Phẫn nộ người đàn ông ngồi giữa đường, chặn xe khách trước hầm Hải Vân

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang xác minh, làm rõ clip liên quan đến một phụ xe khách ngồi giữa đường cản trở các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A.

Ngày 15/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã nắm thông tin và đang vào cuộc xác minh vụ việc một phụ xe khách có hành vi ngồi giữa đường, cản trở các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn dẫn vào hầm Hải Vân.

Xe khách đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ có một người đàn ông lao ra, ngồi chắn giữa đường.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe khách đang lưu thông theo hướng về hầm Hải Vân (địa phận phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) bất ngờ bị một người đàn ông ra chặn ngang đường. Đáng chú ý, người này mặc áo thun đỏ in logo và tên của nhà xe TQD, chuyên tuyến Đà Nẵng – Quảng Trị.

Theo nội dung clip, để ngăn chiếc xe khách tiếp tục di chuyển, người đàn ông không chỉ chặn đầu xe, mà còn ngang nhiên ngồi xuống giữa đường. Khi xe dừng hẳn, đối tượng đứng dậy, tiến tới chỉ trỏ, sau đó tiếp tục đứng chắn trước mũi xe trong thời gian dài.

Người đàn ông tiến tới chỉ trỏ, sau đó tiếp tục đứng chắn trước mũi xe trong thời gian dài. (Ảnh cắt từ clip)

Hành động này khiến nhiều phương tiện phía sau bị ùn ứ, không thể di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho người đi đường.

Đáng nói, ở thời điểm xảy ra vụ việc, một xe khách khác mang biển kiểm soát 43H – 091.38 đang dừng gần đó đã được người đàn ông này ra hiệu cho di chuyển về hướng hầm Hải Vân.