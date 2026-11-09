Hiện trường hai tàu hỏa đâm nhau ở Ai Cập, hơn 130 người thương vong

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu tại tỉnh Giza, Ai Cập, đã tăng lên 7 người. Ngoài ra, 125 người khác bị thương.

AP dẫn thông cáo của Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cho biết, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 125 người khác bị thương trong vụ hai tàu hỏa đâm nhau ở thị trấn Al-Ayyat, tỉnh Giza, vào tối 8/11.

"Đã có 70 bệnh nhân được xuất viện sau khi tình trạng sức khỏe cải thiện và được điều trị cần thiết, trong khi 7 người khác dự kiến cũng sớm được xuất viện. Những người bị thương còn lại đang tiếp tục được điều trị và theo dõi y tế. Ít nhất 72 xe cứu thương được điều động đến hiện trường sau khi vụ va chạm xảy ra", thông cáo của Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cho biết.

Hiện trường vụ tàu hỏa đâm nhau ở Ai Cập. Ảnh: AP

Theo Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập, vụ va chạm xảy ra giữa 2 ga Kafr Ammar và Al-Raqqa, khi một đoàn tàu chạy trên tuyến Giza-Fayoum đâm vào toa cuối của một đoàn tàu khác chạy trên tuyến Cairo-Aswan.

Cơ quan này cho biết các đội ứng phó khẩn cấp cùng cần cẩu đã được điều động đến hiện trường để dọn dẹp khu vực tai nạn và di chuyển những toa tàu còn lại, nhằm khôi phục hoạt động đường sắt theo cả hai hướng trong thời gian sớm nhất.

Ayman Gamal, một cư dân của Kafr Girza ở al-Ayyat, nơi xảy ra vụ tai nạn, cho biết thêm những người dân sống gần đó đã vội đến hiện trường, hỗ trợ giải cứu nạn nhân và gọi xe cứu thương.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi khẳng định ông đang theo dõi sát diễn biến vụ việc, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình của những người thương vong. Tổng thống Sisi cũng chỉ đạo cơ quan chức năng cung cấp mọi hỗ trợ y tế và cấp cứu cần thiết, khẩn trương điều tra vụ tai nạn và xử lý bất kỳ cá nhân nào bị xác định có hành vi thiếu trách nhiệm.

Tai nạn xảy ra giữa 2 ga Kafr Ammar và Al-Raqqa, khi một đoàn tàu chạy trên tuyến Giza-Fayoum đâm vào toa cuối của một đoàn tàu khác chạy trên tuyến Cairo-Aswan. Ảnh: AP

Theo Cơ quan Thống kê và Huy động Công cộng Trung ương Ai Cập (CAPMAS), nước này ghi nhận 170 vụ tai nạn tàu hỏa vào năm 2025, giảm 22,7% so với 220 vụ vào năm 2024. Tỷ lệ tử vong cũng giảm xuống còn 28,1 ca tử vong trên 100 người bị thương vào năm 2025, so với 54,8 ca vào năm 2024.

Khu vực Al-Ayyat, nơi xảy ra vụ va chạm ngày 8/11, từng ghi nhận một trong những thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Ai Cập, khi một vụ hỏa hoạn trên đoàn tàu chạy tuyến Cairo-Luxor đã cướp đi sinh mạng của hơn 380 người vào năm 2002.