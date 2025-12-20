Hà Nội

Nga tiến hành hiện đại hóa hệ thống phòng không S-400

Quân sự

Nga tiến hành hiện đại hóa hệ thống phòng không S-400

Nhờ việc được sử dụng tại Ukraine, quá trình hiện đại hóa hệ thống phòng không S-400 của Lực lượng vũ trang Nga đang được đẩy mạnh.

Thiên Đăng
Theo thông tin mới nhất từ truyền thông nhà nước Nga, hệ thống phòng không S-400 Triumph của Lực lượng vũ trang Nga sẽ trải qua quá trình hiện đại hóa mới. Ảnh: @Defense News.
Quá trình hiện đại hóa này dựa trên những bài học kinh nghiệm từ việc sử dụng chúng ở Ukraine. Ảnh: @The Moscow Times.
Động thái mới này từ Nga nhằm mục đích dùng hệ thống phòng không S-400 Triumph để vô hiệu hóa các mối đe dọa từ đối phương hiệu quả hơn thế nữa. Ảnh: @Russia Beyond.
Thông tin này được ông Yan Novikov, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất vũ khí Almaz-Antey hé lộ. Ảnh: @Defense News.
Ông Yan Novikov chỉ ra rằng, thiết kế hệ thống phòng không S-400 Triumph mới sắp tới sẽ có những “đặc điểm khác thường” so với các mẫu khác hiện đang được các lực lượng vũ trang trên toàn thế giới sử dụng. Ảnh: @Defense News.
Trích dẫn một số phát biểu, ông Yan Novikov nói: “Thế giới hiện đang trải qua một cuộc cách mạng khoa học và công nghệ nhanh chóng, trong đó ngành công nghiệp quốc phòng là một trong những điểm quan trọng nhất. Tốc độ thay đổi cho phép chúng ta phản ứng kịp thời trước những thách thức mới”. Ảnh: @The Moscow Times.
“Một trong những phản ứng đó là tiềm năng hiện đại hóa to lớn của hệ thống tên lửa phòng không S-400, cho phép chúng ta nhanh chóng giảm thiểu các mối đe dọa mới nổi trong các chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Yan Novikov nói thêm. Ảnh: @ Russia Beyond.
Cũng theo ông Yan Novikov, nhờ tiềm năng kể trên mà hệ thống phòng không S-400 Triumph đang và sẽ có được những khả năng và đặc tính mới, mà thường không có ở các hệ thống phòng không khác”. Ảnh: @Defense News.
Các nguồn tin của Nga chỉ ra rằng, hệ thống phòng không S-400 Triumph đã cho thấy dấu hiệu hoạt động hiệu quả cao hơn kể từ tháng 8/2025, với nhiều báo cáo ghi nhận việc sử dụng thành công trong việc chống lại các cuộc tấn công tên lửa của Ukraine; đặc biệt là các tên lửa phóng từ mặt đất. Ảnh: @The Moscow Times.
Theo hướng đó, các nhà phân tích ở Moscow khẳng định rằng, hệ thống S-400 đã đóng vai trò quan trọng trong việc đánh chặn tên lửa ATACMS phóng vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga vào giữa tháng 11/2025. Ảnh: @The Moscow Times.
Hiện tại, chưa có thêm thông tin chi tiết nào được cung cấp về những cải tiến cụ thể sẽ được tích hợp vào hệ thống phòng không S-400 Triumph sắp tới của Nga. Ảnh: @Defense News.
#Nga #hệ thống phòng không S-400 #Quân đội Nga #phòng không Nga #tên lửa phòng không tầm xa

