Pakistan tuyên bố sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ-Iran

Theo AP, Pakistan ngày 29/3 tuyên bố sẽ sớm đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, mặc dù chưa có thông tin ngay lập tức từ Washington hay Tehran, và chưa rõ liệu các cuộc thảo luận về xung đột diễn ra trực tiếp hay gián tiếp.

“Pakistan rất vui mừng khi cả Iran và Mỹ đều bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Pakistan trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Pakistan sẽ rất vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa hai bên trong những ngày tới”, Ngoại trưởng Ishaq Dar phát biểu sau cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao hàng đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Xê Út tại Islamabad.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar.

Pakistan sau đó cho biết các nhà ngoại giao đã trở về nước. Cuộc đàm phán ban đầu dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào 30/3. Bộ Ngoại giao Pakistan không trả lời các câu hỏi, và phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không đề cập đến khả năng đàm phán với Pakistan nhưng tối 29/3 ông cho biết Washington đang thảo luận với Iran và "chúng tôi đang đạt được những tiến triển rất tốt trong cuộc đàm phán đó".

"Tôi chỉ có thể nói rằng chúng ta đang tiến triển tốt trong cuộc đàm phán đó, nhưng với Iran thì không bao giờ biết trước được điều gì vì chúng ta đàm phán với họ rồi sau đó lại phải dùng bom đạn”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một khi ông đến Washington tối 29/3.

Khi được hỏi liệu Iran đã phản hồi về kế hoạch ngừng bắn 15 điểm mà Mỹ đề xuất hay chưa, ông Trump nói rằng họ đã phản hồi, nói thêm: "Họ đã chấp thuận hầu hết các điểm. Tại sao họ lại không chấp thuận chứ?".

Cũng theo Tổng thống Trump, Iran đã đồng ý cho phép 20 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bắt đầu từ sáng 30/3 và tiếp tục trong vài ngày tới "như một dấu hiệu của sự tôn trọng".

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn của quân đội Iran, Ebrahim Zolfaghari, ngày 29/3 tuyên bố dinh thự riêng của các quan chức quân sự và chính trị của Mỹ và Israel đang sinh sống tại Trung Đông, bao gồm cả Israel, giờ đây trở thành mục tiêu hợp pháp của Iran.

"Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ và Israel nhắm mục tiêu vào nhà dân tại nhiều thành phố trên khắp Iran", ông Ebrahim Zolfaghari cho biết.

