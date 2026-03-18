Cuộc sống thấp thỏm của người dân Iran trong xung đột

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào thủ đô Tehran của Iran khiến người dân nơi đây sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào thủ đô Tehran của Iran đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân địa phương. Một số cư dân chia sẻ họ cảm thấy lo lắng đến mức mất ngủ khi tiếng nổ vang lên. Internet bị cắt, mọi người phải dựa vào nhau chia sẻ thông tin để có thể cập nhật tin tức về chiến sự.

Áp lực tâm lý

Nhiều biểu tượng quốc gia bị đe dọa. Cửa sổ của Cung điện Golestan thế kỷ 19, niềm tự hào lịch sử của Iran, đã vỡ tung trong cuộc xung đột. Trong khi đó, lực lượng an ninh (Iran) tăng cường hiện diện trên các tuyến phố.

“Áp lực tâm lý là có thật”, một vận động viên giấu tên sống ở khu vực phía bắc thủ đô Tehran chia sẻ.

Các cuộc không kích của Israel vào kho dầu ở Tehran trước đó đã tác động mạnh mẽ đến tâm lý người dân. Sau các vụ nổ, những đám cháy lớn bùng phát, khói đen độc hại bao trùm không khí - phần nào được giảm bớt nhờ trận mưa trong những ngày sau đó.

Người phụ nữ ngồi giữa đống đổ nát của một tòa nhà bị hư hại ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 12/3/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

“Tôi gần như không thở nổi và phải đi mua máy xông khí dung. Mọi người lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước uống”, một cư dân Tehran 54 tuổi và là nhà hoạt động nhân quyền, cho biết. Khi bà đang nói chuyện với phóng viên AP, một tiếng nổ vang lên phía sau.

Trong một tin nhắn thoại, nhà hoạt động này nói: "Tình hình thực sự rất tệ vào đêm hôm trước. Máy bay chiến đấu cũng như máy bay không người lái chiếm lĩnh toàn bộ bầu trời, tấn công mọi nơi có thể. Rất nhiều khu dân cư bị hư hại. Cảnh tượng thật đau lòng”.

Một kỹ sư 33 tuổi mô tả cảnh tượng sau các vụ tấn công kho dầu như “ngày tận thế”.

"Người dân Iran gặp khó khăn trong việc theo dõi tin tức về chiến sự khi truy cập internet gần như bị cắt hoàn toàn kể từ đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel ngày 28/2", kỹ sư này cho biết. Chỉ một bộ phận nhỏ công chúng có thể truy cập hạn chế nhờ mạng riêng ảo (VPN).

Anh cho biết thường gọi điện cho bạn bè để hỏi tin tức về khu vực bị tấn công. Những cư dân khác nói rằng gia đình và bạn bè trao đổi thông tin về các vụ không kích trong những buổi tụ họp tại nhà hoặc quán cà phê.

Việc Mỹ và Israel gần như kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran đã khiến thủ đô có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Kỹ sư này kể rằng anh đang ở ngoài đường thì nghe tiếng máy bay chiến đấu, rồi một vụ nổ gần đó. Anh phải vội vàng chui xuống dưới ghế công viên trú ẩn.

Một sinh viên đại học cho biết nỗi sợ hãi các cuộc tấn công ngày càng tăng ngay cả với những người không sống gần các mục tiêu chính phủ hoặc quân sự rõ ràng.

“Có lúc, dù không có bất kỳ còi báo động hay thông báo nào, một phần của thành phố lại bị tấn công”, sinh viên này kể, mô tả một số con phố đầy kính vỡ từ các tòa nhà xung quanh.

Khói đen bốc lên sau khi kho chứa dầu bị tấn công ở Tehran, Iran, ngày 8/3/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Vắng lặng lạ thường

Tehran vốn là một thành phố sôi động với hơn 9 triệu dân nhưng giờ đây trở nên vắng lặng lạ thường. Nhiều cửa hàng và siêu thị vẫn mở cửa, nhưng khu chợ truyền thống đã đóng cửa, nhiều tuyến phố vắng bóng người khi mọi người ở yên trong nhà. Nhiều gia đình dán băng dính lên cửa sổ để tránh kính vỡ bay vào và trú ẩn trong nhà khi nghe tiếng bom đạn.

Một giáo viên sống ở quận Vanak, phía bắc Tehran, cho biết nhà của một người bạn ở phía đông Tehran bị hư hại do một vụ nổ gần đó khiến cửa sổ bị thổi bay, bồn rửa bị vỡ và cửa gara của tòa nhà bị bật ra khỏi vị trí. “Tôi thực sự bị sốc nặng khi nghe người bạn báo tin”, giáo viên này nhớ lại.

Cô cho biết dành phần lớn thời gian ở nhà, tiếp đón các gia đình từ khu vực khác của Tehran. Họ đã phải sơ tán vì sống gần các vị trí của Basij, lực lượng tình nguyện thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Được biết, các cuộc không kích của Mỹ-Israel trước đó tập trung vào các vị trí của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Basij và cảnh sát - lực lượng chính bảo vệ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran khẳng định không đóng cửa eo biển Hormuz