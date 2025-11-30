Mỹ diễn tập không kích Venezuela

Trong một cuộc điện đàm bí mật, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đe dọa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng việc thay đổi chế độ.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 30/11 dẫn thông tin do tờ Wall Street Journal của Mỹ đăng tải hôm 29/11 cho biết trong những tuần gần đây, Mỹ đã tiến hành diễn tập các cuộc không kích mà Washington dự định thực hiện tại Venezuela.

Theo RT, Wall Street Journal đăng tải thông tin này dựa trên trích dẫn một quan chức quốc phòng và dữ liệu theo dõi chuyến bay.

Tổng thống Donald Trump cáo buộc chính phủ Venezuela điều hành các băng nhóm “khủng bố ma túy”, và hôm 29/11 tuyên bố không phận của nước này sẽ bị đóng đối với “tất cả hãng hàng không, phi công, kẻ buôn ma túy và tội phạm buôn người”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến phát biểu trước binh sĩ trên tàu sân bay USS George Washington tại Yokosuka, Nhật Bản, ngày 28/10/2025. Ảnh: Getty Images

Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng: “Gửi tất cả các hãng hàng không, phi công, những kẻ buôn ma túy và buôn người, hãy coi VÙNG TRỜI PHÍA TRÊN VÀ BAO QUANH VENEZUELA BỊ HOÀN TOÀN ĐÓNG LẠI”.

Lời đe dọa của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh lực lượng hải quân Mỹ tăng cường hiện diện ở biển Caribe, nơi mà kể từ tháng Chín đã chứng kiến những cuộc tấn công nhằm vào ít nhất 21 tàu trong vùng biển quốc tế ở Caribe và các khu vực khác, với tuyên bố rằng các tàu này được sử dụng bởi những kẻ buôn lậu ma túy.

Theo các báo cáo truyền thông, hơn 80 người bị cho là đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.

Theo Wall Street Journal, Tổng thống Trump đã nói với với người đồng cấp Venezuela trong cuộc điện đàm bí mật tuần trước rằng ông sẽ cân nhắc lật đổ Tổng thống Maduro nếu ông Maduro không chịu từ chức.

Dù cả hai phía đều chưa xác nhận cuộc gọi này, nhưng Tổng thống Trump trước đây từng phủ nhận tìm cách dùng vũ lực để lật đổ Tổng thống Maduro.

Dẫu vậy, vào ngày 3/11, theo đài Sputnik của Liên bang Nga, Tổng thống Trump bày tỏ quan điểm rằng thời gian cầm quyền của Tổng thống Maduro trên cương vị lãnh đạo Venezuela đã được đếm ngược.

Trước đó, vào tháng Tám vừa qua, Mỹ đã tăng tiền thưởng cho việc bắt giữ Tổng thống Maduro lên 50 triệu USD.

Hôm 29/11, Bộ Ngoại giao Venezuela bác bỏ lời đe dọa nhắm vào máy bay của nước này, gọi đây là hành động gây hấn “mang tính thực dân”, vi phạm luật pháp quốc tế.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Venezuela nêu rõ: “Tuyên bố kiểu này là hành động thù địch, đơn phương và tùy tiện, không phù hợp với những nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế”.

Đài Sputnik của Liên bang Nga dẫn tuyên bố của Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đăng trên Telegram cho biết thêm để đáp trả việc chính phủ Mỹ đang tìm cách chặn không phận Venezuela, "Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh thực hiện một kế hoạch đặc biệt để hồi hương những người Venezuela bị mắc kẹt ở các quốc gia khác, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các tuyến đường xuất cảnh cho những người cần di chuyển ra khỏi lãnh thổ của chúng tôi”.

Theo bà Rodriguez, Venezuela đã kích hoạt tất cả các cơ chế đa phương theo luật pháp quốc tế để “ngay lập tức chấm dứt hành động bất hợp pháp và phi pháp này”.

Về phần mình, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phủ nhận mọi liên hệ với các băng đảng ma túy và cảnh báo Washington không được “châm ngòi cho một cuộc chiến điên rồ” trong khu vực.

Tổng thống Maduro cũng đã đặt lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao và tiến hành nhiều cuộc diễn tập, , tuyên bố sẽ đánh trả bất kỳ cuộc xâm lược nào.

Chính phủ Venezuela phủ nhận cáo buộc hỗ trợ các băng nhóm ma túy và cho rằng ông Trump đang sử dụng chiến dịch trấn áp ma túy làm cái cớ để tiến hành thay đổi chế độ.