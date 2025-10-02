Công ty Đô thị Đà Lạt: Năng lực và những dấu hỏi từ các gói thầu "quen mặt"

Trúng Gói thầu số 01 với tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng gần 19%, nhưng dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt lại thường xuyên trúng các gói thầu khác với tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng không, đặc biệt tại một số bên mời thầu quen thuộc.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Tuần tra, duy tu bảo dưỡng đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Lạt 6 tháng năm 2025 (từ tháng 7 đến tháng 12), một trong những gói thầu quan trọng nhằm đảm bảo hạ tầng giao thông cho thành phố du lịch này. Theo Quyết định phê duyệt số 05/QĐ-BQLDAĐL ngày 23/09/2025 do ông Mai Cao Kỳ, Phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt ký , đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt (MSDN: 5800075878) với giá trúng thầu là 5.252.202.389 đồng.

Quyết định số 05/QĐ-BQLDAĐL ngày 23/09/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Tuần tra, duy tu bảo dưỡng đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Lạt 6 tháng năm 2025 (từ tháng 7 đến tháng 12). Nguồn: MSC

Gói thầu này, do Công ty TNHH T.A.T mời thầu, có giá 6.490.074.347 đồng, như vậy, tỷ lệ tiết kiệm đạt được là khá ấn tượng, gần 19,07%. Tuy nhiên, diễn biến của cuộc thầu lại hé lộ những điểm đáng chú ý.

Thắng thầu sau khi đối thủ giá thấp nhất bị loại

Biên bản mở thầu ngày 29/06/2025 cho thấy có 3 nhà thầu tham dự. Cụ thể, Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt có giá dự thầu 5.252.202.389 đồng. Hai nhà thầu còn lại là Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Lâm Đồng (giá dự thầu sau giảm giá 10% là 5.494.839.764 đồng) và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Du lịch Phước Nhân (giá dự thầu sau giảm giá 6,5% là 5.067.360.815,66 đồng).

Đáng chú ý, nhà thầu có giá chào thấp nhất là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Du lịch Phước Nhân đã không vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật. Báo cáo đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH T.A.T ngày 21/7/2025 chỉ rõ, nhà thầu này "không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật" do "Kế hoạch tổng hợp về an toàn" thiếu nội dung và chi tiết theo quy định tại Phụ lục III Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Lâm Đồng được xếp hạng 2. Do đó, chiến thắng đã thuộc về Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt, dù giá dự thầu cao hơn đối thủ bị loại gần 200 triệu đồng.

"Sân chơi" quen thuộc và tỷ lệ tiết kiệm thấp

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt, có địa chỉ tại Số 8 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, do ông Lê Quang Thanh Liêm làm Giám đốc, là một doanh nghiệp có quy mô lớn. Dữ liệu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 43 gói thầu, trúng 32 gói, với tổng giá trị trúng thầu độc lập lên tới hơn 371 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này là 99,02%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ ở mức dưới 1%. Con số này có sự chênh lệch lớn so với tỷ lệ tiết kiệm gần 19,07% tại gói thầu vừa trúng.

Phân tích riêng trong năm 2025, Công ty Đô thị Đà Lạt đã tham gia 13 gói thầu, trúng 8 và trượt 4. Đáng chú ý, tần suất trúng thầu của doanh nghiệp này tập trung ở một số bên mời thầu quen thuộc. Mối quan hệ nổi bật nhất là với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Lộc Thiên. Thống kê cho thấy, Công ty Đô thị Đà Lạt đã tham gia 9 gói thầu do Lộc Thiên mời và trúng đến 8 gói, với tổng giá trị hơn 353,4 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu này lên đến 99,78%, tức tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,22%.

Điển hình là các gói thầu lớn như:

Gói thầu số 03: Công tác vệ sinh môi trường năm 2023 có giá trị trúng thầu 74.225.847.608 đồng.

Gói thầu số 03: Công tác vệ sinh môi trường năm 2024 thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2024 đến ngày 31/12/2024 (Bao gồm chi phí dự phòng) có giá trị trúng thầu 55.709.254.154 đồng.

Gói thầu số 03: Chăm sóc hoa, cây xanh đô thị; Duy tu bảo dưỡng, tuần tra đường bộ ; Quản lý, bảo trì vận hành, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng; Quản lý nghĩa trang, thành phố Đà Lạt năm 2023 có giá trị trúng thầu 41.490.344.093 đồng.

Một điểm đáng lưu ý khác là Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cũng là một bên mời thầu và chủ đầu tư lớn. Với vai trò là bên mời thầu, công ty này đã mời 12 gói thầu và cũng chính mình tham gia và trúng cả 12 gói, đặt ra câu hỏi về việc đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết: “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đều nhấn mạnh nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu bị loại vì lý do kỹ thuật dù có giá chào thấp nhất là điều có thể xảy ra, nhưng cần xem xét kỹ lưỡng liệu yêu cầu kỹ thuật có phải là tiêu chí thiết yếu, quan trọng hay không và việc đánh giá có thực sự khách quan hay không. Điều 16 của Luật cũng quy định rõ các hành vi bị cấm, trong đó có hành vi nêu điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một nhà thầu gây ra cạnh tranh không bình đẳng.”

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: “Tỷ lệ tiết kiệm là một chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Một tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, đặc biệt khi lặp lại ở nhiều gói thầu với một bên mời thầu cụ thể, có thể là dấu hiệu của việc giá gói thầu được lập chưa sát với thị trường hoặc tính cạnh tranh trong các cuộc thầu đó chưa cao. Việc nhà thầu vừa là bên mời thầu, vừa là đơn vị trúng thầu tuyệt đối ở các gói do mình mời thầu cũng là một vấn đề cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh tại Điều 6 Luật Đấu thầu 2023. Các quy định mới tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 cũng đang siết chặt hơn nữa các quy định để tăng cường tính minh bạch, lành mạnh hóa thị trường đấu thầu.”

Những con số thống kê và diễn biến từ các gói thầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt đang đặt ra nhiều câu hỏi cho dư luận về tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu tại địa phương. Liệu năng lực thực sự của nhà thầu có tương xứng với quy mô các gói thầu đã trúng? Mối quan hệ giữa nhà thầu, chủ đầu tư và các công ty tư vấn có thực sự minh bạch? Những vấn đề này cần được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, làm rõ để góp phần xây dựng một thị trường đấu thầu công bằng, hiệu quả.