Zeekr 001 điện chạy hơn 1.000 km/lần sạc đã đến tay khách hàng

Zeekr là một thương hiệu xe điện cao cấp mới thuộc công ty mẹ Geely, được sinh ra để cạnh tranh với Tesla. Zeekr 001 2024 mới là sản phẩm đầu tiên của hãng, chiếc hatchback điện được xây dựng trên Kiến trúc Trải nghiệm Bền vững (SEA). Zeekr cho biết phạm vi hoạt động của 001 sẽ giải quyết nỗi lo về dung lượng pin, mang đến cho người dùng trải nghiệm trọn vẹn trong những chuyến đi dài. Để làm được điều này, Zeekr đã bắt tay hợp tác với ông trùm sản xuất pin CATL để sản xuất một loại pin có tên Qilin, hay pin CTP (cell to pack) thế hệ thứ ba. CATL tuyên bố rằng hiệu suất sử dụng khối lượng của Qilin là 72% và có mật độ năng lượng lên tới 255 Wh/kg, có khả năng cung cấp phạm vi hoạt động trên 1.000 km sau 1 lần sạc. Theo đó, ngày 1/6 vừa qua phiên bản Zeekr 001 WE chạy điện với phạm vi hành trình 1.032 km sau 1 lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc đã được bàn giao tại trụ sở CATL ở Trung Quốc. Xe được trang bị ắc quy CTP 3.0 Qilin của CATL. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể chọn từ hai cấu hình dung lượng pin của phiên bản WE: đầu tiên là pin 100 kWh (chạy được 741 km, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong thời gian 6,9 giây). Mức giá xe Zeekr 001 2024 từ 300.000 NDT (khoảng 994 triệu đồng) và dung lượng pin 140 kWh bắt đầu từ 403.000 NDT (tương đương 1,34 tỷ đồng), có quãng đường di chuyển là 1.032 km. Trước đó, vào ngày 26/5 một người dùng ở Trung Quốc đã đăng lên trang mạng xã hội Weibo một video đánh giá dung lượng pin thực tế của Zeekr 001 WE và chiếc hatchback đã cho thấy một kết quả bất ngờ. Cụ thể, người này đã thử nghiệm điều chỉnh điều hòa trong xe xuống 23 độ C và mức thu hồi năng lượng ở mức thấp, sau đó chạy xe suốt 11 giờ đồng hồ mà không dừng sạc. Chưa hết, anh còn đi đến những khu vực có độ cao hơn 3.000 m. Số liệu cho thấy chiếc Zeekr 001 này có thời lượng pin thực tế là 922,9 km, bao gồm: 714,2 km trên đường cao tốc, 208,7 km trên quốc lộ và thành phố, với tốc độ trung bình là 79 km/h và mức tiêu thụ năng lượng là 14,7 kWh/100km. Như vậy, Zeekr 001 sẽ là mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới được trang bị pin Qilin có khả năng đạt phạm vi hành trình CLTC hơn 1.000 km. Video: Chi tiết Zeekr 001 điện chạy hơn 1.000 km/lần sạc.

