Phản ứng của Venezuela trước tuyên bố "phong tỏa không phận" của Mỹ

Dù thực hiện loạt cuộc điện đàm nhằm hạ nhiệt căng thẳng, cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Venezuela đều không tìm được tiếng nói chung.

Theo Reuters, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang dần cạn lựa chọn để có thể được Mỹ bảo đảm, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra vào tháng trước.

Reuters dẫn các nguồn tin nắm được nội dung cuộc điện đàm cho biết, ông Trump đã bác bỏ hàng loạt yêu cầu của nhà lãnh đạo Venezuela trong cuộc trao đổi đó. Đồng thời ông Trump cũng đưa ra tối hậu thư buộc Tổng thống Maduro phải rời Venezuela trong ngày 28/11.

Đáp lại, Tổng thống Maduro và chính phủ của ông luôn phủ nhận mọi cáo buộc của Mỹ, cho rằng Mỹ đang tìm cách thay đổi chế độ nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Venezuela, bao gồm dầu mỏ.

Bài binh bố trận của Mỹ xung quanh Venezuela. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ

Đến ngày 29/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social nội dung sẽ phong tỏa không phận Venezuela: "Gửi đến tất cả hãng hàng không, phi công, những kẻ buôn ma túy và buôn người, hãy coi như toàn bộ không phận phía trên và xung quanh Venezuela bị phong tỏa. Cảm ơn quý vị đã chú ý đến vấn đề này".

Trước đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hôm 22/11 cảnh báo máy bay dân dụng cần hết sức thận trọng khi hoạt động trong không phận Venezuela, do "tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong khu vực".

"Các mối đe dọa có thể gây rủi ro tiềm ẩn với máy bay ở mọi độ cao, gồm khi bay qua vùng trời, trong giai đoạn cất cánh và hạ cánh, cũng như tại các sân bay", thông báo của FAA có đoạn.

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc mít tinh tại thủ đô Caracas, Tổng thống Venezuela Maduro nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng là hòa bình với chủ quyền, bình đẳng, tự do! Chúng tôi không muốn hòa bình của nô lệ, cũng không phải hòa bình của các thuộc địa!".

Kể từ tháng 9, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở Biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng mà không đưa ra được bằng chứng chứng minh họ là những kẻ buôn ma túy.

Khoảng 15.000 lính Mỹ thuộc đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 22 hiện đang có mặt tại khu vực ngoài khơi Venezuela

Các hãng hàng không gồm Iberia của Tây Ban Nha, TAP Bồ Đào Nha, LATAM Chile, Avianca Colombia và GOL Brazil đã đình chỉ khai thác đường bay tới Venezuela, trong khi hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines cũng hủy toàn bộ chuyến đến Venezuela trong ngày 24-28/11.

Venezuela sau đó thu hồi giấy phép hoạt động của 6 hãng hàng không trên.

Quân đội Mỹ hồi đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lượng lớn lực lượng đến khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Lực lượng Mỹ triển khai ở gần Venezuela hiện nay gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 15.000 binh sĩ.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ hiện diện tại biển Caribe.

Tổng thống Trump hôm 27/11 nói những nỗ lực "trên bộ" để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ Venezuela sẽ sớm bắt đầu. Hiện chưa rõ tuyên bố này ám chỉ khả năng Mỹ mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Venezuela hay sẽ sử dụng vũ khí tầm xa.

Ông Trump trước đó cho biết có thể đối thoại với người đồng cấp Maduro, nhưng cũng không loại trừ khả năng mở chiến dịch can thiệp vào Venezuela.

Washington cho biết mục đích triển khai quân sự là để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy trong khu vực, nhưng Caracas khẳng định thay đổi chế độ mới là mục tiêu cuối cùng của phía Mỹ.