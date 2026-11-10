[INFOGRAPHIC] Ông Lula da Silva và 4 lần đắc cử Tổng thống Brazil

Vào tháng 10/2026, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.
Từ tủ lạnh, máy pha cà phê đến camera an ninh, thiết bị thông minh có thể trở thành mục tiêu của hacker khi AI giúp phát hiện lỗ hổng nhanh và trên diện rộng.
Trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro.
Vụ xả súng ở thành phố Krakow đã khiến 6 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương cuối tuần qua, gây rúng động đất nước Ba Lan.
Ít nhất 21 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ngoài khơi bờ biển Senegal.
Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu tại tỉnh Giza, Ai Cập, đã tăng lên 7 người. Ngoài ra, 125 người khác bị thương.
Tổng thống Israel Isaac Herzog chính thức giao nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới cho Chủ tịch Đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã giải cứu 22 thành viên thủy thủ đoàn trên một tàu chở hàng bốc cháy ở vịnh Oman.
Ả Rập Xê Út tuyên bố đã đánh chặn các tên lửa nhắm vào thủ đô Riyadh và khu vực khác của vương quốc này.
Một trận động đất mạnh xảy ra ở miền Trung Nhật Bản vào sáng ngày 8/11, khiến ít nhất 22 người bị thương.
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này mới đây vô hiệu hóa một tàu hàng tại vịnh Oman.
Một vụ xả súng xảy ra tại quảng trường đông đúc ở Krakow, Ba Lan, khiến 6 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Theo AP, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã dỡ bỏ giới hạn mà nước này đặt ra là 2.000 km đối với tầm bắn của tên lửa đạn đạo.
Nhiều chuyến bay và đài truyền hình ở châu Âu đối mặt với những lời đe dọa đánh bom mới.
Một chiếc xe buýt chở học sinh đến trường đã gặp tai nạn ở miền Đông nước Pháp, khiến 2 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.
Vụ đấu súng trên một chiếc xe buýt ở Denver, bang Colorado, Mỹ, đã khiến 5 người thương vong. Nghi phạm cũng bị bắn hạ.
Chiều 6/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị về tổ chức, biên chế Quân đội.
Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran đã có cuộc điện đàm với các lãnh đạo vùng Vịnh trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp diễn.
Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu thực chất trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.
Kẻ tấn công xả súng khiến 8 người thiệt mạng tại 3 địa điểm khác nhau ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi bị bắt giữ.
Một chiếc xe buýt chở khách va chạm với xe tải ở miền Đông Pakistan, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương.