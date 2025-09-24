Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Gaza ngay lập tức

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc chiến ở Gaza cần phải chấm dứt ngay lập tức.

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 23/9. Tổng thống Trump nói rằng cuộc chiến ở Gaza cần phải chấm dứt ngay lập tức, đồng thời gọi việc một số nước phương Tây gần đây công nhận Nhà nước Palestine là "phần thưởng" cho Hamas.

trump4.png
Tổng thống Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9/2025. Ảnh: Bloomberg.

"Chúng ta cần phải chấm dứt cuộc chiến ở Gaza ngay lập tức", Tổng thống Trump nói trước các nhà lãnh đạo thế giới tại New York, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã "tham gia sâu rộng" vào nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn.

Ông cũng kêu gọi việc thả các con tin (Israel) đang bị giam giữ ở Gaza.

"Chúng ta phải làm được điều đó, chúng ta phải đàm phán hòa bình, đưa tất cả 20 con tin trở về nhà", ông chủ Nhà Trắng nói, ám chỉ 20 trong số 48 con tin đang bị giam giữ ở Gaza được cho là vẫn còn sống.

Ông kêu gọi những người ủng hộ hòa bình nên đoàn kết trong việc yêu cầu thả các con tin, đồng thời bác bỏ việc các nước phương Tây gần đây công nhận Nhà nước Palestine vì cho rằng đây là "phần thưởng" cho lực lượng Hamas.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định rằng quyền thành lập nhà nước cho người Palestine "là một quyền, không phải là một phần thưởng".

Sultan Barakat, giáo sư tại Đại học Hamad Bin Khalifa ở Qatar, nhấn mạnh rằng mặc dù Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ngay lập tức, nhưng ông không đề cập đến cách thức kết thúc xung đột.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X/RT
