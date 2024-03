Zhidou từng khoe ôtô điện 100 triệu tại Việt Nam lại bán xe siêu rẻ

Tại triển lãm Autotech & Accessories diễn ra ở Việt Nam, cụ thể là TP HCM vào tháng 5/2023, hãng xe Trung Quốc Zhidou đã bất ngờ góp mặt. Trong triển lãm này, Zhidou mang mẫu ôtô điện cỡ nhỏ có tên A01 đến trưng bày và giới thiệu, và hứa hẹn sẽ được bán tại Việt Nam trong khoảng 3 tháng tới với giá chỉ hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, đã gần 1 năm trôi qua, dự án này vẫn biệt tăm. Còn tại thị trường quê nhà Trung Quốc, Zhidou vừa mới tung ra hình ảnh ngoại thất và nội thất của mẫu xe mới, được họ đặt tên là Zhidou Rainbow 2024 siêu rẻ, 1 cách tên quá dễ thương vì mang cầu vồng. Zhidou Rainbow có bảy màu để lựa chọn nhưng thật đáng thất vọng, đặc biệt là sau các hình ảnh quảng cáo được tung ra, những màu này dường như không phải là bảy màu của cầu vồng. Thay vào đó, chiếc xe sẽ đi theo lộ trình của Wuling Hongguang Mini EV Macaron, đối thủ chính, khi cung cấp các màu phấn bao gồm hồng, hoa cà, bạc hà và cát. Cũng nhờ những bức ảnh mới được tung ra mà giờ đây chúng ta đã biết nội thất trông như thế nào. Không giống như Changan Lumin, chiếc xe điện cỡ nhỏ Zhidou Rainbow bám sát rất nhiều vào công thức EV vi mô tiêu chuẩn được Wuling phổ biến lần đầu tiên. Nhìn chung thiết kế khá dễ thương và là một chiếc xe ba cửa bốn chỗ. Cụm đèn hình chữ Y ở phía trước và sau giúp xe điện giá rẻ Zhidou Rainbow trông khá nổi bật so với đối thủ. Điều thú vị là lớp sơn hai tông màu kéo dài từ nóc xuống cột A nhưng cả cột B và cột C đều được sơn đen. Cửa cốp sau mở tương đối lớn và có cửa sổ phía sau lớn. Bây giờ chúng ta đã có một số ý tưởng về bên trong chiếc xe mới trông như thế nào. Bảng điều khiển của xe điện Zhidou Rainbow trông có vẻ công nghệ cao hơn so với một số đối thủ với cả màn hình LCD phía trên vô lăng và màn hình cảm ứng nổi. Bên dưới màn hình trung tâm dường như có một số mặt số được cho là để kiểm soát khí hậu. Có một ngăn trung tâm giống như Mini EV rất điển hình hoàn chỉnh với bộ chọn ổ quay. Màu sắc nội thất được đánh giá từ màu hồng và màu trắng trong ảnh, sau đó là màu ngoại thất được chọn. Các kích thước số đo của xe Zhidou Rainbow bao gồm hiều dài, chiều rộng và chiều cao là 3224/1515/1630 mm, chiều dài cơ sở là 2100 mm. Chiếc xe này lớn hơn một chút so với Wuling hay Geely Panda Mini EV nên rõ ràng không gian sẽ là một trong những điểm thu hút của Rainbow. Hiện tại chưa có hình ảnh về khoang hành lý của xe, ở Wuling Hongguang Mini EV về cơ bản là không có trừ khi bạn gập một trong các hàng ghế sau xuống. Cho đến nay, rất khó để giải quyết tình huống của Zhidou Rainbow so với những bức ảnh được công bố. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng có lưới chở hàng ở hai bên phía sau và ghế có thể gập xuống.Zhidou Rainbow 2024 mới sẽ ra mắt vào tháng tới. Phiên bản động cơ điện 20 kW có pin 17,18 kW cho phạm vi hoạt động 201 km. Đối với phiên bản động cơ điện 30 kW, phạm vi hoạt động là 205 km nhờ bộ pin 17,3 kWh lớn hơn một chút. Zhidou từng là một trong những nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc nhưng sau khi gặp vấn đề tài chính, công ty đã ngừng sản xuất ô tô. Gần đây công ty đã được Geely cứu một phần và Rainbow là chiếc xe quay trở lại cuộc chơi. Video: Lộ diện xe điện siêu rẻ xe điện Zhidou Rainbow của Trung Quốc.

