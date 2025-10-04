Phan Ngọc Wood trúng gói thầu hơn 2,6 tỷ tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Vượt qua 3 đối thủ, Công ty TNHH MTV Phan Ngọc Wood vừa được công bố trúng "Gói thầu số 04: Thi công xây dựng". Đây là gói thầu thứ 10 mà doanh nghiệp này trúng trong năm 2025, nối dài chuỗi thành công ấn tượng tại thị trường Đà Nẵng.

Mới đây, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng, thuộc hạng mục Sơn sửa khu giảng đường E và G. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Phan Ngọc Wood (MSDN: 0401874559) với giá trúng thầu là 2.637.957.119 đồng.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 3815/QĐ-ĐHKT được ông PGS.TS Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, ký ngày 26/09/2025. Gói thầu này có giá 2.768.801.624 đồng, như vậy, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 4,72%.

Quyết định số 3815/QĐ-ĐHKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng, thuộc hạng mục Sơn sửa khu giảng đường E và G. Nguồn: MSC

Được biết, gói thầu sử dụng nguồn vốn hợp pháp của Trường Đại học Kinh tế, lựa chọn nhà thầu qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Phan Ngọc Wood trúng thầu ra sao?

Theo biên bản mở thầu ngày 21/08/2025, có 4 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu, bao gồm:

Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhà nhà đẹp (giá dự thầu: 2.295.450.634 đồng) Công ty TNHH Xây dựng Ân Hiệp Phát (giá dự thầu: 2.578.277.670 đồng) Công ty TNHH MTV Phan Ngọc Wood (giá dự thầu: 2.637.957.119 đồng) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Châu Xuân Phát (giá dự thầu: 2.717.734.000 đồng)

Dù có 2 nhà thầu chào giá thấp hơn, Công ty TNHH MTV Phan Ngọc Wood vẫn là đơn vị được lựa chọn. Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 22/09/2025 của Công ty TNHH Quốc tế ALVIE (đơn vị tư vấn đánh giá) đã chỉ ra lý do 3 nhà thầu còn lại bị loại.

Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nhà nhà đẹp không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, cụ thể là "Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu" do không bổ sung tài liệu chứng minh hạn mức tín dụng khả dụng và văn bản ủy quyền phù hợp trong thời gian quy định.

Hai nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Ân Hiệp Phát và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Châu Xuân Phát dù đạt yêu cầu về năng lực kinh nghiệm nhưng lại không đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật. Báo cáo đánh giá nêu rõ, cả hai nhà thầu này đều có vấn đề về "Biện pháp tổ chức thi công" và "Tiến độ thi công" không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Sau khi vượt qua các bước đánh giá, Công ty TNHH MTV Phan Ngọc Wood là nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được đề nghị trúng thầu.

"Bộ sưu tập" 10 gói thầu năm 2025 và "sân nhà" Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV Phan Ngọc Wood có địa chỉ tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, được thành lập vào ngày 11/01/2018, do ông Phan Thắng làm giám đốc. Dù có tuổi đời còn khá trẻ, doanh nghiệp này đã cho thấy một "khẩu vị" đấu thầu khá đa dạng, từ hàng hóa, xây lắp đến tư vấn.

Theo dữ liệu tổng hợp, từ khi thành lập đến nay, Phan Ngọc Wood đã tham gia 80 gói thầu và trúng 33 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu khoảng 41,25%. Tổng giá trị trúng thầu (cả độc lập và liên danh) là hơn 51,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2025 dường như là một năm hoạt động rất hiệu quả của doanh nghiệp này. Tính đến cuối tháng 9/2025, Phan Ngọc Wood đã tham gia 20 gói thầu và được công bố trúng tới 10 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 50%. Tổng giá trị các gói thầu trúng trong năm nay đã là hơn 18,2 tỷ đồng, chiếm hơn 1/3 tổng giá trị trúng thầu trong cả lịch sử hoạt động của công ty.

Một điểm đặc biệt trong hoạt động đấu thầu của Phan Ngọc Wood là sự tập trung gần như tuyệt đối tại thị trường Đà Nẵng. Thống kê cho thấy có đến 78/80 gói thầu mà công ty này đã tham gia là tại Đà Nẵng.

Những mối quan hệ "quen mặt"

Phân tích sâu hơn về dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH MTV Phan Ngọc Wood cho thấy sự xuất hiện thường xuyên tại một số chủ đầu tư/bên mời thầu nhất định.

Điển hình là mối quan hệ với Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Quảng Đà. Phan Ngọc Wood đã tham gia 19 gói thầu do đơn vị này mời và trúng 6 gói. Tương tự, tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn, nhà thầu này tham gia 13 gói và trúng 7 gói. Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hải Châu, tỷ lệ là trúng 3/6 gói đã tham gia.

Bên cạnh đó, trong các cuộc thầu có sự góp mặt của Phan Ngọc Wood, cũng thường xuyên xuất hiện những "đối thủ" quen thuộc. Đáng chú ý là Công ty TNHH MTV Mộc Nhật Minh, đã từng đối đầu với Phan Ngọc Wood trong 10 gói thầu nhưng chưa một lần giành chiến thắng, trong khi Phan Ngọc Wood đã thắng 3 lần trong các cuộc đối đầu này.

Trong vai trò liên danh, Phan Ngọc Wood cũng có một đối tác khá thân thiết là Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhân Thịnh Phát, hai bên đã cùng nhau tham gia 9 gói thầu.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh trong đấu thầu

Trao đổi với phóng viên về các quy định nhằm đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất chặt chẽ tại Điều 6 về bảo đảm cạnh tranh. Mục tiêu là để ngăn chặn các hành vi thông thầu, gian lận, tạo ra một sân chơi bình đẳng, từ đó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công".

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ: "Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao tại một địa bàn hoặc ở một chủ đầu tư nhất định không phải là hiếm. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này đi kèm với sự xuất hiện lặp đi lặp lại của một số 'đối thủ' quen thuộc thường xuyên trượt thầu, thì cần phải được xem xét kỹ lưỡng hơn. Mục tiêu cuối cùng của đấu thầu là hiệu quả kinh tế, tức là lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, thông qua một quy trình cạnh tranh, minh bạch".

Các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công khai, minh bạch thông tin và tạo điều kiện cho sự cạnh tranh lành mạnh. Những quy luật, tần suất trúng thầu dày đặc hay các mối quan hệ lặp lại trong đấu thầu luôn là những vấn đề cần được làm rõ để đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật và hiệu quả của các dự án đầu tư công.