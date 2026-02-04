Hà Nội

Xã hội

Phá đường dây mua bán vũ khí quân dựng ngụy trang là 'súng thông bồn cầu'

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trá hình “súng thông bồn cầu”, thu giữ 100 khẩu, khởi tố 5 bị can.

Nguyễn Hinh

Ngày 4/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trá hình dưới dạng “súng thông bồn cầu”.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, kiểm tra và thu giữ 100 bộ súng nén hơi tại kho hàng do Yang Yifeng (quốc tịch Trung Quốc) thuê ở số 43, đường Trục Chính, thôn Khu 2, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn.

co-quan-dieu-tra-thi-hanh-lenh-kham-xet-tai-kho-doi-tuong-yang-yifeng-o-so-nha-43-duong-truc-chinh-xa-hoang-van-thu-tinh-lang-son.jpg
Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét tại kho đối tượng Yang Yifeng ở số nhà 43, đường Trục Chính, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số súng thu giữ là vũ khí tự chế có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng, thuộc danh mục quản lý theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ngày 8/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng người Việt Nam lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, để quảng cáo, rao bán các loại súng nén hơi ngụy trang dưới dạng “súng thông bồn cầu”, nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

co-quan-dieu-tra-tong-dat-quyet-dinh-khoi-to-doi-voi-bi-can-quach-thi-giang.jpg
Quách Thị Giang, một trong năm đối tượng bị khởi tố.

Các loại súng này có thiết kế gần giống vũ khí thật, đầy đủ bộ phận, sử dụng đạn bi kim loại, tầm bắn 20-30m, đủ khả năng gây sát thương nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm nếu rơi vào tay trẻ vị thành niên hoặc các đối tượng vi phạm pháp luật.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép; cảnh giác với các quảng cáo trên mạng xã hội; chủ động giao nộp vũ khí và kịp thời tố giác hành vi vi phạm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt phá ổ nhóm sản xuất, mua bán súng quân dụng quy mô lớn:

(Nguồn: VTV1)
Xã hội

Xử lý trường hợp lập nhóm TikTok chia sẻ nội dung kích động bạo lực

Công an xã Bản Nguyên (tỉnh Phú Thọ) đã kịp thời xử lý một trường hợp lập nhóm TikTok để đăng tải, chia sẻ nội dung kích động bạo lực, tệ nạn xã hội.

Theo kết quả xác minh của Công an xã Bản Nguyên (tỉnh Phú Thọ), C.N.N (sinh năm 2008, trú tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ) là người tạo lập group chat có tên “9h văn lang” trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Nhóm chat này có 32 thành viên, trong đó C.N.N là chủ nhóm.

Từ đầu tháng 1/2026, C.N.N đã chủ động tìm kiếm trên mạng xã hội các hình ảnh, video clip phản ánh hành vi thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đua xe trái phép, mang theo hung khí, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Phú Thọ khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Khánh về hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 67 triệu đồng.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1984, trú phường Thanh Miếu) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của bà Trịnh Thị T. (SN 1981, trú tại phường Thanh Miếu) về việc Nguyễn Ngọc Khánh có hành vi cho vay tiền với lãi suất vượt quá mức cho phép theo quy định của pháp luật trong năm 2024.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ở Cao Bằng

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua số súng và đạn nêu trên qua mạng xã hội Facebook với mục đích săn bắn động vật.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, ngày 21/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

cac-doi-tuong-tai-co-quan-dieu-tra.jpg
Các đối tượng tại cơ quan An ninh điều tra.
Xem chi tiết

