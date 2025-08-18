Nhiều lãnh đạo Châu Âu đi cùng Tổng thống Zelensky tới Mỹ gặp ông Trump

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và nhiều nhà lãnh đạo Châu Âu khác sẽ đi cùng Tổng thống Ukraine Zelensky tới Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/8 cho biết bà và các nhà lãnh đạo Châu Âu khác sẽ đi cùng Tổng thống Ukraine Zelensky tới Washington (Mỹ) gặp Tổng thống Trump.

"Theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Zelensky, tôi sẽ tham gia cuộc họp với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu khác tại Nhà Trắng vào ngày 18/8", bà von der Leyen viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Tổng thống Ukraine Zelensky gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Getty.

RT đưa tin, ngoài Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Phần Lan, Anh, Italy và Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ tới Washington vào ngày 18/8.

Theo nguồn tin của tờ Bild (Đức), Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp riêng với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky trước khi các nhà lãnh đạo châu Âu cùng tham gia bữa trưa làm việc và các cuộc đàm phán kéo dài.

Trong bài đăng trên mạng X vào ngày 17/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng ông đã có một "cuộc họp quan trọng với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels". Ông nói thêm rằng Châu Âu đã cung cấp "sự hỗ trợ đáng kể cho Ukraine trong bối cảnh cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Trump".

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Zelensky tái khẳng định Kiev kiên quyết yêu cầu ngừng bắn là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo. Tuy nhiên, Nga phản đối điều này và ủng hộ một thỏa thuận hòa bình toàn diện, lập luận rằng Ukraine sẽ tận dụng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào để bổ sung nguồn cung vũ khí và tái tập hợp quân đội.

Trước đó, Tổng thống Zelensky thông báo trên Telegram vào ngày 16/8 rằng ông sẽ đến Washington vào ngày 18/8 để hội đàm trực tiếp với Tổng thống Trump.

"Tổng thống Trump đã thông báo cho tôi về cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, về những điểm chính của cuộc trò chuyện. Tôi sẽ thảo luận với Tổng thống Trump tất cả chi tiết về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Washington vào ngày 18/8. Cám ơn lời mời của Ngài", Tổng thống Zelensky cho biết.

