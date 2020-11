Y-Riders Fest 2020, đón chào NVX 155 VVA mới đến Hà Nội

Những dấu ấn của Y-Riders Fest 2020 tại Long An

Y-Riders Fest 2020 được mở màn vào tháng 10 vừa qua tại Long An với hàng loạt hoạt động ấn tượng, độc đáo đã thổi bùng sự phấn khích của cộng đồng người yêu xe thể thao Yamaha khu vực phía Nam. Những tín đồ yêu tốc độ đã được mãn nhãn với những màn biểu diễn xe motor mạo hiểm, được khoe tài tay lái lụa trên sa hình theo tiêu chuẩn Revkhana của Yamaha hay thử thách bản thân cùng những trò chơi vận động độc đáo… Các tay lái mới được nhập môn với chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe côn tay YRA, chia sẻ kinh nghiệm điều khiển xe “thần sầu” từ những tay lái lão luyện… cùng nhiều chương trình giải trí sôi động, hoành tráng đã tạo những dấu ấn đầu tiên cho chuỗi sự kiện Y-Riders Fest 2020.

Đặc biệt, tại Y-Riders Fest 2020 Long An, Yamaha đã chính thức ra mắt mẫu xe côn tay “vua đường phố” Exciter - The Four Kings phiên bản giới hạn với 4 màu sắc mới, trẻ trung và cá tính có giá bán đề xuất là 47.990.000 đồng/xe.

Y-Riders Fest 2020 - sự kiện được mong chờ nhất trong năm của cộng đồng yêu xe thể thao Yamaha đã đến Hà Nội

Các tay lái đam mê tốc độ và yêu thích những dòng xe thể thao nhà Yamaha khu vực phía Bắc đang mong chờ sự kiện Y-Riders Fest 2020 tại Hà Nội.

Sau những dấu ấn đậm nét tại Long An, chắc chắn rằng Y-riders Fest 2020 tại Hà Nội sẽ là điểm đến vô cùng thú vị.

Với thông điệp “Đón chào NVX 155 VVA thế hệ mới”, Y-riders Fest 2020 trong tháng 11 này sẽ có sự xuất hiện của phiên bản xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 VVA thế hệ mới và rất nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra xuyên suốt trong 2 ngày sự kiện:

- Trải nghiệm siêu xe Yamaha NVX 155 VVA thế hệ mới

- Thực tế chiêm ngưỡng phiên bản đặc biệt 4 màu mới của ông vua đường phố Exciter - The Four Kings

- Biểu diễn môtô mạo hiểm

- Cuộc thi tay lái lụa trên sa hình theo tiêu chuẩn Revkhana của Yamaha

- Cuộc thi độ xe

- Hướng dẫn lái xe phân khối lớn

- Những trò chơi vận động với hàng ngàn phần quà hấp dẫn

- Chương trình ca nhạc sôi động với sự tham gia của ca sĩ Isaac, Chi Dân và ban nhạc Parasite...