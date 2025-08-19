Ông Trump gặp Tổng thống Ukraine và lãnh đạo các nước châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và lãnh đạo một số nước châu Âu để thảo luận cách thức chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 18/08 đã có hai cuộc gặp quan trọng. Trước tiên, ông có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, sau đó là cuộc gặp mở rộng với lãnh đạo các nước châu Âu, gồm Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Italia, Thủ tướng Đức, Tổng thống Phần Lan, Tổng thư ký NATO và Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Trong buổi trao đổi với Tổng thống Zelenskiy, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc xung đột. Ông Trump thừa nhận tình hình ở Ukraine khó khăn hơn so với những gì ông từng nghĩ. Ông khẳng định mong muốn thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình thay vì chỉ dừng lại ở một thỏa thuận ngừng bắn, bởi điều đó sẽ hướng tới nền hòa bình lâu dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Ông Trump nói: “Tôi không nghĩ sẽ cần tới một thỏa thuận ngừng bắn. Tôi thích ý tưởng ngừng bắn chỉ vì một lý do: người dân sẽ ngay lập tức không tiếp tục bị sát hại. Chúng tôi có thể hướng tới một thỏa thuận hòa bình và tôi hy vọng giao tranh sẽ ngừng. Về mặt chiến lược, ngừng bắn có thể là bất lợi cho bất kỳ bên nào, nhưng tất cả các thỏa thuận hòa bình mà tôi từng tham gia chưa hề có từ ngừng bắn”.

Một nội dung khác được đề cập là việc Mỹ và các nước châu Âu sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine, tương tự như điều khoản 5 về an ninh tập thể của NATO. Ông Trump không loại trừ khả năng điều động binh sĩ nhằm giám sát việc thực hiện thỏa thuận hòa bình. Theo ông, châu Âu sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong quá trình này, song Mỹ chắc chắn sẽ tham gia.

Trong cuộc gặp mở rộng với các lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Mỹ cho biết nội dung trọng tâm là vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine, cùng việc phân định vai trò và mức độ đóng góp của từng quốc gia. Một vấn đề khác được bàn thảo là khả năng nhượng bộ lãnh thổ giữa Ukraine và Nga, mà theo ông Trump, chỉ có thể do Tổng thống hai nước quyết định thông qua một cuộc gặp song phương, hoặc ba bên với sự tham gia của ông trong tương lai.

Ông Trump cũng tiết lộ dự định sẽ gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để đề xuất ý tưởng về một cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine, coi đây là giải pháp có khả năng cao mang lại chấm dứt xung đột.