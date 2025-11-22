Tổng thống Putin nói về kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump

Tổng thống Nga Putin cho biết kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine của Tổng thống Trump có thể đóng vai trò là nền tảng cho một giải pháp hòa bình cuối cùng.

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/11 cho biết kế hoạch hòa bình mới của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine là "phiên bản cập nhật" của đề xuất được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8/2025.

Tổng thống Putin xác nhận Moscow đã nhận được dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm của ông Trump, nhưng vấn đề này vẫn chưa được thảo luận chi tiết.

"Tôi tin rằng nó cũng có thể hình thành cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Tass.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã phản hồi kế hoạch này của ông Trump, nói rằng Ukraine phải chuẩn bị cho sự lựa chọn khó khăn giữa việc chấp nhận kế hoạch này hoặc có nguy cơ mất đi một người ủng hộ quan trọng.

Truyền thông đưa tin, Nhà Trắng đã đe dọa sẽ cắt đứt nguồn viện trợ tình báo và quân sự cho Ukraine nếu Kiev từ chối.

Được biết, Tổng thống Trump cho Ukraine thời hạn đến ngày 27/11 để chấp thuận kế hoạch hòa bình này.

"Chúng tôi nghĩ ngày 27/11 là thời điểm phù hợp. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là chấm dứt chết chóc", Tổng thống Trump trả lời trên Fox News Radio hôm 21/11 khi được hỏi liệu ông có ra hạn chót để Ukraine chấp thuận kế hoạch hòa bình mới hay không.

