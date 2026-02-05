Ông Trump nói ông Putin 'đã giữ lời hứa' về lệnh ngừng bắn ở Ukraine

RT dẫn lời Tổng thống Trump ngày 4/2 cho biết Tổng thống Nga Putin đã giữ lời hứa về việc tạm ngừng các cuộc tấn công vào Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine trong một tuần trong bối cảnh Ukraine đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng mùa đông.

Tuần trước, giữa lúc xuất hiện thông tin cho rằng Kiev và Moscow đã đạt được "thỏa thuận ngừng bắn năng lượng", Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông đã đề nghị Tổng thống Putin đồng ý tạm ngừng một phần các cuộc tấn công vì "thời tiết cực giá lạnh".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó xác nhận thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần (đến ngày 1/2), nhằm mục đích "tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán", ám chỉ đến cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (UAE) do Mỹ làm trung gian.

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 3/2, Tổng thống Trump nói rằng lệnh ngừng bắn tạm thời đã kéo dài từ 25/1 - 1/2. "Tổng thống Putin đã giữ đúng lời hứa của mình", ông Trump nói.

Nga trước đó nói rằng họ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và khu vực dân cư Nga. Moscow khẳng định nước này không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường.

