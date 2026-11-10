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Chính trị

Ngày 10/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc với nhiều dự án luật quan trọng

Các đại biểu thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình, làm rõ một số vấn đề.

Theo Thùy Giang/ vietnamplus.vn

Ngày 10/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai (Quốc hội khóa XVI) với nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa và Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

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Lan tỏa tình yêu nước bằng sức mạnh công nghiệp văn hóa. (Ảnh: TTXVN)

Trong buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật.

Tiếp sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Các đại biểu thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

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#Luật Phát triển công nghiệp văn hóa #Luật Văn bản quy phạm pháp luật #Luật Thể dục #thể thao #Đầu tư đường cao tốc

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