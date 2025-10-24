Phân tích các gói thầu của Công ty Âu Lạc: Cạnh tranh có thực chất? [Kỳ 4]

Soi chiếu 3 gói thầu áp dụng đấu thầu cạnh tranh của Công ty Âu Lạc cho thấy, 2 gói thầu chỉ có duy nhất liên danh của Âu Lạc tham gia, 1 gói đối thủ duy nhất bị loại vì lý do năng lực.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, kịch bản "một mình một ngựa" không chỉ diễn ra tại các gói thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Âu Lạc (Âu Lạc) ở Tổng Công ty Bến Thành (TCT Bến Thành), mà còn lặp lại ở các chủ đầu tư khác, ngay cả khi áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh.

Năm 2024, Liên danh Công ty Âu Lạc và Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Bền tham gia Gói thầu số 01: Sửa chữa, cải tạo (Mã TBMT: IB2400200516) thuộc công trình Sửa chữa, gia cường bến tàu Hòn Tre xã Tiên Hải. Chủ đầu tư là Ban Quản lý bến xe - tàu thành phố Hà Tiên (nay thuộc tỉnh An Giang) . Bên mời thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng CIC Nam Việt.

Quyết định 55/QĐ-BQLBXT của Ban Quản lý bến xe - tàu Thành phố Hà Tiên. Nguồn MSC

Gói thầu này áp dụng hình thức "Chào hàng cạnh tranh qua mạng", một hình thức được thiết kế để tăng tính cạnh tranh và tốc độ cho các gói thầu quy mô nhỏ. Giá gói thầu được phê duyệt là 3.883.318.725 đồng.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 27-05/BC-NV ngày 11/7/2024 xác nhận: "Số lượng nhà thầu: 1". Nhà thầu duy nhất tham gia chính là Liên danh Âu Lạc - Nguyễn Bền.

Với việc là nhà thầu duy nhất, liên danh này không gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình đánh giá và được phê duyệt trúng thầu tại Quyết định số 55/QĐ-BQLBXT (ngày 18/7/2024) với giá 3.863.700.321 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,5%.

Quay trở lại năm 2025, tại Gói thầu "Thi công Cải tạo sửa chữa Nhà kho tại Lô E3" (Mã TBMT: IB2500174760) do TCT Bến Thành làm chủ đầu tư. Đây là gói thầu "Đấu thầu rộng rãi". Hai nhà thầu nộp HSDT gồm Liên danh Âu Lạc - Cường Thịnh và Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết kế & Xây dựng Công trình Xanh.

Tuy nhiên, như đã phân tích, đối thủ duy nhất đã bị loại từ vòng đánh giá năng lực kinh nghiệm một cách "dễ dàng". Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy Công ty Công trình Xanh không cung cấp được hàng loạt tài liệu chứng minh kinh nghiệm hợp đồng tương tự và năng lực nhân sự chủ chốt . Điều này khiến cuộc đấu thầu rộng rãi thực chất chỉ còn lại một mình Liên danh Âu Lạc - Cường Thịnh. Kết quả, liên danh này trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,54%.

Kịch bản "một mình một ngựa" tiếp tục tái diễn tại Gói thầu "Thi công xây dựng hạng mục: Cụm nhà hàng và Bar biển..." (Mã TBMT: IB2500398547), cũng là "Đấu thầu rộng rãi" do TCT Bến Thành làm chủ đầu tư. Lần này, chỉ có duy nhất Liên danh Âu Lạc - DLT nộp hồ sơ. Liên danh này trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,47%.

Trong 6 gói thầu trúng thầu (giai đoạn 2024-2025) mà Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập được hồ sơ, với tổng giá trị hơn 20,24 tỷ đồng, có 3 gói là chỉ định thầu rút gọn. Ba gói còn lại (2 gói đấu thầu rộng rãi, 1 gói chào hàng cạnh tranh) đều diễn ra với kịch bản chỉ có duy nhất Âu Lạc hoặc liên danh của Âu Lạc tham gia hoặc đáp ứng yêu cầu. Tổng giá trị tiết kiệm qua cả 6 gói thầu này chỉ đạt 0,94%.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Chuỗi gói thầu sát giá của Công ty Âu Lạc: Để hoạt động đấu thầu hiệu quả hơn - Góc nhìn từ chuyên gia