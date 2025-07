Phá đường dây cho vay nặng lãi, bắt 4 nghi can ở Đà Nẵng

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi lớn, bắt giang hồ Tùng “Hiên“ Tùng "Hiên" từng có 5 tiền án về các tội như cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Ngày 5/4, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an thông tin vừa phối hợp với Công an Hà Nội triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hoạt động chuyên nghiệp, kéo dài nhiều năm. Sau khi hoàn tất điều tra ban đầu, cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Thanh Tùng (51 tuổi, biệt danh Tùng "Hiên", trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) với cáo buộc không tố giác tội phạm. Ngoài ra, 6 đối tượng khác cũng bị điều tra với các tội danh như cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép ma túy và đánh bạc.