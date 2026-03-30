Pakistan tuyên bố sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ-Iran

Pakistan tuyên bố sẽ sớm đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. 

An An (Theo AP)

Theo AP, Pakistan ngày 29/3 tuyên bố sẽ sớm đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, mặc dù chưa có thông tin ngay lập tức từ Washington hay Tehran, và chưa rõ liệu các cuộc thảo luận về xung đột diễn ra trực tiếp hay gián tiếp.

“Pakistan rất vui mừng khi cả Iran và Mỹ đều bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Pakistan trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Pakistan sẽ rất vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa hai bên trong những ngày tới”, Ngoại trưởng Ishaq Dar phát biểu sau cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao hàng đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Xê Út tại Islamabad.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar. Ảnh: brecorder.

Pakistan sau đó cho biết các nhà ngoại giao đã trở về nước. Cuộc đàm phán ban đầu dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào 30/3. Bộ Ngoại giao Pakistan không trả lời các câu hỏi, và phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không đề cập đến khả năng đàm phán với Pakistan nhưng tối 29/3 ông cho biết Washington đang thảo luận với Iran và "chúng tôi đang đạt được những tiến triển rất tốt trong cuộc đàm phán đó".

"Tôi chỉ có thể nói rằng chúng ta đang tiến triển tốt trong cuộc đàm phán đó, nhưng với Iran thì không bao giờ biết trước được điều gì vì chúng ta đàm phán với họ rồi sau đó lại phải dùng bom đạn”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một khi ông đến Washington tối 29/3.

Khi được hỏi liệu Iran đã phản hồi về kế hoạch ngừng bắn 15 điểm mà Mỹ đề xuất hay chưa, ông Trump nói rằng họ đã phản hồi, nói thêm: "Họ đã chấp thuận hầu hết các điểm. Tại sao họ lại không chấp thuận chứ?".

Cũng theo Tổng thống Trump, Iran đã đồng ý cho phép 20 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bắt đầu từ sáng 30/3 và tiếp tục trong vài ngày tới "như một dấu hiệu của sự tôn trọng".

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn của quân đội Iran, Ebrahim Zolfaghari, ngày 29/3 tuyên bố dinh thự riêng của các quan chức quân sự và chính trị của Mỹ và Israel đang sinh sống tại Trung Đông, bao gồm cả Israel, giờ đây trở thành mục tiêu hợp pháp của Iran.

"Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ và Israel nhắm mục tiêu vào nhà dân tại nhiều thành phố trên khắp Iran", ông Ebrahim Zolfaghari cho biết.

Vì sao Pakistan nổi lên là bên trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran?

Pakistan bất ngờ nổi lên như một bên trung gian hòa giải tiềm năng giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguy cơ xung đột khu vực lan rộng hơn.

Trong bối cảnh lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn gia tăng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran từ cuối tháng 2/2026, Pakistan bất ngờ nổi lên như một nhà trung gian hòa giải tiềm năng, đề nghị giúp đưa Washington và Tehran đến bàn đàm phán.

Kết quả của nhiều tuần ngoại giao thầm lặng

Lo ngại bất ổn toàn bộ an ninh hàng hải khi Houthi tham chiến

Nhà phân tích cấp cao về Yemen Ahmed Nagi nhận định, nếu Houthi tăng cường cuộc tấn công vào tàu thương mại, điều đó sẽ gây bất ổn cho toàn bộ an ninh hàng hải.

Theo AP, Chuẩn tướng Yahya Saree, người phát ngôn của lực lượng Houthi ở Yemen, ngày 28/3 tuyên bố trên kênh truyền hình vệ tinh Al-Masirah rằng họ đã phóng tên lửa về phía “các địa điểm quân sự nhạy cảm của Israel”.

Sự tham gia của lực lượng Houthi vào cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực.

Iran cảnh báo Israel phải 'trả giá đắt'

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt sau khi Tel Aviv tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

AP đưa tin, Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vài giờ sau khi đe dọa “leo thang và mở rộng” chiến dịch chống lại Tehran hôm 27/3. Truyền thông nhà nước Iran cho biết hai cơ sở hạt nhân của nước này đã bị tấn công và Tehran tuyên bố sẽ trả đũa.

"Iran sẽ bắt Israel trả giá đắt cho tội ác của họ", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo trên mạng X.

