Rimac Nevera phá vỡ kỷ lục tốc độ của xe điện ở mức 412 km/h

Đây là một thành tích đáng kinh ngạc đối với một mẫu Hypercar hợp pháp trên đường với hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện, từ đây cho thấy Rimac Nevera chạy điện đang dẫn trước các đối thủ về mặt hiệu năng cùng khả năng vận hành. Chiếc siêu xe điện Rimac Nevera này đã được thử nghiệm tại Trung tâm thử nghiệm xe hơi Papenburg ở Đức, nơi nổi tiếng với hai đoạn đường thẳng dài 4 km. Chiếc Hypercar được thiết lập ở chế độ tốc độ tối đa giúp giảm lực cản trong khi vẫn giữ lực ép ở mức thích hợp để đảm bảo sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao. Nevera ra khỏi khúc cua với tốc độ ấn tượng lên tới 250 km/h, đạt tốc độ mục tiêu 412 km/h trước khi kết thúc đoạn đường thẳng. Theo Rimac, tốc độ tối đa – hiện được xác nhận bằng thiết bị đo GPS độ chính xác cao Racelogic V-Box đã được mô phỏng trong quá trình phát triển nguyên mẫu C-Two. Đáng chú ý, đây là tốc độ tối đa cao nhất được ghi nhận tại trung tâm thử nghiệm ô tô Papenburg. Nói một cách dễ hiểu, kỷ lục tốc độ tối đa mới của chiếc xe điện này cao hơn so với tốc độ 407 km/h do Bugatti Veyron thiết lập vào năm 2005, mặc dù thấp hơn nhiều so với tốc độ 490,48 km/h do Bugatti Chiron Super Sport 300+ thiết lập vào năm 2019. Miro Zrnčević, Giám đốc điều hành thử nghiệm và phát triển của Rimac chia sẻ: “Để di chuyển với tốc độ 412 km/h, có nghĩa là di chuyển với tốc độ bằng một phần ba tốc độ âm thanh, tôi đã lái Nevera kể từ lần đầu tiên và để xem chiếc xe được mài dũa hoàn hảo đó là ngày hôm nay là một khoảnh khắc thực sự xúc động. Điều quan trọng nhất mà tôi đã học được trong quá trình cố gắng đạt tốc độ tối đa là chiếc xe được cấu tạo và ổn định như thế nào – khẳng định rằng các nhóm khí động học và động lực học phương tiện của chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc công việc”. Nevera được trang bị lốp Michelin Cup 2R đã được kỹ thuật viên Michelin kiểm tra trước khi thiết lập kỷ lục. Chiếc xe đã được mở khóa giới hạn tốc độ 352 km/h được thiết lập để bảo vệ lốp xe. Tuy nhiên, Rimac nói rằng tất cả những chiếc Nevera có thể đạt được tốc độ tối đa 412 km/h trong “các sự kiện dành cho khách hàng đặc biệt với sự hỗ trợ từ nhóm Rimac và trong các điều kiện được kiểm soát”. Như một bản cải tiến, Rimac Nevera thế hệ mới được trang bị bốn động cơ điện sản sinh công suất kết hợp 1.887 mã lực và mô-men xoắn 2.360 Nm, được kết nối với bộ pin 120 kWh. Bên cạnh việc giữ kỷ lục về tốc độ tối đa cao nhất trong số các xe điện, Rimac Nevera còn là phương tiện thương mại có khả năng tăng tốc nhanh nhất được thiết lập vào năm 2021. Video: Xem Rimac Nevera chạy điện thể hiện tốc độ.

