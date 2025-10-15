Hà Nội

Xã hội

Ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 15/10/2025.

Hải Ninh

Ngày 15/10, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 15/10/2025.

Ông Hoàng Quốc Khánh được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thay cho ông Hoàng Văn Nghiệm vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

8999.jpg
Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ông Hoàng Quốc Khánh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác, có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Quá trình công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tin tưởng rằng với kinh nghiệm công tác, năng lực, sở trường, đồng chí Hoàng Quốc Khánh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao phó.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các Ủy viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp, các ngành tỉnh Lạng Sơn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành, ủng hộ ông Hoàng Quốc Khánh tiếp tục đưa tỉnh Lạng Sơn phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn hứa trên cương vị công tác mới sẽ nhanh chóng thích ứng công việc, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng mong muốn tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đoàn kết, ủng hộ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, cùng xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển và trở thành một cực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Ông Hoàng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1969, dân tộc Thái, quê tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La; trình độ: Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động về nhận công tác tại tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng Quốc Khánh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Sơn La như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy Phù Yên (cũ); Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La (cũ); Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La (cũ); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

