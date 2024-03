Yangwang U9 2024 - siêu xe điện Trung Quốc giá từ 5,75 tỷ đồng

Yangwang U9 là dòng siêu xe thuần điện đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023. Đây là 1 trong 2 mẫu xe đầu tay của thương hiệu con YangWang do hãng BYD mới thành lập, bên cạnh U8. Mới đây, giá xe Yangwang U9 2024 mới tại thị trường Trung Quốc đã chính thức được công bố. Theo đó, mức giá xe Yangwang U9 2024 được bán ra tại thị trường nội địa lên đến 1,68 triệu Nhân dân tệ (khoảng 233.000 USD hay 5,75 tỷ đồng). Như vậy, so với mức dự kiến ban đầu, giá bán chính thức của siêu xe Trung Quốc này cao gấp đôi. Nếu so với những siêu xe điện khác trên thị trường thế giới như Rimac Nevera có giá hơn 2 triệu USD, siêu xe điện Yangwang U9 vẫn rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, tân binh nhà BYD sở hữu sức mạnh không thể sánh với Rimac Nevera. Yangwang U9 được trang bị 4 mô-tơ điện với sức mạnh tổng cộng 1.287 mã lực trong khi con số tương ứng của Rimac Nevera là 1.888 mã lực. Siêu xe Trung Quốc có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 2,36 giây, chậm hơn 0,56 giây so với Rimac Nevera. Ngoài ra, Yangwang U9 còn có một đối thủ trực tiếp hơn là đồng hương GAC Aion Hyper SSR. Siêu xe của thương hiệu Aion có công suất tối đa 1.224 mã lực và giá bán chỉ khoảng 179.000 USD, rẻ hơn U9. Với cụm pin LFP có dung lượng 80 kWh, siêu xe nặng gần 2,5 tấn của thương hiệu YangWang có thể chạy 465 km sau một lần sạc đầy pin theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Với sạc nhanh 500 kW, thời gian nạp pin từ 30-80% chỉ rơi vào khoảng 10 phút. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e4 của BYD, Yangwang U9 không chỉ sở hữu sức mạnh lớn mà còn có nhiều công nghệ ấn tượng. Trong đó, đáng chú ý nhất là hệ thống treo Disus-X, bao gồm hệ thống kiểm soát giảm xóc thông minh (Disus-C), hệ thống kiểm soát thân xe thủy lực thông minh (Disus-P) và hệ thống kiểm soát thân xe khí nén thông minh (Disus-A). Những công nghệ này mang đến khả năng kiểm soát chuyển động ngang, dọc của xe, giảm thiểu nguy cơ lật, hỗ trợ tăng tốc và phanh khẩn cấp. Hệ thống treo Disus-X còn giúp xe có khả năng nhún nhảy hoặc thậm chí nhảy lên với 4 bánh không chạm đất. Bên cạnh đó là khả năng chạy chỉ bằng 3 bánh nhờ hệ thống treo nâng góc không có bánh lên để tránh cạ rô-to phanh xuống mặt đường. Bên cạnh hệ thống treo kể trên, YangWang U9 còn có những trang bị ấn tượng khác như cụm đèn LED hình chữ "C" cỡ lớn, ôm lấy mũi xe theo phong cách xe đua Công thức 1, đèn hậu vắt ngang đuôi xe, cửa cánh bướm bên sườn, hốc hút gió hình tam giác nằm phía trước chắn bùn sau và khoang động cơ giả theo phong cách siêu xe Lamborghini. Nắp khoang động cơ giả đi kèm với vây cá trong suốt cũng học hỏi từ thương hiệu siêu xe Ý. Bên trong mẫu siêu xe Trung Quốc này là không gian nội thất có thiết kế bị đánh giá là kém ấn tượng. Mặt táp-lô và cụm điều khiển trung tâm của xe có thiết kế như siêu xe McLaren ra đời từ 10 năm trước. Trong khi đó, màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước thông như phụ kiện mua ngoài. Tuy nhiên, là sản phẩm của BYD - hãng xe điện lớn thứ 2 thế giới hiện nay - nên YangWang U9 dự kiến sẽ được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhận nhiệt tình. VIdeo: Giới thiệu siêu xe điện Yangwang U9 2024.

