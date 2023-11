Yuanhang Y6 - chiếc sedan chạy được 1.020 km/sạc, giá 1,07 tỷ đồng

Yuanhang là một trong các thương hiệu con của tập đoàn Dayun, hãng này chuyên sản xuất ra các dòng xe điện với tên gọi bắt đầu bằng các chữ cái cùng con số phía sau, họ đã có H8, H9, Y7, và giờ đây, là mẫu sedan chạy hoàn toàn bằng điện, Yuanhang Y6 sedan chạy điện. Mới đây, thông báo từ Dayun cho biết, Yuanhang Y6 2023 mới, mẫu sedan chạy điện cỡ vừa và lớn sẽ chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất vào ngày 8/11 tại Trung Quốc. Phạm vi giá bán Yuanhang Y6 trước hiện tại là 329.800 nhân dân tệ đến 529.800 nhân dân tệ, tương đương 1,07 tỷ đồng 1,72 tỷ đồng, xe có 5 phiên bản. Được định vị chính thức là mẫu sedan sang trọng và dựa trên nền tảng BHD chạy điện (Beyond the Horizon of Drive) của Yuanhang cùng phát triển với Bosch và Huawei, Y6 có kích thước bao gồm chiều dài, chiều cộng và chiều cao lần lượt là 5270/2000/1500 mm với chiều dài cơ sở 3130 mm Cùng với các yếu tố thiết kế phổ biến bao gồm phong cách fastback, tay nắm cửa ẩn, cửa không khung và cửa sổ trời toàn cảnh 3,2 m2. Bên trong, Yuanhang Y6 được trang bị vô lăng đa chức năng hai chấu đáy phẳng, bảng đồng hồ LCD 12,3 inch và màn hình điều khiển trung tâm 17,38 inch đi kèm hệ điều hành buồng lái thông minh AliOS do Alibaba phát triển. Âm thanh phát ra từ hệ thống âm thanh 27 loa. Hơn nữa, hàng ghế thứ hai có góc ngả 145° và ghế giữa có thể gập xuống thành bố cục hai ghế bằng cách chuyển thành khu vực tựa tay với hai giá để cốc và màn hình cảm ứng. Hệ thống truyền động có sẵn ở dạng dẫn động cầu sau một động cơ sản sinh công suất 250 kW và 400 Nm, dung lượng hai cụm pin: 88,42 kWh và 100 kWh, phạm vi hành trình tương ứng lần lượt là 720 km và 810 km Thời gian tăng tốc chính thức 0 – 100 km/h là 5,9 giây Yuanhang H6 dẫn động bốn bánh động cơ kép, sản sinh công suất 500 kW/745 Nm hoặc 520 kW/850 Nm tùy bản, kết hợp với bộ pin lithium ba cấp. Ba bộ pin có dung lượng: 88,42 kWh, 100 kWh và 150 kWh, với phạm vi hành trình tương ứng là 620 km, 720 km và 1.020 km Thời gian tăng tốc chính thức 0 – 100 km/h: 3,2 giây Tốc độ tối đa của xe điện Yuanhang H6 là 205 km/h. Ngoài ra, nhà sản xuất ô tô còn hỗ trợ sạc nhanh 800V, trong đó 10 phút sạc có thể tăng phạm vi di chuyển lên 300 km. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến của Yuanhang Y6 hỗ trợ các chức năng bao gồm hỗ trợ kẹt xe, kiểm soát ánh sáng thích ứng, căn giữa làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng ở phạm vi tốc độ tối đa. Video: Giới thiệu Yuanhang Y6 sedan chạy điện của Trung Quốc.

