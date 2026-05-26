Sập cầu vượt ở Hàn Quốc, nhiều người thương vong

3 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi một phần của cây cầu vượt cũ đang được tháo dỡ bất ngờ sập xuống tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

AP dẫn thông tin từ lực lượng cứu hộ cho biết, cây cầu vượt hàng chục năm tuổi đang được tháo dỡ thì bất ngờ bị sập một phần tại thủ đô Seoul vào ngày 26/5, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Ông Lee Jong-woon, đại diện cơ quan cứu hỏa quận Seodaemun, Seoul, cho biết vụ tai nạn xảy ra trong quá trình kiểm tra an toàn sau khi công nhân tạm dừng tháo dỡ vì phát hiện một phần kết cấu bị lún nhẹ trong lúc cắt các tấm bê tông. Các nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát khi một phần mặt cầu bất ngờ sụp xuống.

Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc tìm kiếm nạn nhân tại cây cầu vượt bị sập trong quá trình tháo dỡ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/5/2026. Ảnh: Lee Ji-eun/Yonhap/AP.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã tạm thời phong tỏa giao thông quanh hiện trường, nơi các dầm thép bị vặn xoắn và các tấm bê tông vỡ treo lơ lửng nguy hiểm ở mép cầu vượt.

Một số mảnh vỡ cũng rơi xuống tuyến đường sắt gần đó, buộc Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc phải tạm dừng một số chuyến tàu đến ga Seoul.

Cây cầu vượt này được xây dựng từ năm 1966 và đã bắt đầu được tháo dỡ từ tháng 8 năm ngoái do lo ngại về an toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ sập một tòa nhà trong động đất ở Thái Lan hồi năm 2025