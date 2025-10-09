PCCC Thành Phát trúng thầu ở Cần Thơ: Năng lực thật sự ấn tượng?

Trúng gói thầu xây lắp 1,79 tỷ đồng tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Ninh Kiều với tỷ lệ tiết kiệm gần 20%, năng lực của Công ty TNHH PCCC Thành Phát đang đặt ra nhiều dấu hỏi đáng chú ý.

Gần đây, Công ty TNHH PCCC Thành Phát đã được công bố trúng gói thầu thi công xây dựng trị giá 1,79 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Kiều (Cần Thơ) làm chủ đầu tư, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt gần 20%. Mặc dù là một doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ và mới thành lập từ cuối năm 2021, PCCC Thành Phát đang cho thấy một lịch sử tham gia đấu thầu khá dày dặn, đặt ra nhiều câu hỏi thú vị về năng lực và con đường phát triển của doanh nghiệp này.

Thắng thầu thuyết phục với giá bỏ thầu thấp nhất

Ngày 30/09/2025, ông Lữ Quốc Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Kiều, đã ký Quyết định số 91/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Xuân Khánh 2. Theo đó, Công ty TNHH PCCC Thành Phát (MST: 2200797989) đã trúng thầu với giá 1.791.393.000 đồng.

Quyết định số 91/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Xuân Khánh 2. Nguồn: MSC

Được biết, gói thầu này có giá dự toán là 2.226.967.000 đồng. Như vậy, giá trúng thầu của PCCC Thành Phát thấp hơn giá dự toán khoảng 435,5 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng là 19,56%.

Theo biên bản mở thầu ngày 04/09/2025, có tới 6 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Ngoài nhà thầu trúng thầu, 5 đơn vị còn lại bao gồm: Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Phương Thịnh, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng PCI, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng Hiệp Thành, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Quy Sơn và Công ty TNHH Kiến trúc và Đầu tư xây dựng An Gia Phát.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng Hưng Đại Thắng thực hiện, cho thấy cả 6 nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" ở các bước đánh giá tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Với việc áp dụng phương pháp giá thấp nhất, Công ty TNHH PCCC Thành Phát với giá dự thầu 1.791.393.667 đồng (chưa làm tròn) đã được xếp hạng thứ nhất một cách thuyết phục.

Hồ sơ năng lực và hoạt động đấu thầu năm 2025

Công ty TNHH PCCC Thành Phát, do ông Trần Hoài Thanh làm giám đốc, có địa chỉ tại TP. Cần Thơ, được thành lập vào ngày 22/12/2021 và được phân loại là doanh nghiệp siêu nhỏ. Mặc dù tuổi đời còn khá non trẻ, dữ liệu cho thấy công ty này đã tham gia vào 63 gói thầu, trong đó trúng 21 gói và trượt 39 gói.

Riêng trong năm 2025, hoạt động đấu thầu của PCCC Thành Phát diễn ra khá sôi nổi. Tính đến ngày 03/10/2025, công ty đã tham gia 16 gói thầu, nhưng tỷ lệ thành công khá khiêm tốn. Cụ thể, doanh nghiệp này trúng 4 gói, trượt 11 gói, 1 gói bị hủy. Ngoài gói thầu vừa trúng tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Ninh Kiều, các gói thầu trúng trong năm 2025 của công ty bao gồm: "Gói thầu số 09: Thi công sửa chữa, cải tạo công trình" tại Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Bạc Liêu (giá trúng thầu 1,836 tỷ đồng); "Gói thầu số 10: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng" tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tịnh Biên (giá trúng thầu 55 triệu đồng) và "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị" do Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Quyết Thắng mời thầu (giá trúng thầu 2,051 tỷ đồng).

Tỷ lệ trượt thầu khá cao (gần 70%) trong năm 2025 cho thấy PCCC Thành Phát không phải là một nhà thầu "bách chiến bách thắng". Tuy nhiên, một điểm đặc biệt đáng chú ý là sự xuất hiện lặp đi lặp lại của một số nhà thầu quen thuộc trong vai trò đối thủ cạnh tranh, và đôi khi lại là đối tác liên danh của chính PCCC Thành Phát.

Điển hình là mối quan hệ với Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Vạn Thuận Phát. Hai doanh nghiệp này đã đối đầu nhau trong ít nhất 23 gói thầu. Nhưng ở một số gói thầu khác, họ lại "bắt tay" nhau trong một liên danh, chẳng hạn như tại "Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị công trình" do Ban QLDA ĐTXD huyện Vĩnh Lợi mời thầu.

Cần sự minh bạch và cạnh tranh thực chất

Việc một doanh nghiệp siêu nhỏ có thể trúng những gói thầu xây lắp trị giá hàng tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm cao là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn ngân sách. Tuy nhiên, mô hình hoạt động và các mối quan hệ chằng chịt giữa các nhà thầu trên địa bàn cũng đặt ra yêu cầu về sự giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo một môi trường cạnh tranh thật sự lành mạnh.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất chặt chẽ nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Các hành vi thông thầu, gian lận, cản trở, hay sự bắt tay giữa các nhà thầu để làm sai lệch kết quả lựa chọn đều bị nghiêm cấm. Việc đánh giá năng lực thực sự của nhà thầu, đặc biệt là các doanh nghiệp mới, phải được các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan”.

Dưới góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: “Đấu thầu qua mạng là một bước tiến lớn, giúp công khai hóa thông tin. Tuy nhiên, công cụ không thể thay thế hoàn toàn vai trò của con người. Việc các nhà thầu vừa là đối thủ, vừa là đối tác trong các gói thầu khác nhau là điều không hiếm, nhưng cần được xem xét kỹ lưỡng để loại trừ các kịch bản dàn xếp. Điều quan trọng là hậu kiểm, giám sát chất lượng và tiến độ thi công của nhà thầu trúng thầu, đặc biệt là các gói thầu có tỷ lệ giảm giá sâu, để đảm bảo công trình đạt chất lượng như yêu cầu hồ sơ mời thầu”.

Những con số ấn tượng từ gói thầu tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Ninh Kiều cho thấy tiềm năng của những doanh nghiệp như PCCC Thành Phát. Dư luận và các cơ quan chức năng cần tiếp tục giám sát để đảm bảo rằng năng lực thực sự và sự cạnh tranh công bằng luôn là chìa khóa để lựa chọn nhà thầu, góp phần xây dựng một thị trường đấu thầu minh bạch và hiệu quả.