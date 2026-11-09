Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Chìm thuyền chở người di cư, hơn 20 người thiệt mạng

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ngoài khơi bờ biển Senegal.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Senegal ngày 8/11 cho biết, thuyền chở người di cư đã bị chìm ngoài khơi thị trấn Kébémer, phía Bắc Dakar, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Tính đến tối 7/11, một người được tìm thấy còn sống. Các đội cứu hộ đã được huy động để tiếp tục tìm kiếm những người sống sót khác.

Bộ Nội vụ Senegal không nêu rõ số lượng người được cho là đã có mặt trên thuyền khi vụ tai nạn xảy ra.

apthuyen1.png
Trong ảnh, một chiếc thuyền bị lật úp gần Guhere, phía Bắc Obock, Djibouti, hồi tháng 10/2026. Ảnh: Alexandre Coissac/IOM/AP.

Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ.

"Chúng tôi kiên quyết tiếp tục cuộc chiến chống lại những kẻ tổ chức các vụ vượt biên trái phép”, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye viết trên mạng X.

Theo AP, tuyến đường di cư xuyên Đại Tây Dương từ Tây Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới. Theo nhóm nhân quyền Walking Borders của Tây Ban Nha, ít nhất 635 người đã thiệt mạng trong 5 tháng đầu năm 2026.

Nhóm này cho biết cứ 100 người di cư đến quần đảo Canary trong giai đoạn đó thì có khoảng 21 người thiệt mạng.

Vào tháng 7, cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết gần 150 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong vòng một tuần do những chiếc thuyền bị chìm ngoài khơi Mauritania khi đang cố gắng đến châu Âu. Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng gần 400 người đã được cứu sống.

Vào đêm Giao thừa năm 2025, một chiếc thuyền chở hơn 200 người di cư đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Gambia. Các quan chức Hội Chữ thập đỏ báo cáo rằng 44 thi thể đã được tìm thấy.

#Chìm thuyền chở người di cư #Chìm thuyền chở người di cư ngoài khơi Senegal #chìm thuyền #người di cư #tai nạn tàu thuyền #Senegal

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hải quân Ấn Độ cứu 20 thuyền viên trên tàu cá Iran khỏi cướp biển

Lực lượng hải quân Ấn Độ đã giải cứu thành công 20 thuyền viên trên một tàu đánh cá của Iran bị cướp biển bắt giữ ngoài khơi Somalia.

AP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 3/11 cho biết, sau chiến dịch kéo dài hơn 48 giờ, lực lượng hải quân nước này đã giải cứu thành công một tàu cá Iran cùng 20 thuyền viên bị cướp biển bắt giữ ngoài khơi Somalia.

"Việc giải cứu tàu Azini đã hoàn tất vào ngày 2/11 ở vùng biển Ả Rập, cách thành phố Mumbai hơn 3.000 km", Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Lật thuyền trên sông ở Nigeria, gần 50 người tử vong

Một chiếc thuyền bị lật úp trên sông ở bang Sokoto phía Tây Bắc Nigeria, khiến ít nhất 47 người tử vong.

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, chiếc thuyền chở hơn 80 người, hầu hết đang trên đường đến các trang trại để làm việc tại thị trấn Gorau, thuộc khu vực chính quyền địa phương Goronyo của bang, thì gặp nạn hôm 20/8.

Abdulkadir Yusuf, Giám đốc Sở Giao thông đường thủy nội địa quốc gia bang Sokoto cho biết, số người tử vong "tính đến thời điểm hiện tại" là 47 người.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Chìm thuyền chở học sinh vừa đi thi, ít nhất 20 người thiệt mạng

Giới chức cho biết chiếc thuyền chở học sinh trở về sau khi tham dự kỳ thi đã bị chìm tại miền trung Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương ngày 5/7 cho biết, một chiếc thuyền gỗ chở học sinh trở về sau khi tham dự kỳ thi đã bị lật ở miền trung Congo, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Chiếc thuyền này đang di chuyển tại tỉnh Kasai thì bị chìm khi đi vào ngã ba sông Sankuru và sông Kasai hôm 3/7, theo lời các nhân chứng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới