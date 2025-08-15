Hà Nội

Xã hội

Phẫn nộ người đàn ông ngồi giữa đường, chặn xe khách trước hầm Hải Vân

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang xác minh, làm rõ clip liên quan đến một phụ xe khách ngồi giữa đường cản trở các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A.

Thanh Hà

Ngày 15/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã nắm thông tin và đang vào cuộc xác minh vụ việc một phụ xe khách có hành vi ngồi giữa đường, cản trở các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn dẫn vào hầm Hải Vân.

anh-bai-xe.png
Xe khách đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ có một người đàn ông lao ra, ngồi chắn giữa đường.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe khách đang lưu thông theo hướng về hầm Hải Vân (địa phận phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) bất ngờ bị một người đàn ông ra chặn ngang đường. Đáng chú ý, người này mặc áo thun đỏ in logo và tên của nhà xe TQD, chuyên tuyến Đà Nẵng – Quảng Trị.

Theo nội dung clip, để ngăn chiếc xe khách tiếp tục di chuyển, người đàn ông không chỉ chặn đầu xe, mà còn ngang nhiên ngồi xuống giữa đường. Khi xe dừng hẳn, đối tượng đứng dậy, tiến tới chỉ trỏ, sau đó tiếp tục đứng chắn trước mũi xe trong thời gian dài.

15-8-giao-thong12.jpg
Người đàn ông tiến tới chỉ trỏ, sau đó tiếp tục đứng chắn trước mũi xe trong thời gian dài. (Ảnh cắt từ clip)

Hành động này khiến nhiều phương tiện phía sau bị ùn ứ, không thể di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho người đi đường.

Đáng nói, ở thời điểm xảy ra vụ việc, một xe khách khác mang biển kiểm soát 43H – 091.38 đang dừng gần đó đã được người đàn ông này ra hiệu cho di chuyển về hướng hầm Hải Vân.

#phụ xe #ngồi giữa đường #xe khách #hầm Hải Vân #TP Đà Nẵng

Xã hội

Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi

Do mâu thuẫn, Sơn điều khiển ô tô con 7 chỗ chặn đầu xe khách do anh T. lái trên Vành đai 3. Sau đó, Sơn rút chìa khóa xe khách, bỏ đi.

Ngày 14/8, Công an phường Thanh Liệt (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

bui-truong-son-1640.jpg
Đối tượng Bùi Trường Sơn.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt tài xế chặn đầu taxi, không cho đón khách ở bến xe Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt tài xế chặn đầu taxi công nghệ trong bến xe, đuổi nữ hành khách cùng trẻ nhỏ xuống xe giữa trời nắng nóng.

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng với tài xế H.C.T (SN 1976, trú tại tổ 2, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) vì hành vi "Tranh giành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn".

capture-9552.png
Hình ảnh cắt từ clip.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt tài xế xe khách chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc

Tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX do điều khiển xe khách vào làn dừng khẩn cấp rồi tạt đầu ô tô khác trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Sáng 6/8, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã xử phạt hành chính đối với ông Đ.V.M, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông M là tài xế điều khiển xe khách giường nằm biển số 50H-796.06 lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

chup-man-hinh.jpg
Xe khách biển số 50H-796.06 di chuyển vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Xem chi tiết

