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Quân sự - Thế giới

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro.

Trà Khánh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 9/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng, là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm vóc mới của quan hệ hai nước, tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

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Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Vào tháng 7 năm nay, Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm chính thức Nhật Bản. Cuối tháng 10 vừa qua, khi dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản được tổ chức tại Philippines, Đại tướng Phan Văn Giang đã gặp song phương Bộ trưởng Koizumi Shinjiro.

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Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Hai bên cho rằng hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả, thiết thực. Hai bên duy trì thường xuyên, hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Các cơ quan, đơn vị hai Bộ Quốc phòng tích cực phối hợp, thúc đẩy mạnh mẽ các nội dung hợp tác đã thống nhất.

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Bộ trưởng Koizumi Shinjiro tại cuộc hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã hỗ trợ đào tạo rất hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong những năm qua.

Để tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản, qua đó đóng góp vào an ninh, ổn định, phát triển của mỗi nước và khu vực, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; thúc đẩy hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh; tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế như ADMM+.

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Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro. Ảnh: Bộ Quốc phòng.
#Đại tướng Phan Văn Giang #Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản #Bộ Quốc phòng #quan hệ Việt Nam Nhật Bản

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