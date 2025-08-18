Hà Nội

Thế giới

Nhiều lãnh đạo Châu Âu đi cùng Tổng thống Zelensky tới Mỹ gặp ông Trump

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và nhiều nhà lãnh đạo Châu Âu khác sẽ đi cùng Tổng thống Ukraine Zelensky tới Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump.

An An (Theo RT, THX)

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/8 cho biết bà và các nhà lãnh đạo Châu Âu khác sẽ đi cùng Tổng thống Ukraine Zelensky tới Washington (Mỹ) gặp Tổng thống Trump.

"Theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Zelensky, tôi sẽ tham gia cuộc họp với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu khác tại Nhà Trắng vào ngày 18/8", bà von der Leyen viết trên nền tảng mạng xã hội X.

ngaukraine1.png
Tổng thống Ukraine Zelensky gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Getty.

RT đưa tin, ngoài Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Phần Lan, Anh, Italy và Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ tới Washington vào ngày 18/8.

Theo nguồn tin của tờ Bild (Đức), Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp riêng với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky trước khi các nhà lãnh đạo châu Âu cùng tham gia bữa trưa làm việc và các cuộc đàm phán kéo dài.

Trong bài đăng trên mạng X vào ngày 17/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng ông đã có một "cuộc họp quan trọng với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels". Ông nói thêm rằng Châu Âu đã cung cấp "sự hỗ trợ đáng kể cho Ukraine trong bối cảnh cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Trump".

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Zelensky tái khẳng định Kiev kiên quyết yêu cầu ngừng bắn là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo. Tuy nhiên, Nga phản đối điều này và ủng hộ một thỏa thuận hòa bình toàn diện, lập luận rằng Ukraine sẽ tận dụng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào để bổ sung nguồn cung vũ khí và tái tập hợp quân đội.

Trước đó, Tổng thống Zelensky thông báo trên Telegram vào ngày 16/8 rằng ông sẽ đến Washington vào ngày 18/8 để hội đàm trực tiếp với Tổng thống Trump.

"Tổng thống Trump đã thông báo cho tôi về cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, về những điểm chính của cuộc trò chuyện. Tôi sẽ thảo luận với Tổng thống Trump tất cả chi tiết về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Washington vào ngày 18/8. Cám ơn lời mời của Ngài", Tổng thống Zelensky cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh mới nhất giữa Nga và Ukraine sau vòng đàm phán thứ ba

Nguồn video: RT
Thế giới

Thời điểm có thể diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Nga và Ukraine, sớm nhất là vào tuần tới.

Theo RT, hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine có thể diễn ra nếu cuộc đàm phán giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 18/8 thành công.

ukraine.jpg
Tổng thống Nga Putin (trái), Tổng thống Ukraine Zelensky (giữa) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Xem chi tiết

Thế giới

Nga - Ukraine tiến hành đợt trao đổi tù binh mới

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh mới. Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận thông tin này.

RT đưa tin, Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh mới vào ngày 14/8, với 84 tù binh được trao trả mỗi bên.

"Các quân nhân Nga đang nhận được sự hỗ trợ về tâm lý và y tế tại Belarus và sẽ sớm được đưa về nước", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump đề xuất cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất tổ chức một vòng đàm phán "nhanh chóng" giữa ông Putin và ông Zelensky ngay sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska.

RT đưa tin ngày 13/8, ông Trump đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ hai "nhanh chóng" giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska ngày 15/8. Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ tham dự cuộc họp nếu được mời.

Phát biểu trước các phóng viên tại Trung tâm Kennedy ở Washington DC vào ngày 13/8, ông Trump nói rằng trong các cuộc đàm phán sắp tới, ông "sẽ tìm hiểu xem chúng ta đang ở đâu và sẽ làm gì".

Xem chi tiết

