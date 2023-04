Zeekr 009 từ 1,5 tỷ đồng - MPV nội thất như khoang máy bay thương gia

Zeekr là thương hiệu con chuyên về ô tô điện hạng sang của Geely - một trong những hãng xe Trung Quốc lớn nhất và nổi tiếng nhất. Vào hồi tháng 11 năm ngoái, hãng đã chính thức bán mẫu MPV hạng sang Zeekr 009 2023 mới tại Trung Quốc. Đây có thể nói là một trong những mẫu MPV thuần điện cỡ lớn hạng sang đầu tiên của người Trung Quốc. Zeekr 009 cũng mang trên mình thiết kế nổi bật, thậm chí là "đập vào mắt" bất kỳ ai, đặc biệt là khu vực đầu xe. Tại đây, mẫu MPV Trung Quốc này được trang bị lưới tản nhiệt đóng kín và đi kèm những rãnh nằm dọc. Lưới tản nhiệt của xe có thể mạ crôm hoặc sơn cùng màu với thân xe, tùy theo lựa chọn của khách hàng. Thiết kế lưới tản nhiệt này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến dòng SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Hãng Zeekr gọi thiết kế lưới tản nhiệt này là "Fountain of Light", tạm dịch "vòi phun ánh sáng". Nguyên nhân là bởi những rãnh nằm dọc trong lưới tản nhiệt đều được tích hợp đèn LED với tổng cộng 32 đèn. Các đèn này có thể bật tuần tự, tạo ra những hiệu ứng ánh sáng ấn tượng trong đêm. Ngay cả hốc gió trung tâm trên cản trước của mẫu xe MPV Zeekr 009 cũng có những nan nằm dọc tương tự. Chưa hết, Zeekr 009 còn được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Bên trên là 5 dải đèn LED định vị ban ngày mỗi bên, tạo thành hình chữ "U" quay ngược xuống dưới. Thiết kế dải đèn LED định vị ban ngày này được đánh giá là vô cùng độc đáo và khác biệt trên thị trường hiện nay. Trong khi đó, cụm đèn pha chính nằm ngang được đặt ở bên dưới. Được biết, 009 do Trung tâm thiết kế của Zeekr ở Gothenburg, Thụy Điển, tạo hình. Người đứng sau thiết kế ngoại thất của Zeekr 009 là ông Stefan Sielaff. Đây cũng chính là cựu giám đốc thiết kế của thương hiệu xe sang Đức Audi. Tuy có ngoại hình đồ sộ và vuông vức thay vì bo tròn mượt mà nhưng mẫu MPV hạng sang này vẫn sở hữu hệ số lực cản không khí khá thấp, chỉ 0,27 Cd, gần như tương đương với BMW i8. Bên sườn, Zeekr 009 được áp dụng phong cách thiết kế khá hầm hố với một mẫu xe MPV, thể hiện qua chắn bùn mở rộng và bộ vành hợp kim 19 inch với thiết kế đa chấu 2 màu lạ mắt. Ngoài ra, mẫu MPV Trung Quốc này còn được trang bị cột A tích hợp kính, giúp mang đến nhiều ánh sáng tự nhiên hơn cho nội thất và tạo ra tầm nhìn tốt hơn cho người lái. Tương tự những mẫu MPV truyền thống khác, Zeekr 009 cũng được trang bị cửa trượt chỉnh điện. Tuy nhiên, xe vẫn dùng tay nắm cửa thông thường thay vì loại nằm chìm vào thân xe. Thiết kế này được đánh giá là thân thiện với người dùng hơn vì không phải ai cũng biết sử dụng tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe. So với đầu xe, khu vực phía sau của Zeekr 009 có thiết kế tiết chế hơn với đèn hậu LED nằm vắt ngang. Cụm đèn hậu này có tên "Wings of Light" với chiều dài lên đến 1,76 m và bao gồm tổng cộng 402 bóng LED. Phía trên cánh gió mui còn có thêm một camera quay về phía sau nhằm hỗ trợ các tính năng an toàn của xe. Đằng sau cửa cốp là khoang hành lý 590 lít, có thể chứa 7 chiếc va ly khác nhau dù hàng ghế thứ ba không gập xuống. Nếu ghế sau gập xuống, con số này tăng lên 1.295 lít. Bên dưới nắp ca-pô của xe cũng có thêm ngăn chứa đồ nhỏ, thường được gọi là "frunk", kết hợp giữa 2 từ "front" và "trunk" trong tiếng Anh Zeekr 009 có cả phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ ngồi. Ở phiên bản 6 chỗ, xe được trang bị 2 ghế cơ trưởng ở hàng ghế giữa. Đây mới là nơi hội tụ mọi tinh hoa thực sự của mẫu MPV cỡ lớn này. Tuy nhiên, không vì thế mà thương hiệu Zeekr xem nhẹ khoang lái của 009. Thiết kế nội thất của Zeekr 009 lấy cảm hứng từ những khu vườn của Trung Quốc và dòng nước chảy. Do đó, bên trong mẫu xe này có nhiều chi tiết thiết kế gợi liên tưởng đến dòng chảy như ốp trên tapi cửa. Ngoài ra, bên trong xe còn có nhiều chi tiết ốp kim loại thật, ví dụ như lưới loa Yamaha hay nẹp trang trí trên đèn trần. Cộng thêm với chất liệu da mềm mại, không chỉ ghế mà còn cả mặt táp-lô, trần xe bọc bằng da lộn và viền chỉ có chất lượng hoàn thiện tốt, tất cả mang đến cảm giác cao cấp cho mẫu MPV hạng sang này. Trước mặt người lái là 2 màn hình, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 15,4 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Bên cạnh đó là sạc điện thoại không dây, cần số ngắn và ngăn chứa đồ rộng rãi dưới bệ tì tay trung tâm, tích hợp 2 cổng USB Type C. Bên dưới cụm điều khiển trung tâm còn có ngăn chứa đồ tráng cao su để chống trơn trượt - một chi tiết hiếm thấy ở những thương hiệu ô tô khác. Với chiều dài 5,2 m và chiều rộng hơn 2 m, Zeekr 009 đương nhiên mang đến không gian nội thất rộng rãi cho hành khách phía sau. Không chỉ khoảng duỗi chân mà không gian phía trên đầu hành khách cũng vô cùng hào phóng, thậm chí có thể khiến người ngồi có cảm giác mình thật nhỏ bé. Khi trượt bệ tì tay về phía sau, hành khách sẽ thấy những nút bấm và núm xoay chỉnh các tính năng như trượt ghế lên/xuống, sưởi ấm, làm mát, massage, ngả lưng ghế hay bệ đỡ bắp chân. Các nút chỉnh và núm xoay này đều được ốp kim loại sang trọng. Trong khi đó, bên dưới bệ tì tay còn lại chứa bàn gấp cũng bằng kim loại và bọc da trên bề mặt. Phía dưới ghế còn có ngăn chứa cổng USB Type C với công suất sạc lên đến 60W. Trước mặt hành khách là một ngăn chứa cổng HDMI và ngăn chứa đồ tích hợp vào bệ tì tay của hàng ghế trước. Trên trần xe còn có thêm màn hình giải trí với kích thước 15,6 inch và có thể gấp gọn lại. Để chỉnh màn hình này, hành khách có thể dùng một chiếc điều khiển nhỏ đi kèm theo xe. Chưa dừng ở đó, ở tapi cửa còn có một màn hình cảm ứng LCD hình tròn để hành khách chỉnh điều hòa. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng Smart Bar với kích thước 3,14 inch với các nút để chỉnh cửa sổ trời và cửa sổ. Khu vực bên dưới tapi cửa được tích hợp đèn viền, tăng thêm trải nghiệm thú vị cho hành khách. Khi muốn xuống hàng ghế cuối, hành khách chỉ cần bấm nút để ghế giữa di chuyển về phía trước, tạo ra lối đi khá lớn. Hàng ghế cuối của mẫu MPV này không chật hẹp như nhiều mẫu MPV trên thị trường mà khá rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lên đến 3.205 mm. Hàng ghế cuối cũng được đệm êm ái trong khi tapi cửa bọc bằng chất liệu da lộn đẹp mắt và mềm mại. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ SEA của hãng mẹ Geely, Zeekr 009 dùng 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, tạo ra hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. 2 mô-tơ điện này có công suất tổng cộng 544 mã lực và mô-men xoắn cực đại 686 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 4,5 giây. Ở bản thấp, Zeekr 009 dùng pin Kirin có dung lượng 116 kWh nên chạy được 702 km sau khi sạc đầy pin. Trong khi đó, bản cao cấp dùng pin 140 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 822 km. Với bộ sạc nhanh DC, thời gian nạp pin từ 20 - 80% là 28 phút. Không ngoa khi nói rằng Zeekr 009 là mẫu MPV đến từ tương lai, mang tới trải nghiệm như khoang máy bay hạng thương gia cho hành khách. Tại thị trường Trung Quốc, mức giá xe Zeekr 009 2023 bán ra dao động từ 499.000 - 588.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,53 - 2 tỷ đồng) và cạnh tranh với những đối thủ như BYD Denza D9. Video: Giới thiệu chi tiết MPV hạng sang Zeekr 009 chạy điện.

