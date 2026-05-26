Sập cầu vượt ở Hàn Quốc, nhiều người thương vong

3 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi một phần của cây cầu vượt cũ đang được tháo dỡ bất ngờ sập xuống tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ lực lượng cứu hộ cho biết, cây cầu vượt hàng chục năm tuổi đang được tháo dỡ thì bất ngờ bị sập một phần tại thủ đô Seoul vào ngày 26/5, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Ông Lee Jong-woon, đại diện cơ quan cứu hỏa quận Seodaemun, Seoul, cho biết vụ tai nạn xảy ra trong quá trình kiểm tra an toàn sau khi công nhân tạm dừng tháo dỡ vì phát hiện một phần kết cấu bị lún nhẹ trong lúc cắt các tấm bê tông. Các nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát khi một phần mặt cầu bất ngờ sụp xuống.

Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc tìm kiếm nạn nhân tại cây cầu vượt bị sập trong quá trình tháo dỡ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/5/2026. Ảnh: Lee Ji-eun/Yonhap/AP.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã tạm thời phong tỏa giao thông quanh hiện trường, nơi các dầm thép bị vặn xoắn và các tấm bê tông vỡ treo lơ lửng nguy hiểm ở mép cầu vượt.

Một số mảnh vỡ cũng rơi xuống tuyến đường sắt gần đó, buộc Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc phải tạm dừng một số chuyến tàu đến ga Seoul.

Cây cầu vượt này được xây dựng từ năm 1966 và đã bắt đầu được tháo dỡ từ tháng 8 năm ngoái do lo ngại về an toàn.

Thông tin mới vụ sập tòa nhà 9 tầng đang xây ở Philippines

Tính đến sáng 25/5, ít nhất 1 du khách người Malaysia được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 9 tầng đang xây dựng ở thành phố Angeles, Philippines.

AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, tòa nhà 9 tầng đang xây dựng ở một khu dân cư đông đúc của thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, sụp đổ vào khoảng 2h30 sáng 24/5.

Tính đến sáng 25/5, ít nhất 1 du khách người Malaysia được xác định đã thiệt mạng trong vụ sập nhà và ít nhất 21 người, chủ yếu là công nhân, vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Khoảng 24 công nhân đã kịp thời chạy thoát ra ngoài lúc tòa nhà đổ sập.

Hiện trường vụ sập giàn giáo ở Nhật Bản, 3 công nhân thiệt mạng

Giàn giáo cao khoảng 40 mét bị sập trong quá trình công nhân tháo dỡ một cần cẩu lớn ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

The Japan News dẫn thông tin từ cảnh sát tỉnh Kanagawa ngày 8/4 cho biết, vào khoảng 16h25 ngày 7/4, họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo cáo rằng giàn giáo cao khoảng 40 mét đã bị sập tại nhà máy East Japan Works của Tập đoàn JFE Steel Corp nằm ở khu Keihin, tỉnh Kanagawa.

Hiện trường vụ sập giàn giáo ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, hôm 7/4. Ảnh: Kyodo.
Tường sập vì mưa bão ở Ấn Độ, nhiều người thiệt mạng

6 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương khi trận mưa bão làm sập một bức tường chưa hoàn thiện ở đền Margubai, Sangli, Ấn Độ.

Theo India Times, mưa gió lớn đã thổi bay những tấm tôn và làm một bức tường tại đền Margubai đổ sập vào ngày 12/5, khiến ít nhất 6 người, trong đó có một bé trai 14 tuổi, thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết, danh tính của những nạn nhân thiệt mạng được xác định là Mangal Mote (45 tuổi), Kondiba Gejage, Arun Gejage, Sonu Gejage (14 tuổi), Sanjana Choudhary và Shankar Lokhande (70 tuổi). Được biết, Mote là cư dân ở Pandojari và Lokhande ở Jat tehsil. Những người còn lại đến từ Vijayapura ở Karnataka.

