Zeekr của Geely bắt đầu bán ôtô ở Singapore, chờ về Việt Nam

Theo thời báo The Straits Times, Premium Automobiles - hệ thống đại lý bán lẻ cho Audi - đã được chỉ định là nhà phân phối của Zeekr ở Singapore. Thỏa thuận vừa được ký kết cuối tháng 12/2023. Showroom của Zeekr tại Singapore sẽ được xây dựng tại đường Leng Kee vào nửa đầu năm 2024, trích dẫn một tuyên bố do Premium Automobiles cung cấp. Showroom này chỉ để trưng bày các mẫu xe điện thương hiệu Zeekr. Trong khi xưởng dịch vụ của hãng sẽ nằm ở khu công nghiệp Ubi. Theo báo cáo, Zeekr sẽ ra mắt hai mẫu xe tại Singapore, gồm 009 MPV và X SUV. Việc giao hàng sẽ bắt đầu vào quý III năm 2024. Singapore, Hồng Kông và Ma Cao sẽ là những khu vực đầu tiên được phân phối xe điện với vô-lăng bên phải được bán ra. Hồi tháng 10/2023, Zeekr thông báo chỉ định Kam Lung Motor Group là nhà phân phối ở Hong Kong và Macau và hãng sẽ bắt đầu sản xuất xe tay lái nghịch cho các kế hoạch mở rộng thị trường. Zeekr đã có mặt ở Thụy Điển, Hà Lan và Đức ở châu Âu, với kế hoạch bán hàng ở cả Trung Đông và Trung Á. Ra mắt vào tháng 11/2022, Zeekr 009 là mẫu MPV thuần điện hạng sang. Khi công bố Zeekr 009, Geely giới thiệu đây là một trong những mẫu MPV an toàn nhất thế giới với 30 công nghệ hỗ trợ lái mặc định có được nhờ 12 radar sóng siêu âm tầm ngắn, một radar sóng tầm xa, 4 camera toàn cảnh 2MP và 7 camera HD 8MP. Trong khi đó Zeekr X với ngoại hình đột phá, cá tính là một mẫu xe thuộc phân khúc SUV. Được phát triển dựa trên nền tảng kiến trúc điện bền vững (SEA) của Geely. Một trong những tính năng công nghệ cao ấn tượng của Zeekr X là cho phép chủ xe mở khóa thông qua nhận diện khuôn mặt. Màn hình giải trí cảm ứng có kích thước 14,6 inch cho xe với điểm nhấn người dùng có thể sử dụng nó thông qua cử chỉ trượt, nó có thể di chuyển mượt mà từ vị trí chính giữa sang vị trí phụ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu chức năng của người lái chính và nhu cầu giải trí của người lái xe. Hiện giá xe Zeekr tại Singapore vẫn chưa được công bố. Nhưng theo nhà phân phối xác định, xe của Zeekr sẽ có "mức giá cạnh tranh hơn" so với các sản phẩm thuộc những thương hiệu hạng sang của Đức như BMW và Mercedes. Video: Giới thiệu Zeekr 007 - sedan điện hạng sang của Trung Quốc.

Theo thời báo The Straits Times, Premium Automobiles - hệ thống đại lý bán lẻ cho Audi - đã được chỉ định là nhà phân phối của Zeekr ở Singapore. Thỏa thuận vừa được ký kết cuối tháng 12/2023. Showroom của Zeekr tại Singapore sẽ được xây dựng tại đường Leng Kee vào nửa đầu năm 2024, trích dẫn một tuyên bố do Premium Automobiles cung cấp. Showroom này chỉ để trưng bày các mẫu xe điện thương hiệu Zeekr. Trong khi xưởng dịch vụ của hãng sẽ nằm ở khu công nghiệp Ubi. Theo báo cáo, Zeekr sẽ ra mắt hai mẫu xe tại Singapore, gồm 009 MPV và X SUV. Việc giao hàng sẽ bắt đầu vào quý III năm 2024. Singapore, Hồng Kông và Ma Cao sẽ là những khu vực đầu tiên được phân phối xe điện với vô-lăng bên phải được bán ra. Hồi tháng 10/2023, Zeekr thông báo chỉ định Kam Lung Motor Group là nhà phân phối ở Hong Kong và Macau và hãng sẽ bắt đầu sản xuất xe tay lái nghịch cho các kế hoạch mở rộng thị trường. Zeekr đã có mặt ở Thụy Điển, Hà Lan và Đức ở châu Âu, với kế hoạch bán hàng ở cả Trung Đông và Trung Á. Ra mắt vào tháng 11/2022, Zeekr 009 là mẫu MPV thuần điện hạng sang. Khi công bố Zeekr 009, Geely giới thiệu đây là một trong những mẫu MPV an toàn nhất thế giới với 30 công nghệ hỗ trợ lái mặc định có được nhờ 12 radar sóng siêu âm tầm ngắn, một radar sóng tầm xa, 4 camera toàn cảnh 2MP và 7 camera HD 8MP. Trong khi đó Zeekr X với ngoại hình đột phá, cá tính là một mẫu xe thuộc phân khúc SUV. Được phát triển dựa trên nền tảng kiến trúc điện bền vững (SEA) của Geely. Một trong những tính năng công nghệ cao ấn tượng của Zeekr X là cho phép chủ xe mở khóa thông qua nhận diện khuôn mặt. Màn hình giải trí cảm ứng có kích thước 14,6 inch cho xe với điểm nhấn người dùng có thể sử dụng nó thông qua cử chỉ trượt, nó có thể di chuyển mượt mà từ vị trí chính giữa sang vị trí phụ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu chức năng của người lái chính và nhu cầu giải trí của người lái xe. Hiện giá xe Zeekr tại Singapore vẫn chưa được công bố. Nhưng theo nhà phân phối xác định, xe của Zeekr sẽ có "mức giá cạnh tranh hơn" so với các sản phẩm thuộc những thương hiệu hạng sang của Đức như BMW và Mercedes. Video: Giới thiệu Zeekr 007 - sedan điện hạng sang của Trung Quốc.