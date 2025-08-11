Hà Nội

Xã hội

Xử phạt tài xế chặn đầu taxi, không cho đón khách ở bến xe Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt tài xế chặn đầu taxi công nghệ trong bến xe, đuổi nữ hành khách cùng trẻ nhỏ xuống xe giữa trời nắng nóng.

Gia Đạt

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng với tài xế H.C.T (SN 1976, trú tại tổ 2, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) vì hành vi "Tranh giành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn".

capture-9552.png
Hình ảnh cắt từ clip.

Trước đó, khoảng 10h47 ngày 3/8, tại bến xe Thái Nguyên, khi một taxi công nghệ đang đón khách qua ứng dụng, tài xế H.C.T của hãng taxi Bình An chặn đầu xe, tự ý mở cửa, yêu cầu người phụ nữ bế con nhỏ xuống xe và kéo một nữ hành khách khác ra ngoài giữa trời nắng gắt gần 40°C.

Qua điều tra, nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn giữa tài xế hãng taxi Bình An và taxi Xanh SM liên quan vị trí đón, trả khách trong khuôn viên bến xe. Theo đó, tài xế H.C.T, cho rằng lái xe của hãng taxi Xanh SM có hành vi đón khách tại vị trí "độc quyền" của hãng taxi Bình An nên đã có hành động bột phát, dẫn đến vụ việc trên.

Căn cứ theo điểm c, khoản 6, Điều 20, Nghị định 168 ngày 26/12/2024 của Chính phủ, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản và xử phạt tài xế H.C.T vì hành vi "Tranh giành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn". Lực lượng chức năng cũng làm rõ: mặc dù hãng taxi Bình An có hợp đồng khai thác độc quyền tại 20 điểm đỗ trong hàng rào barie của bến xe Thái Nguyên, nhưng không có dấu hiệu “bảo kê” hay ép buộc hành khách.

Nguồn: ĐTHĐT.
