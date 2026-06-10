Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Omoda & Jaecoo Việt Nam ưu đãi khủng, lên đến 8 năm đổ xăng miễn phí

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa công bố mức ưu đãi quy mô lớn tháng 6/2026 cho các dòng SUV và hybrid, nổi bật bằng việc hỗ trợ miễn phí xăng xe đến 8 năm.

Nguyễn Thảo

Theo chương trình, khách hàng mua mẫu SUV đô thị Omoda C5 sẽ được hỗ trợ từ 3-5 năm miễn phí nhiên liệu, hưởng lãi suất ưu đãi 0% trong 12 tháng đầu cùng gói quà tặng trị giá 20 triệu đồng. Omoda C5 hiện được phân phối với ba phiên bản Luxury, Premium và Flagship, giá bán từ 469,1 triệu đồng.

Đối với phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H, khách hàng được hỗ trợ tới 8 năm miễn phí nhiên liệu. Mẫu xe có giá bán từ 619 triệu đồng, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm giải pháp di chuyển tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

2-7460.jpg
Omoda & Jaecoo Việt Nam ưu đãi khủng, lên đến 8 năm đổ xăng miễn phí.

Ở phân khúc SUV cao cấp, Jaecoo J7 được áp dụng chính sách hỗ trợ từ 2-5 năm miễn phí nhiên liệu cùng quà tặng gồm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt tùy phiên bản. Mẫu xe có giá bán từ 729 triệu đồng.

Đáng chú ý, phiên bản Jaecoo J7 SHS-P tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ 7 năm miễn phí nhiên liệu, đồng thời nhận bộ quà tặng gồm bộ sạc cầm tay, ứng dụng điều khiển xe từ xa T-Box, bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt. Mẫu xe hiện có giá bán từ 879 triệu đồng.

Ngoài các ưu đãi về nhiên liệu và quà tặng, nhiều phiên bản còn được hỗ trợ tài chính với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, góp phần giảm áp lực chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sở hữu xe trong mùa hè năm nay.

1-7867.jpg
Ngoài các ưu đãi về nhiên liệu và quà tặng, nhiều mẫu xe của Omoda & Jaecoo Việt Nam còn được hỗ trợ tài chính với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục giới thiệu loạt sản phẩm hướng tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Trong đó, Omoda C5 nổi bật với thiết kế SUV Coupe hiện đại, không gian nội thất rộng rãi cùng nhiều công nghệ an toàn. Mẫu xe hiện là một trong số ít sản phẩm trong phân khúc đạt đồng thời ba chứng nhận an toàn 5 sao từ các tổ chức đánh giá quốc tế gồm EURO NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP.

Phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H được trang bị công nghệ Super Hybrid System (SHS), mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 4,1 lít/100 km trong điều kiện đô thị và phạm vi hoạt động trên 1.000 km. Xe sở hữu nhiều trang bị như màn hình hiển thị HUD, camera toàn cảnh 540 độ, kính lái hai lớp cách âm và hệ thống treo sau đa điểm.

4-8099.jpg
Omoda C5 SHS-H được trang bị công nghệ Super Hybrid System (SHS), mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 4,1 lít/100 km trong điều kiện đô thị và phạm vi hoạt động trên 1.000 km.

Trong khi đó, Jaecoo J7 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm với thiết kế SUV mạnh mẽ, không gian nội thất rộng và hệ thống hỗ trợ lái hiện đại, phù hợp cho cả nhu cầu công việc và gia đình.

Phiên bản Jaecoo J7 SHS-P sử dụng công nghệ Super Hybrid System thế hệ mới, cho khả năng vận hành hơn 1.600 km chỉ với một lần sạc và một bình nhiên liệu đầy, đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài của người dùng.

Đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết, bên cạnh việc phát triển danh mục sản phẩm, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư hệ thống dịch vụ hậu mãi nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hiện hãng vận hành hai kho phụ tùng tại Hải Phòng và Đồng Nai, cùng mạng lưới 40 nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc, bảo đảm cung cấp phụ tùng chính hãng trong vòng 48 giờ.

Chương trình ưu đãi tháng 6 được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận các dòng SUV ứng dụng công nghệ toàn cầu với chi phí sở hữu hợp lý hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu di chuyển và du lịch ngày càng gia tăng trong mùa hè 2026.

#Omoda & Jaecoo Việt Nam ưu đãi khủng #Omoda & Jaecoo Việt Nam hỗ trợ 8 năm đổ xăng miễn phí #Omoda #Jaecoo #ưu đãi #SUV

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mitsubishi Outlander PHEV ra mắt Philippines, liệu có về VIệt Nam?

Mitsubishi vừa cho ra mắt Outlander PHEV tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026, đây là bước tiến mới của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc SUV điện hóa.

1-6954.jpg
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026 (PIMS 2026), Mitsubishi đã chính thức trình làng Outlander PHEV 2026. Mẫu SUV plug-in hybrid trở thành tâm điểm của gian hàng Mitsubishi, đồng thời cho thấy chiến lược đẩy mạnh điện hóa sản phẩm của hãng xe Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á.
2-3204.jpg
Mitsubishi Outlander PHEV 2026 tiếp tục sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, phong cách đang xuất hiện trên nhiều dòng xe như Xpander hay Pajero Sport. Mẫu SUV sở hữu ngoại hình cứng cáp với kích thước lớn, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một chiếc xe đa dụng nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều loại địa hình.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Cận cảnh Ford Ranger PHEV 2026 bản sạc điện giá rẻ, chỉ từ 42.500 USD

Ford vừa công bố phiên bản nâng cấp của Ranger Plug-in Hybrid (PHEV) 2026 tại Australia với nhiều thay đổi đáng chú ý về dải sản phẩm, trang bị và giá bán.

8-2554.jpg
Theo kế hoạch, Ford Ranger PHEV 2026 sẽ chính thức có mặt tại đại lý Australia trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, đồng thời được bán song song cùng Ranger diesel 2026.5 và Ranger Raptor mới. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở việc Ford bổ sung phiên bản tiêu chuẩn XL mới thay thế cho XLT trước đây.
5-5993.jpg
Mức giá khởi điểm của Ford Ranger PHEV 2026 giảm xuống còn 59.000 AUD (42.500 USD) theo chương trình ưu đãi mở bán, thấp hơn đáng kể so với mức giá cũ 71.990 AUD (51.800 USD), chưa bao gồm chi phí lăn bánh.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Vén màn Nissan Terrano PHEV - SUV việt dã đòi "đấu" Toyota Land Cruiser

Mẫu xe SUV việt dã Nissan Terrano PHEV 2027 phiên bản thương mại này sẽ không chỉ giới hạn ở Trung Quốc, mà còn được bán ra tại một số thị trường toàn cầu.

1.jpg
Hãng xe Nissan đã chính thức trình làng hai mẫu xe ý tưởng mới ấn tượng tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Điều thú vị là cả hai đều sẽ được phát triển thành xe thương mại trong vòng 1 năm tới. Đáng chú ý, ít nhất một trong số đó sẽ được phân phối tại các thị trường toàn cầu.
2.jpg
Nổi bật nhất là Nissan Terrano PHEV mới - cái tên Terrano từng được Nissan sử dụng cho một mẫu SUV cỡ nhỏ bán ra từ giữa thập niên 1990 đến giữa những năm 2000. Tuy nhiên, thế hệ mới sẽ hoàn toàn khác biệt. Ở một số thị trường, mẫu xe này sẽ được định vị giữa Nissan Patrol và X-Trail.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới