Bạn đọc

Gói thầu tại Ban QLDA khu vực Thốt Nốt: Vì sao nhà thầu bỏ giá thấp nhất lại bị loại?

Liên danh Hưng Vĩnh Lộc – Đại Bảo Ngọc vừa trúng gói thầu thi công xây dựng trị giá gần 2 tỷ đồng tại Cần Thơ. Đáng chú ý, một nhà thầu khác bỏ giá thấp hơn gần 100 triệu đồng lại bị loại.

Hải Đăng - Hà Linh

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt (Bên mời thầu) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Rạch Mương Bào (Từ cầu Mương Bào - cầu Lộ Mới). Theo đó, Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Hưng Vĩnh Lộc – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Đại Bảo Ngọc (Liên danh Hưng Vĩnh Lộc – Đại Bảo Ngọc) đã trúng thầu với giá 1.927.077.623 đồng, trong khi một nhà thầu khác chào giá thấp hơn gần 100 triệu đồng lại bị loại, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch của gói thầu.

qd.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Giá thấp không phải lợi thế?

Gói thầu Thi công xây dựng (mã E-TBMT: IB2500351548) có giá dự toán 2.087.976.238 đồng, sử dụng vốn đầu tư công, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt làm chủ đầu tư. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 262/QĐ-BQLDA được ông Nguyễn Thương Tín, Giám đốc Ban, ký ngày 23/09/2025.

Theo biên bản mở thầu ngày 29/08/2025, có 3 nhà thầu tham gia, bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Dịch vụ Trung An, Liên danh Hưng Vĩnh Lộc – Đại Bảo Ngọc và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nhân Tâm.

Sau khi giảm giá, Công ty Trung An có giá dự thầu thấp nhất là 1.834.871.845 đồng (thấp hơn giá dự toán ~12,1%). Liên danh Hưng Vĩnh Lộc – Đại Bảo Ngọc có giá 1.927.077.624 đồng (thấp hơn giá dự toán ~7,7%). Công ty Nhân Tâm có giá cao nhất là 1.991.926.440 đồng.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 18.9/BCĐG.2025 do Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Ngô Hùng lập, nhà thầu có giá thấp nhất là Công ty Trung An lại bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu. Lý do được đưa ra trong Quyết định phê duyệt kết quả LCNT là: "Nhà thầu không đảm bảo khả năng huy động nhân sự do tham dự nhiều gói thầu có cùng thời gian mở thầu".

Kết quả, Liên danh Hưng Vĩnh Lộc – Đại Bảo Ngọc, dù có giá chào cao hơn Công ty Trung An gần 100 triệu đồng, đã được lựa chọn trúng thầu. Vấn đề đặt ra là, việc một nhà thầu bị loại vì lý do tham dự nhiều gói thầu cùng lúc liệu có thực sự thuyết phục, nhất là khi họ đã đưa ra một mức giá cạnh tranh hơn hẳn? Năng lực của nhà thầu được đánh giá dựa trên hồ sơ cụ thể hay chỉ là những giả định về khả năng phân bổ nguồn lực?

Nhà thầu "quen mặt" và những con số đáng chú ý

Phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy, thành viên đứng đầu liên danh trúng thầu là Công ty TNHH MTV Xây dựng Hưng Vĩnh Lộc (MST: 1801629585) không phải là một cái tên xa lạ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt.

Theo thống kê, chỉ trong năm 2025, Công ty Hưng Vĩnh Lộc đã tham gia 8 gói thầu và trúng đến 6 gói. Điều đáng nói, trong số 7 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt mời thầu mà công ty này tham gia, họ đã trúng đến 5 gói. Tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 70% tại một chủ đầu tư cho thấy "duyên" đặc biệt.

Thành viên còn lại của liên danh là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Đại Bảo Ngọc (MST: 1801716196) cũng là một nhà thầu hoạt động khá tích cực. Năm 2025, công ty này tham gia 4 gói thầu và trúng 3 gói.

Sự kết hợp của hai nhà thầu này, đặc biệt là với "lịch sử đẹp" của Hưng Vĩnh Lộc tại Ban QLDA khu vực Thốt Nốt, khiến cho kết quả của gói thầu này càng thêm phần đáng chú ý.

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long cho rằng: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo ra một hành lang pháp lý rất rõ ràng để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuyệt đối tuân thủ các tiêu chí đã được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, không được đưa vào những nhận định chủ quan, thiếu cơ sở. Lý do loại nhà thầu phải được nêu rõ ràng, cụ thể và có bằng chứng xác thực".

Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc một nhà thầu liên tục trúng nhiều gói thầu của cùng một chủ đầu tư không phải là điều cấm, nhưng nó đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng để đảm bảo không có sự ưu ái hay thông thầu. Tỷ lệ tiết kiệm thấp cũng là một chỉ số cần được xem xét. Mục tiêu cuối cùng của đấu thầu là lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, tiết kiệm ngân sách nhà nước, chứ không phải là chọn một nhà thầu quen mặt với giá cao hơn".

Câu chuyện tại gói thầu "Thi công xây dựng" của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc thực thi nghiêm minh các quy định của pháp luật về đấu thầu. Để thị trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, công bằng, cần có sự giám sát chặt chẽ hơn nữa từ các cơ quan quản lý và sự vào cuộc của cộng đồng, báo chí để mọi thông tin đều được minh bạch.

Gói thầu hơn 11 tỷ đồng ở An Giang: "Tân binh" Bất động sản 007 là ai?

Liên danh do Công ty CPĐT Xây dựng Bất động sản 007 đứng đầu vừa trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Trường Đại học An Giang tỷ lệ tiết kiệm "khiêm tốn", chỉ hơn 3%.

Trường Đại học An Giang đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công cải tạo, sửa chữa Khối Hiệu bộ, Thư viện và các Trung tâm của Trường Đại học An Giang năm 2025. Điều đáng chú ý là đơn vị đứng đầu liên danh trúng thầu là một doanh nghiệp còn khá non trẻ, trong một cuộc đấu chỉ có hai bên tham gia và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức 3,22%.

Tỷ lệ tiết kiệm "khiêm tốn"

Xem chi tiết

Phan Ngọc Wood trúng gói thầu hơn 2,6 tỷ tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Vượt qua 3 đối thủ, Công ty TNHH MTV Phan Ngọc Wood vừa được công bố trúng "Gói thầu số 04: Thi công xây dựng". Đây là gói thầu thứ 10 mà doanh nghiệp này trúng trong năm 2025, nối dài chuỗi thành công ấn tượng tại thị trường Đà Nẵng.

Mới đây, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng, thuộc hạng mục Sơn sửa khu giảng đường E và G. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Phan Ngọc Wood (MSDN: 0401874559) với giá trúng thầu là 2.637.957.119 đồng.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 3815/QĐ-ĐHKT được ông PGS.TS Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, ký ngày 26/09/2025. Gói thầu này có giá 2.768.801.624 đồng, như vậy, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 4,72%.

Xem chi tiết

Gói thầu 73 tỷ tại Sở Y tế Khánh Hòa: Liên danh Hoàn Châu - Anh Khoa trúng sát giá

Liên danh Công ty Hoàn Châu - Công ty Anh Khoa vừa được phê duyệt trúng gói thầu thiết bị y tế trị giá gần 73 tỷ đồng do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa mời thầu, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ 0,148%, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Liên danh gồm Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu và Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Anh Khoa vừa được công bố trúng gói thầu "Thiết bị y tế" trị giá gần 73 tỷ đồng do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá gói thầu 108 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,148%, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch.

Tỷ lệ tiết kiệm "tượng trưng"

Xem chi tiết

Nhà thầu HACO Việt Nam trúng gói thầu 3,8 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm 0,49%?

Nhà thầu HACO Việt Nam trúng gói thầu 3,8 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm 0,49%?

Công ty Cổ phần Công nghệ HACO Việt Nam vừa được phê duyệt trúng gói thầu Mua sắm thiết bị tại Viện Đào tạo Chất lượng cao với giá 3.807.496.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt 0,49%, một con số gây nhiều băn khoăn về tính cạnh tranh.