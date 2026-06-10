Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa công bố mức ưu đãi quy mô lớn tháng 6/2026 cho các dòng SUV và hybrid, nổi bật bằng việc hỗ trợ miễn phí xăng xe đến 8 năm.

Theo chương trình, khách hàng mua mẫu SUV đô thị Omoda C5 sẽ được hỗ trợ từ 3-5 năm miễn phí nhiên liệu, hưởng lãi suất ưu đãi 0% trong 12 tháng đầu cùng gói quà tặng trị giá 20 triệu đồng. Omoda C5 hiện được phân phối với ba phiên bản Luxury, Premium và Flagship, giá bán từ 469,1 triệu đồng.

Đối với phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H, khách hàng được hỗ trợ tới 8 năm miễn phí nhiên liệu. Mẫu xe có giá bán từ 619 triệu đồng, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm giải pháp di chuyển tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Omoda & Jaecoo Việt Nam ưu đãi khủng, lên đến 8 năm đổ xăng miễn phí.

Ở phân khúc SUV cao cấp, Jaecoo J7 được áp dụng chính sách hỗ trợ từ 2-5 năm miễn phí nhiên liệu cùng quà tặng gồm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt tùy phiên bản. Mẫu xe có giá bán từ 729 triệu đồng.

Đáng chú ý, phiên bản Jaecoo J7 SHS-P tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ 7 năm miễn phí nhiên liệu, đồng thời nhận bộ quà tặng gồm bộ sạc cầm tay, ứng dụng điều khiển xe từ xa T-Box, bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt. Mẫu xe hiện có giá bán từ 879 triệu đồng.

Ngoài các ưu đãi về nhiên liệu và quà tặng, nhiều phiên bản còn được hỗ trợ tài chính với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, góp phần giảm áp lực chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sở hữu xe trong mùa hè năm nay.

Ngoài các ưu đãi về nhiên liệu và quà tặng, nhiều mẫu xe của Omoda & Jaecoo Việt Nam còn được hỗ trợ tài chính với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục giới thiệu loạt sản phẩm hướng tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Trong đó, Omoda C5 nổi bật với thiết kế SUV Coupe hiện đại, không gian nội thất rộng rãi cùng nhiều công nghệ an toàn. Mẫu xe hiện là một trong số ít sản phẩm trong phân khúc đạt đồng thời ba chứng nhận an toàn 5 sao từ các tổ chức đánh giá quốc tế gồm EURO NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP.

Phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H được trang bị công nghệ Super Hybrid System (SHS), mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 4,1 lít/100 km trong điều kiện đô thị và phạm vi hoạt động trên 1.000 km. Xe sở hữu nhiều trang bị như màn hình hiển thị HUD, camera toàn cảnh 540 độ, kính lái hai lớp cách âm và hệ thống treo sau đa điểm.

Omoda C5 SHS-H được trang bị công nghệ Super Hybrid System (SHS), mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 4,1 lít/100 km trong điều kiện đô thị và phạm vi hoạt động trên 1.000 km.

Trong khi đó, Jaecoo J7 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm với thiết kế SUV mạnh mẽ, không gian nội thất rộng và hệ thống hỗ trợ lái hiện đại, phù hợp cho cả nhu cầu công việc và gia đình.

Phiên bản Jaecoo J7 SHS-P sử dụng công nghệ Super Hybrid System thế hệ mới, cho khả năng vận hành hơn 1.600 km chỉ với một lần sạc và một bình nhiên liệu đầy, đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài của người dùng.

Đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết, bên cạnh việc phát triển danh mục sản phẩm, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư hệ thống dịch vụ hậu mãi nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hiện hãng vận hành hai kho phụ tùng tại Hải Phòng và Đồng Nai, cùng mạng lưới 40 nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc, bảo đảm cung cấp phụ tùng chính hãng trong vòng 48 giờ.

Chương trình ưu đãi tháng 6 được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận các dòng SUV ứng dụng công nghệ toàn cầu với chi phí sở hữu hợp lý hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu di chuyển và du lịch ngày càng gia tăng trong mùa hè 2026.