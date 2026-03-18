Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kiến trúc ấn tượng của nhà ga VIP sân bay Phú Quốc

Kinh doanh - Địa ốc

Nhà ga VIP sân bay Phú Quốc với thiết kế mang cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí của đại dương, được chắp bút bởi những nhà thiết kế hàng đầu thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng với mục tiêu hướng tới phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2027. Ảnh: Báo Nhân dân
Trong đó, nhà ga VIP đón tiếp nguyên thủ được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc nổi bật, với thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của đại dương và văn hóa đặc trưng của đảo Ngọc. Ảnh: Báo Nhân dân
Nhà ga VIP có quy mô khoảng 8.500m2. Không gian nhà ga được xây dựng như một hành trình khám phá nhiều tầng sâu của biển. Ảnh: VOV
Nhà ga được kiến tạo như một tác phẩm nghệ thuật sống động, tôn vinh vẻ đẹp của đảo Ngọc bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại. Ảnh: Tcdulichtphcm
Những yếu tố văn hóa bản địa được đưa vào thiết kế như hình ảnh bờ cát trắng, nghề làm nước mắm, nuôi cấy ngọc trai, trồng tiêu... góp phần tạo nên trải nghiệm đón khách giàu bản sắc. Ảnh: Vietnamnet
Phòng chờ dành cho nguyên thủ quốc gia và các đoàn quan chức cấp cao được thiết kế riêng biệt, mang sắc thái trầm lắng, gợi hình ảnh tầng sâu của đại dương. Ảnh: Vietnamnet
Khu vực chờ cấp bộ trưởng. Ảnh: Vietnamnet
Để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất, hệ thống phòng chức năng được thiết kế biệt lập và linh hoạt, từ phòng họp, khu vực làm việc tạm thời đến sảnh tiếp khách. Ảnh: Tcdulichtphcm
Mỗi chi tiết nội thất đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính bảo mật và tiện nghi tuyệt đối. Ảnh: Tcdulichtphcm
Với khả năng vận hành linh hoạt, phục vụ từ các sự kiện quốc tế như APEC đến những chuyến chuyên cơ riêng biệt, nhà ga VIP của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc không chỉ là một công trình hạ tầng hiện đại mà còn góp phần khẳng định vị thế của đảo Ngọc cũng như hình ảnh Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Ảnh: Tcdulichtphcm
Video: Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách cao nhất trong 10 năm. Nguồn: VTV24
#Kiến trúc nhà ga VIP sân bay Phú Quốc #Thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương #Nâng cấp phục vụ APEC 2027 #Văn hóa đảo Ngọc trong kiến trúc #Không gian đón tiếp nguyên thủ quốc gia #Trải nghiệm văn hóa địa phương

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT