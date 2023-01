YangWang U9 - siêu xe điện Trung Quốc hơn 3,4 tỷ "nhái" Lamborghini

Trong sự kiện ra mắt thương hiệu xe điện hạng sang YangWang mới, hãng BYD của Trung Quốc đã vén màn 2 mẫu ô tô là U8 và U9. Nếu như U8 là SUV việt dã thuần điện hạng sang thì YangWang U9 chạy điện thuộc phân khúc siêu xe thể thao với thiết kế và thông số vận hành ấn tượng. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế "“Gate of Time and Space” (nghĩa là "Cánh cổng thời gian và không gian"), YangWang U9 của BYD sở hữu kiểu dáng thấp với 2 cửa cùng những chi tiết tối ưu tính khí động lực học. Điểm nhấn đập vào mắt của mẫu ôtô điện Trung Quốc này là cụm đèn LED hình chữ "C" cỡ lớn, ôm lấy mũi xe theo phong cách xe đua Công thức 1. Tuy nhiên, cụm đèn này gợi liên tưởng đến những mẫu xe đời mới của Toyota ra mắt trong thời gian gần đây như Crown hay bZ3. Đèn pha của YangWang U9 nối liền với khe gió trên nắp ca-pô. Ngoài ra, trên đầu xe còn có bộ chẻ khí trước tích hợp vây cá. Nhìn bên sườn, YangWang U9 sẽ gợi liên tưởng đến những mẫu siêu xe như Lamborghini. Tại đây, xe được trang bị hốc hút gió hình tam giác nằm phía trước chắn bùn sau. Thêm vào đó là sọc màu đen nối liền với chi tiết trang trí sau chắn bùn trước và kéo dài đến đèn hậu, cửa cánh chim cũng như tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe. Tuy là ôtô điện nhưng YangWang U9 lại có nắp khoang động cơ giả phía sau, theo phong cách siêu xe Lamborghini. Nắp khoang động cơ giả đi kèm với vây cá trong suốt cũng học hỏi từ thương hiệu siêu xe Ý. Phía dưới là cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe và bộ khuếch tán gió hầm hố. Bộ khuếch tán gió này được trang trí bằng những điểm nhấn màu vàng, tương tự bộ chẻ khí trên đầu xe. Hiện hãng BYD chưa công bố hình ảnh nội thất của YangWang U9. Tuy nhiên, có thể thấy là xe sẽ chỉ có 2 ghế ngồi, tương tự những mẫu siêu xe truyền thống khác. Là đối thủ của siêu xe Aion Hyper SSR do hãng GAC sản xuất, Yangwang U9 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 2 giây. So với đối thủ đồng hương, siêu xe này tăng tốc chậm hơn 0,1 giây. Hãng BYD chưa hé lộ công suất, thông số pin và quãng đường di chuyển sau 1 lần sạc của Yangwang U9. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị công nghệ truyền động 4 mô-tơ điện giống U8 và hệ dẫn động 4 bánh điều khiển điện tử với các tính năng điều hướng mô-men xoắn phức tạp. Xe đã sẵn sàng lên dây chuyền sản xuất thương mại. Giá xe Yangwang U9 được dự đoán sẽ trên 1 triệu Nhân dân tệ (3,43 tỷ đồng). Trong khi đó, đối thủ GAC Aion Hyper Hyper SSR đang được bán tại Trung Quốc với giá 1,286 triệu Nhân dân tệ (khoảng 4,41 tỷ đồng). Video: Giới thiệu BYD YangWang U9 EV Supercar mới.

