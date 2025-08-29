Ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, "Bầu Kiên" không được đặc xá dịp 2/9

Trong quyết định đặc xá của Chủ tịch nước lần này không có tên Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, "Bầu Kiên".

Ngày 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Tại buổi họp báo, ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2). Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án, đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2025.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong quyết định đặc xá lần này không có phạm nhân nào thuộc các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi.

Trong danh sách cũng không có các phạm nhân: Đinh La Thăng, cựu chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải (cũ); Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC; Nguyễn Đức Kiên ("Bầu Kiên"), cựu phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Diệp Dũng, cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op.

Trong số những người được đặc xá đợt 2, có 66 phạm nhân là người nước ngoài trong đó 59 phạm nhân nam, 7 phạm nhân nữ thuộc 18 quốc tịch khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nigieria, Singapore…