iran

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