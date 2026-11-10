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[INFOGRAPHIC] Ông Lula da Silva và 4 lần đắc cử Tổng thống Brazil

Quân sự - Thế giới

[INFOGRAPHIC] Ông Lula da Silva và 4 lần đắc cử Tổng thống Brazil

Vào tháng 10/2026, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.

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