Phá đường dây mua bán vũ khí quân dựng ngụy trang là 'súng thông bồn cầu'

Ngày 4/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trá hình dưới dạng “súng thông bồn cầu”.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, kiểm tra và thu giữ 100 bộ súng nén hơi tại kho hàng do Yang Yifeng (quốc tịch Trung Quốc) thuê ở số 43, đường Trục Chính, thôn Khu 2, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét tại kho đối tượng Yang Yifeng ở số nhà 43, đường Trục Chính, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số súng thu giữ là vũ khí tự chế có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng, thuộc danh mục quản lý theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ngày 8/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng người Việt Nam lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, để quảng cáo, rao bán các loại súng nén hơi ngụy trang dưới dạng “súng thông bồn cầu”, nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Quách Thị Giang, một trong năm đối tượng bị khởi tố.

Các loại súng này có thiết kế gần giống vũ khí thật, đầy đủ bộ phận, sử dụng đạn bi kim loại, tầm bắn 20-30m, đủ khả năng gây sát thương nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm nếu rơi vào tay trẻ vị thành niên hoặc các đối tượng vi phạm pháp luật.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép; cảnh giác với các quảng cáo trên mạng xã hội; chủ động giao nộp vũ khí và kịp thời tố giác hành vi vi phạm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt phá ổ nhóm sản xuất, mua bán súng quân dụng quy mô lớn: