Hyperion XP-1 - chiếc siêu xe điện hơn 2.000 mã lực công nghệ NASA

Chiếc siêu xe điện Hyperion XP-1 từng được tiết lộ lần đầu vào năm 2020. Đây là kết quả của một dự án nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển kéo dài gần 10 năm và được kỳ vọng sẽ thay đổi quan niệm về công nghệ pin nhiên liệu hydro. Mẫu siêu xe Hyperion XP-1 chạy điện trưng bày công cộng ở triển lãm 2022 lần này vẫn chỉ là mô hình dựa trên thiết kế thử nghiệm đầu tiên, không khác mấy so với thời điểm 2020 nên vẫn được coi là một chiếc concept. Hyperion XP-1 từng được mệnh danh là kẻ khơi mào cuộc cách mạng siêu xe mới, khi thế giới đang bắt đầu làm quen dần với những mẫu xe hiệu năng cao chỉ vận hành bằng năng lượng điện, dễ dàng đạt được lượng mô-men xoắn cực lớn ngay từ sớm, vượt trội so với những gì xe động cơ đốt trong có thể làm được. Điểm nhấn nổi bật của siêu xe Hyperion XP-1 là khả năng di chuyển được quãng đường lên tới 1.635 km với một lần sạc đầy pin, gấp đôi khoảng cách di chuyển của sedan chạy điện hạng sang Lucid Air vừa ra mắt cách đây chưa lâu, cũng như vượt trội hoàn toàn so với các siêu xe điện khác như Lotus Evija, Rimac C_Two hay Pininfarina Battista vốn chỉ chạy được vài trăm km mỗi lần sạc pin. Hyperion XP-1 lưu trữ năng lượng trong các hệ thống pin nhiên liệu hydro thay cho pin lithium nặng nề và chiếm nhiều diện tích. Hydro trong pin kết hợp cùng oxy từ không khí trong một quá trình tạo ra nước, khí thải duy nhất của xe và một dòng điện để cung cấp năng lượng cho xe. Kể cả khi hết pin, Hyperion XP-1 có thể sạc đầy trong 5 phút nhờ công nghệ lưu trữ hydro hiện đại. Vì khí hydro rất nhẹ nên nhờ đó, khối lượng siêu xe giảm đáng kể so với xe điện truyền thống, đem lại khả năng tăng tốc nhanh hơn, phanh, xử lý lái và hiệu năng vận hành động cơ tốt hơn. Khung gầm làm từ titanium và sợi carbon, cùng thân xe gia cố bằng titanium giúp khối lượng chỉ ở mức 1.031 kg. Hệ thống lưu trữ năng lượng hydro không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ khắc nghiệt nên thời gian sạc pin cũng ngắn hơn (không lo nhiệt độ cao lúc sạc nhanh) và pin không bị chai theo thời gian. Về lý thuyết, Hyperion XP-1 có thể duy trì hiệu năng vận hành tối đa trong khoảng thời gian dài tốt hơn so với các siêu xe truyền thống. Năng lượng từ hệ thống pin nhiên liệu được truyền tới 4 bánh xe qua các mô-tơ cực mạnh, có tổng công suất lên tới hơn 2.000 mã lực và hộp số 3 cấp. Nhờ khả năng cấp điện tức thời và cấu trúc cực nhẹ, Hyperion XP-1 có thể tăng tốc 0 – 100 km/h dưới 2,2 giây trước khi đạt tốc độ 356 km/h. Các chi tiết khí động học chủ động đằng sau cửa xe không chỉ đẹp mắt, mà còn cải thiện khả năng vào cua ở tốc độ cao và còn đóng vai trò là những tấm pin năng lượng mặt trời – chúng thậm chí còn có thể thay đổi vị trí theo hướng chiếu của mặt trời để nạp năng lượng tối ưu hơn. Để phát triển XP-1, Hyperion đã chiêu mộ sự giúp đỡ của một số công ty chế tạo hàng không hàng đầu thế giới, và cả các cơ quan vũ trụ, bao gồm NASA. “XP-1 được thiết kế với tầm hoạt động xa hơn nhiều so với ô tô điện chạy bằng pin vì hydro có công suất nén trên một lít nhiều hơn so với pin Ngoài ra, các kỹ sư không gian vũ trụ từ lâu đã hiểu lợi thế của hydro là nguyên tố có nhiều nhất, nhẹ nhất trong vũ trụ. Giờ đây người tiêu dùng sẽ trải nghiệm giá trị phi thường của nó.” – ông Angelo Kafantaris, Giám đốc điều hành Hyperion Motors cho biết. Hyperion từng dự kiến sẽ có bản siêu xe XP-1 thương mại trong vòng 2 năm kể từ lần đầu công bố năm 2020, với số lượng giới hạn chỉ 300 chiếc được sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên đến nay có vẻ như kế hoạch đó đã bị hoãn lại. Giá bán của xe cũng chưa được tiết lộ. Video: Hyperion XP-1 - siêu xe điện sử dụng công nghệ của NASA.

