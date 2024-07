Xpeng Mona M03 pin BYD chạy 620km/lần sạc, khoảng 651 triệu đồng

Mới đây, hãng xe điện Xpeng đã chính thức cho ra mắt mẫu xe mang tên gọi Mona M03 2024 mới, sau một tháng nó lộ ảnh xuất hiện trên Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) Trung Quốc, khiến nhiều người quan tâm. Xpeng Mona M03 hay Xpeng M03 được nhiều người cho rằng cái tên xuất phát từ Tesla Model 3, mẫu xe đã trở thành chuẩn mực của xe điện trong sáu năm qua. Tuy nhiên, khi giải thích về cái tên, He Xiaopeng, CEO của Xpeng, cho biết MONA có nghĩa là Made of New AI và thập kỷ trước là của năng lượng mới nhưng thập kỷ tiếp theo sẽ là của AI. Nói sơ lược qua về Xpeng Mona M03, mẫu xe này có phạm vi hoạt động hiện được báo cáo là 620 km, phù hợp hơn nhiều với tuyên bố có hệ số cản thấp nhất trong số các xe hatchback chạy hoàn toàn bằng điện được sản xuất hàng loạt trên thế giới ở mức Cd 0,194. Mona không phải là một thương hiệu mới mà là một dòng xe mới của Xpeng, nên nó vẫn mang logo Xpeng, về M03, đây là một chiếc xe điện thuần túy nhỏ gọn có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4780, 1896 và 1445 mm và chiều dài cơ sở là 2815 mm. Như chúng ta đã biết trước đó, không gian cốp xe là 621 lít và hôm nay Xpeng nhấn mạnh rằng dung tích này tương đương với một chiếc SUV cỡ trung. Hơn nữa, cửa cốp điện là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe và người dùng có thể tùy chỉnh góc mở. JuanMa Lopez, Phó chủ tịch thiết kế kiểu dáng của Xpeng đã mô tả Mona M03 là “một chiếc xe rất đẹp dành cho giới trẻ”. Chiếc xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế thông minh công nghệ AI, trong đó, Xpeng gọi thiết kế đèn là 010. Thiết kế ba chiều tách biệt rất dễ nhận biết và có 300 hạt đèn LED có thể chiếu sáng xa tới 150 mét. Xpeng cũng đặc biệt chú trọng đến việc giảm lực cản của xe. Để làm được như vậy, Mona M03 đã trải qua 10 lần thử nghiệm trong đường hầm gió, mỗi lần kéo dài hơn 100 giờ. Trong quá trình này, 15 khu vực chính đã được tối ưu hóa, giúp giảm Cd 0,085 khỏi lực cản gió, dẫn đến phạm vi tăng được tuyên bố là 60 km. Sự giảm thiểu lớn nhất đến từ hệ thống nạp khí chủ động tiêu chuẩn (AGS) mà Xpeng tuyên bố là lần đầu tiên có trên một mẫu xe sản xuất. Với chiều dài gần 1 mét, riêng hệ thống này đã giảm được 0,023 Cd lực cản và tăng phạm vi hoạt động thêm 15,6 km. Đáng tiếc là buổi ra mắt vào hôm qua chỉ hé lộ phần ngoại thất, nhưng 1 số thông tin đã được bật mí cho thấy rằng Xpeng Mona M03 chỉ có một màn hình thông tin giải trí trung tâm lớn nổi và không có bảng điều khiển, vô lăng hai chấu và tùy chọn màn hình giải trí phía sau. Chiếc xe sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe XNGP và có chức năng điều khiển bằng giọng nói cho các chức năng của xe. Xpeng Mona M03 có các lựa chọn cho hệ thống truyền động và hiệu suất. Có một sự lựa chọn giữa động cơ điện 140 kW hoặc 160 kW. Tốc độ tối đa là 155 km/h và nó sử dụng pin lithium iron phosphate BYD blade. Một phiên bản có phạm vi hoạt động 515 và 620 km sẽ được cung cấp. Mức giá xe Xpeng Mona M03 2024 dự đoán dưới 200.000 nhân dân tệ (khoảng 27.400 USD), tương đương 651 triệu đồng. Giá cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 8 khi xe chính thức ra mắt. Xpeng cũng xác nhận rằng Mona M03 sẽ không có phiên bản taxi. Video: Giới thiệu xe điện Xpeng Mona M03 2024.

