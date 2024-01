Zeekr 009 2024 từ 1,72 tỷ đồng, sạc chỉ 28 phút chạy được 702 km

Vừa qua, Zeekr đã ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu MPV thuần điện 009 tại thị trường Trung Quốc. Theo đó, Zeekr 009 2024 mới được phân phối với hai phiên bản, gồm bản WE có giá 500.000 NDT (khoảng 1,72 tỷ đồng) và 588.000 NDT (tương đương 2,02 tỷ đồng) cho bản ME. MPV điện Zeekr 009 sở hữu thiết kế vuông vức. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.209 x 2.024 x 1.848 mm và chiều dài cơ sở 3.205mm. Khối lượng mẫu MPV này tương đối nặng, đạt mức 2.830 kg. “Ngoại hình” của Zeekr 009 2024 không thay đổi so với phiên bản trước đó. Phần đầu xe vẫn nổi bật với lưới tản nhiệt khép kín tạo hình kiểu thác nước thẳng và đèn pha hình chữ U ngược. Zeekr tuyên bố rằng, đây là mẫu MPV đầu tiên trên thế giới được trang bị lưới tản nhiệt thông minh, có thể thay đổi thiết kế theo các tình huống khác nhau. Nhìn ngang hông xe, tạo hình của Zeekr 009 2024 tương đối thẳng, vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế của một chiếc MPV truyền thống. Xe được trang bị cửa trượt điện, bộ mâm kích thước 20 inch với thiết kế nan hoa dày đặc nổi bật. Hệ số cản của Zeekr 009 2024 khá thấp, đạt mức 0.27Cd. Di chuyển ra phía sau, Zeekr 009 2024 của Trung Quốc được trang bị đèn hậu dạng xuyên suốt với 402 bóng LED và logo ZEEKR ở giữa. Đèn phanh lắp trên cao và cánh gió trên mui mang đến cái nhìn thể thao. Bên trong cabin, Zeekr 009 có thiết kế chỗ ngồi tiêu chuẩn kiểu 2+2+2. Khoang lái bố trí hình chữ T truyền thống với màn hình điều khiển trung tâm kích thước 15,4 inch đặt chính giữa và bảng đồng hồ LCD 10,25 inch. Ngoài ra, xe còn có màn hình giải trí trần 15,6 inch, tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 8155. Hệ điều hành tích hợp trên xe được hỗ trợ bởi Zeekr OS cùng với trợ lý AI. So với phiên bản tiền nhiệm, cả hai phiên bản của Zeekr 009 2024 đều được nâng cấp: gương chiếu hậu bên trong xe dạng kỹ thuật số, vô-lăng điều chỉnh điện và kính cách âm hai lớp cho ghế thứ ba. Ngoài ra, vô-lăng còn hỗ trợ việc liên kết tài khoản Face ID và vị trí, có thể tự động điều chỉnh theo thói quen sử dụng của tài xế. Chưa hết, ghế hành khách cũng được nâng cấp, có thể chỉnh điện 12 hướng và hỗ trợ massage. Mỗi ghế đều được trang bị loa tựa đầu Yamaha. Bên cạnh đó, Zeekr 009 2024 còn có một số trang bị tiện ích khác như: điều khiển từ xa bằng điện thoại di động, cập nhật OTA, nhận diện khuôn mặt, sạc không dây, đèn viền nội thất và màn hình điều khiển hàng ghế thứ hai đặt trên cửa trượt điện. Cả hai mẫu xe đều sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh (AWD) với động cơ điện kép và bộ pin lithium CTP 3.0 Qilin của CATL. Mỗi động cơ điện có công suất 400 kW và mô-men xoắn 686 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,5 giây. Zeekr cung cấp cho 009 hai bộ pin có công suất 116 kWh và 140 kWh với phạm vi hoạt động tương ứng 702 km và 822 km. Khi sạc nhanh, Zeekr 009 mất 28 phút để nạp lại pin từ 10% lên 80%. Về an toàn, hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến Zeekr AD của 009 2024 hoạt động thông qua bảy camera HD 8 triệu pixel, bốn camera HD 2 triệu pixel, 12 radar siêu âm và radar sóng milimet. Zeekr AD hỗ trợ các chức năng bao gồm kiểm soát tốc độ, thay đổi làn tự động, hỗ trợ duy trì làn đường, nhận diện biển báo giao thông, cảnh báo va chạm chéo, trước/ sau và giám sát điểm mù. Video: Chi tiết MPV điện hạng sang Zeekr 009 2024.

