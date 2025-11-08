Mỹ có động thái quân sự bất thường trên quốc đảo cạnh Venezuela

Đoàn xe quân sự và máy bay MV-22 Osprey thuộc đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 22 của Mỹ đã được phát hiện di chuyển ở Trinidad và Tobago.

Các báo cáo và video lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy các phương tiện quân sự của Quân đội Mỹ và máy bay MV-22 Osprey hoạt động ở Trinidad và Tobago, làm dấy lên câu hỏi về hoạt động triển khai đang diễn ra gần bờ biển Venezuela.

Đoạn phim được chia sẻ bởi tài khoản OSINTdefender trên X, viết rằng : "Thiết bị quân sự Mỹ xuất hiện tại Trinidad và Tobago có thể thuộc Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 22 của Thủy quân lục chiến Mỹ (MEU 22). Quốc đảo này nằm cách bờ biển đông bắc Venezuela khoảng 8km". Bài đăng cho thấy các xe hậu cần kiểu Thủy quân lục chiến di chuyển dọc theo các xa lộ địa phương.

Các khí tài quân sự Mỹ được phát hiện di chuyển tại Trinidad và Tobago.

Một video khác, do người dùng Nate Robert chia sẻ, cho thấy ít nhất hai chiếc MV-22 Osprey bay qua Chaguaramas, một cảng biển quan trọng và khu vực phòng thủ phía tây Cảng Tây Ban Nha.

Trong chú thích, Nate Robert viết: "Chaguaramas, Trinidad vài ngày trước. Tôi đã thấy một số chuyến bay qua... (chúng tôi ở rất gần Venezuela)." Các video không nêu rõ điểm đến của máy bay hoặc đoàn xe, và không có lời giải thích chính thức nào được đưa ra.

Trinidad và Tobago có vị trí địa lý chiến lược ở Nam Caribe, nằm trên các tuyến đường biển dẫn đến Venezuela, Guyana và lưu vực Caribe rộng lớn hơn. Vị trí này cũng mang lại khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng ngoài khơi, cơ hội tiếp nhiên liệu và gần các điểm nghẽn hàng hải của khu vực.

Ảnh chụp màn hình từ video được đăng lên mạng xã hội.

Bối cảnh địa phương cũng góp phần thu hút sự chú ý vào các vụ việc này. Vài ngày trước đó, lực lượng Phòng vệ Trinidad và Tobago (TTDF) đã được lệnh trở về căn cứ trong tình trạng sẵn sàng tác chiến ở mức cao nhất.

Lý do cho việc sẵn sàng này không được công bố rộng rãi, và chính phủ Trinidad và Tobago cũng không nêu rõ liệu các hoạt động của Mỹ có được phối hợp với lực lượng vũ trang của mình hay không.

Cả Bộ Chiến tranh lẫn Thủy quân Lục chiến Mỹ đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về sự hiện diện được báo cáo của Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22 tại Trinidad và Tobago.

Sự hiện diện của các đoàn xe vận tải và Osprey cùng lúc phù hợp với hoạt động viễn chinh của Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22, nhưng hiện tại các báo cáo vẫn chỉ mang tính quan sát chứ chưa được xác nhận chính thức.

Các đoạn video được chia sẻ cho thấy máy bay quân sự Mỹ đang vận chuyển quân nhân chứ không phải thực hiện các chuyến bay huấn luyện hoặc trình diễn.

Các đoàn xe dường như bao gồm cả xe hỗ trợ và tiếp nhiên liệu, cho thấy các hoạt động kéo dài thay vì các chuyến bay trình diễn ngắn hạn có thể đang được tiến hành. Tuy nhiên, do không có tuyên bố chính thức, thời gian, phạm vi và mục đích của việc triển khai này vẫn chưa chắc chắn.

Sự chú ý của khu vực Nam Caribe đã gia tăng do căng thẳng chính trị và tình hình an ninh được thắt chặt giữa một số quốc gia. Vị trí gần kề của Trinidad và Tobago với Venezuela, cùng với khả năng tiếp cận đường biển và các cơ sở cảng đã được thiết lập, khiến nơi này trở nên quan trọng đối với các hoạt động ứng phó khẩn cấp khu vực, dàn dựng sơ tán nhân đạo, hoặc huấn luyện đối tác.