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Quân sự - Thế giới

Nhân chứng kể lại vụ xả súng hàng loạt ở Ba Lan

Vụ xả súng ở thành phố Krakow đã khiến 6 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương cuối tuần qua, gây rúng động đất nước Ba Lan.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, nghi phạm 24 tuổi lái xe vào quảng trường ở trung tâm thành phố Krakow và nổ súng, khiến 6 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương hôm 7/11.

Phát ngôn viên cảnh sát Krakow, Katarzyna Cisło, cho biết ngay cả sau khi bị cảnh sát bắn trọng thương, kẻ tấn công vẫn tiếp tục nổ súng.

Magdalena Frączak đang du lịch ở Krakow cùng bạn thì nghe thấy tiếng súng vang lên vào chiều 7/11.

“Tôi đã đỡ một cụ bà ra sau chậu hoa và lấy thân mình che chắn cho bà. Tôi liếc nhìn thì thấy kẻ tấn công đi ngang qua chỉ cách lưng tôi khoảng 1 mét. Đó là lý do tôi có 6 vết thương do mảnh đạn trên lưng. Chỉ sau khi hắn ta đi qua, tôi cùng cụ bà vội chạy vào một quán cà phê”, Frączak kể với hãng AP hôm 8/11.

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Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ xả súng tại quảng trường ở Krakow, Ba Lan, ngày 7/11/2026. Ảnh: AP/Beata Zawrzel.

Marie-Ange Collaer, một du khách đến từ Brussels (Bỉ), viết trên Facebook: "Chúng tôi phải cố gắng chạy thoát, sau đó nằm trên sàn nhà khi nghe thấy tiếng súng nổ".

Alexandros Maronitis, một du khách đến từ Hy Lạp, cho biết đã nhìn thấy kẻ tấn công khi hắn ta được đưa lên xe cứu thương.

Được biết, các nạn nhân trong vụ xả súng đến từ nhiều quốc gia. Krzysztof Jan Klęczar, Thống đốc vùng Malopolska, cho biết 3 người phụ nữ và một người đàn ông thiệt mạng là người Ba Lan. Một người đàn ông đến từ Anh và một phụ nữ đến từ Áo cũng nằm trong số những người tử vong. Trong số các nạn nhân bị thương có công dân đến từ Anh, Bồ Đào Nha, Nga, Đức và Áo.

Kẻ tấn công, một công dân Ba Lan 24 tuổi, vẫn trong tình trạng nguy kịch hôm 8/11 sau khi trải qua nhiều ca phẫu thuật. Cảnh sát chưa công bố danh tính của hắn. Nghi phạm là một kẻ có tư tưởng cực đoan.

Các công tố viên cho biết họ đã mở cuộc điều tra về tội giết người và âm mưu giết người, bao gồm cả các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát, mô tả vụ xả súng là một "hành vi khủng bố".

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