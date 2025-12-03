Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Phản ứng của Venezuela trước tuyên bố "phong tỏa không phận" của Mỹ

Dù thực hiện loạt cuộc điện đàm nhằm hạ nhiệt căng thẳng, cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Venezuela đều không tìm được tiếng nói chung.

Tuệ Minh

Theo Reuters, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang dần cạn lựa chọn để có thể được Mỹ bảo đảm, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra vào tháng trước.

Reuters dẫn các nguồn tin nắm được nội dung cuộc điện đàm cho biết, ông Trump đã bác bỏ hàng loạt yêu cầu của nhà lãnh đạo Venezuela trong cuộc trao đổi đó. Đồng thời ông Trump cũng đưa ra tối hậu thư buộc Tổng thống Maduro phải rời Venezuela trong ngày 28/11.

Đáp lại, Tổng thống Maduro và chính phủ của ông luôn phủ nhận mọi cáo buộc của Mỹ, cho rằng Mỹ đang tìm cách thay đổi chế độ nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Venezuela, bao gồm dầu mỏ.

Bài binh bố trận của Mỹ xung quanh Venezuela. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ
Bài binh bố trận của Mỹ xung quanh Venezuela. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ

Đến ngày 29/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social nội dung sẽ phong tỏa không phận Venezuela: "Gửi đến tất cả hãng hàng không, phi công, những kẻ buôn ma túy và buôn người, hãy coi như toàn bộ không phận phía trên và xung quanh Venezuela bị phong tỏa. Cảm ơn quý vị đã chú ý đến vấn đề này".

Trước đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hôm 22/11 cảnh báo máy bay dân dụng cần hết sức thận trọng khi hoạt động trong không phận Venezuela, do "tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong khu vực".

"Các mối đe dọa có thể gây rủi ro tiềm ẩn với máy bay ở mọi độ cao, gồm khi bay qua vùng trời, trong giai đoạn cất cánh và hạ cánh, cũng như tại các sân bay", thông báo của FAA có đoạn.

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc mít tinh tại thủ đô Caracas, Tổng thống Venezuela Maduro nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng là hòa bình với chủ quyền, bình đẳng, tự do! Chúng tôi không muốn hòa bình của nô lệ, cũng không phải hòa bình của các thuộc địa!".

Kể từ tháng 9, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở Biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng mà không đưa ra được bằng chứng chứng minh họ là những kẻ buôn ma túy.

Khoảng 15.000 lính Mỹ thuộc đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 22 hiện đang có mặt tại khu vực ngoài khơi Venezuela

Các hãng hàng không gồm Iberia của Tây Ban Nha, TAP Bồ Đào Nha, LATAM Chile, Avianca Colombia và GOL Brazil đã đình chỉ khai thác đường bay tới Venezuela, trong khi hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines cũng hủy toàn bộ chuyến đến Venezuela trong ngày 24-28/11.

Venezuela sau đó thu hồi giấy phép hoạt động của 6 hãng hàng không trên.

Quân đội Mỹ hồi đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lượng lớn lực lượng đến khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Lực lượng Mỹ triển khai ở gần Venezuela hiện nay gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 15.000 binh sĩ.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ hiện diện tại biển Caribe.

Tổng thống Trump hôm 27/11 nói những nỗ lực "trên bộ" để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ Venezuela sẽ sớm bắt đầu. Hiện chưa rõ tuyên bố này ám chỉ khả năng Mỹ mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Venezuela hay sẽ sử dụng vũ khí tầm xa.

Ông Trump trước đó cho biết có thể đối thoại với người đồng cấp Maduro, nhưng cũng không loại trừ khả năng mở chiến dịch can thiệp vào Venezuela.

Washington cho biết mục đích triển khai quân sự là để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy trong khu vực, nhưng Caracas khẳng định thay đổi chế độ mới là mục tiêu cuối cùng của phía Mỹ.

New York Post
Link bài gốc Copy link
https://nypost.com/2025/11/30/us-news/11-us-warships-and-15000-troops-now-in-caribbean-amid-escalating-venezuela-tensions/
#Venezuela #Mỹ #Donald Trump #Tin nóng

Bài liên quan

Quân sự

Mỹ diễn tập không kích Venezuela

Trong một cuộc điện đàm bí mật, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đe dọa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng việc thay đổi chế độ.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 30/11 dẫn thông tin do tờ Wall Street Journal của Mỹ đăng tải hôm 29/11 cho biết trong những tuần gần đây, Mỹ đã tiến hành diễn tập các cuộc không kích mà Washington dự định thực hiện tại Venezuela.

Theo RT, Wall Street Journal đăng tải thông tin này dựa trên trích dẫn một quan chức quốc phòng và dữ liệu theo dõi chuyến bay.

Xem chi tiết

Quân sự

Nga đã chuyển hàng tên lửa phòng không và UAV Geran 2 cho Venezuela

Trong nỗ lực giúp Venezuela đối phó với nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự với Mỹ, Moscow được cho đã chuyển hàng trăm tên lửa phòng không và Geran-2 cho Caracas.

Theo Defense News, máy bay vận tải quân sự Nga có thể đã chuyển một lượng lớn tên lửa phòng không và máy bay không người lái cảm tử (UAV kamikaze) Geran-2 đến Venezuela.

Cả chính quyền Moscow lẫn Caracas đều chưa bình luận về những báo cáo như vậy.

Xem chi tiết

Quân sự

Mỹ có động thái quân sự bất thường trên quốc đảo cạnh Venezuela

Đoàn xe quân sự và máy bay MV-22 Osprey thuộc đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 22 của Mỹ đã được phát hiện di chuyển ở Trinidad và Tobago.

Các báo cáo và video lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy các phương tiện quân sự của Quân đội Mỹ và máy bay MV-22 Osprey hoạt động ở Trinidad và Tobago, làm dấy lên câu hỏi về hoạt động triển khai đang diễn ra gần bờ biển Venezuela.

Đoạn phim được chia sẻ bởi tài khoản OSINTdefender trên X, viết rằng : "Thiết bị quân sự Mỹ xuất hiện tại Trinidad và Tobago có thể thuộc Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 22 của Thủy quân lục chiến Mỹ (MEU 22). Quốc đảo này nằm cách bờ biển đông bắc Venezuela khoảng 8km". Bài đăng cho thấy các xe hậu cần kiểu Thủy quân lục chiến di chuyển dọc theo các xa lộ địa phương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới