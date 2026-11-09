Chìm thuyền chở người di cư, hơn 20 người thiệt mạng

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ngoài khơi bờ biển Senegal.

AP dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Senegal ngày 8/11 cho biết, thuyền chở người di cư đã bị chìm ngoài khơi thị trấn Kébémer, phía Bắc Dakar, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Tính đến tối 7/11, một người được tìm thấy còn sống. Các đội cứu hộ đã được huy động để tiếp tục tìm kiếm những người sống sót khác.

Bộ Nội vụ Senegal không nêu rõ số lượng người được cho là đã có mặt trên thuyền khi vụ tai nạn xảy ra.

Trong ảnh, một chiếc thuyền bị lật úp gần Guhere, phía Bắc Obock, Djibouti, hồi tháng 10/2026. Ảnh: Alexandre Coissac/IOM/AP.

Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ.

"Chúng tôi kiên quyết tiếp tục cuộc chiến chống lại những kẻ tổ chức các vụ vượt biên trái phép”, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye viết trên mạng X.

Theo AP, tuyến đường di cư xuyên Đại Tây Dương từ Tây Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới. Theo nhóm nhân quyền Walking Borders của Tây Ban Nha, ít nhất 635 người đã thiệt mạng trong 5 tháng đầu năm 2026.

Nhóm này cho biết cứ 100 người di cư đến quần đảo Canary trong giai đoạn đó thì có khoảng 21 người thiệt mạng.

Vào tháng 7, cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết gần 150 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong vòng một tuần do những chiếc thuyền bị chìm ngoài khơi Mauritania khi đang cố gắng đến châu Âu. Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng gần 400 người đã được cứu sống.

Vào đêm Giao thừa năm 2025, một chiếc thuyền chở hơn 200 người di cư đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Gambia. Các quan chức Hội Chữ thập đỏ báo cáo rằng 44 thi thể đã được tìm thấy.