Mới đây, hãng xe điện Xpeng đã chính thức cho ra mắt mẫu xe mang tên gọi Mona M03 2024 mới, sau một tháng nó lộ ảnh xuất hiện trên Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) Trung Quốc, khiến nhiều người quan tâm. Xpeng Mona M03 hay Xpeng M03 được nhiều người cho rằng cái tên xuất phát từ Tesla Model 3, mẫu xe đã trở thành chuẩn mực của xe điện trong sáu năm qua. Tuy nhiên, khi giải thích về cái tên, He Xiaopeng, CEO của Xpeng, cho biết MONA có nghĩa là Made of New AI và thập kỷ trước là của năng lượng mới nhưng thập kỷ tiếp theo sẽ là của AI. Nói sơ lược qua về Xpeng Mona M03, mẫu xe này có phạm vi hoạt động hiện được báo cáo là 620 km, phù hợp hơn nhiều với tuyên bố có hệ số cản thấp nhất trong số các xe hatchback chạy hoàn toàn bằng điện được sản xuất hàng loạt trên thế giới ở mức Cd 0,194. Mona không phải là một thương hiệu mới mà là một dòng xe mới của Xpeng, nên nó vẫn mang logo Xpeng, về M03, đây là một chiếc xe điện thuần túy nhỏ gọn có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4780, 1896 và 1445 mm và chiều dài cơ sở là 2815 mm. Như chúng ta đã biết trước đó, không gian cốp xe là 621 lít và hôm nay Xpeng nhấn mạnh rằng dung tích này tương đương với một chiếc SUV cỡ trung. Hơn nữa, cửa cốp điện là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe và người dùng có thể tùy chỉnh góc mở. JuanMa Lopez, Phó chủ tịch thiết kế kiểu dáng của Xpeng đã mô tả Mona M03 là “một chiếc xe rất đẹp dành cho giới trẻ”. Chiếc xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế thông minh công nghệ AI, trong đó, Xpeng gọi thiết kế đèn là 010. Thiết kế ba chiều tách biệt rất dễ nhận biết và có 300 hạt đèn LED có thể chiếu sáng xa tới 150 mét. Xpeng cũng đặc biệt chú trọng đến việc giảm lực cản của xe. Để làm được như vậy, Mona M03 đã trải qua 10 lần thử nghiệm trong đường hầm gió, mỗi lần kéo dài hơn 100 giờ. Trong quá trình này, 15 khu vực chính đã được tối ưu hóa, giúp giảm Cd 0,085 khỏi lực cản gió, dẫn đến phạm vi tăng được tuyên bố là 60 km. Sự giảm thiểu lớn nhất đến từ hệ thống nạp khí chủ động tiêu chuẩn (AGS) mà Xpeng tuyên bố là lần đầu tiên có trên một mẫu xe sản xuất. Với chiều dài gần 1 mét, riêng hệ thống này đã giảm được 0,023 Cd lực cản và tăng phạm vi hoạt động thêm 15,6 km. Đáng tiếc là buổi ra mắt vào hôm qua chỉ hé lộ phần ngoại thất, nhưng 1 số thông tin đã được bật mí cho thấy rằng Xpeng Mona M03 chỉ có một màn hình thông tin giải trí trung tâm lớn nổi và không có bảng điều khiển, vô lăng hai chấu và tùy chọn màn hình giải trí phía sau. Chiếc xe sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe XNGP và có chức năng điều khiển bằng giọng nói cho các chức năng của xe. Xpeng Mona M03 có các lựa chọn cho hệ thống truyền động và hiệu suất. Có một sự lựa chọn giữa động cơ điện 140 kW hoặc 160 kW. Tốc độ tối đa là 155 km/h và nó sử dụng pin lithium iron phosphate BYD blade. Một phiên bản có phạm vi hoạt động 515 và 620 km sẽ được cung cấp. Mức giá xe Xpeng Mona M03 2024 dự đoán dưới 200.000 nhân dân tệ (khoảng 27.400 USD), tương đương 651 triệu đồng. Giá cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 8 khi xe chính thức ra mắt. Xpeng cũng xác nhận rằng Mona M03 sẽ không có phiên bản taxi. Video: Giới thiệu xe điện Xpeng Mona M03 2024.