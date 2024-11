Bí ẩn vật thể khổng lồ mới được phát hiện ở Nam Cực

Các nhà khoa học vừa phát hiện một vật thể khổng lồ có đường kính 56 km ở Nam Cực, gây ra sự ngạc nhiên và thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học toàn cầu. (Ảnh: khoahoc.tv) Phát hiện này đã mở ra nhiều câu hỏi về những bí mật của lục địa băng giá này. (Ảnh: Pursuit) Bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến như hình ảnh lidar và vệ tinh, các nhà khoa học đã phát hiện ra những vết nứt băng khổng lồ hình thành do quá trình đóng băng và tan băng. (Ảnh: NBC News) Những vết nứt này có thể kéo dài hàng trăm mét, thậm chí hàng km, giúp hiểu rõ hơn về biến đổi khí hậu và môi trường Trái đất. (Ảnh: Science News Explores) Các nhà khoa học đưa ra một số giả thuyết về nguyên nhân hình thành vật thể này, bao gồm hoạt động địa chất, băng hà, miệng hố va chạm và chuyển động kiến tạo. (Ảnh: Earth) Sự lo ngại về mực nước biển dâng cao do sự sụp đổ của các thềm băng cũng là một vấn đề quan trọng. (Ảnh: Polartours) Các nhà khoa học cảnh báo rằng sự tan chảy nhanh chóng của các sông băng do hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể dẫn đến các thảm họa thời tiết và đe dọa hệ sinh thái biển. (Ảnh: Quark Expeditions) Để giải quyết vấn đề này, cộng đồng quốc tế cần tăng cường hành động giảm phát thải khí nhà kính và hợp tác toàn cầu về khí hậu. Việc bảo vệ những kỳ quan thiên nhiên này là điều cần thiết để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.(Ảnh: Nature) Mời quý độc giả xem thêm video: Bắt được quái vật “ngoài hành tinh” 20 cánh tay ở Nam Cực.

