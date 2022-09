XPeng G9 2023 của Trung Quốc hơn 1 tỷ đồng, có gì đấu VinFast VF9

Là thương hiệu ôtô khá non trẻ của Trung Quốc, tuy nhiên trong vài năm qua, XPeng đã ghi được dấu ấn trong lòng người tiêu dùng bằng những sản phẩm khá ấn tượng. Mới nhất trong số đó là XPeng G9 2023 mới, đây là mẫu SUV đã từng lần đầu tiên ra mắt thị trường Trung Quốc trong triển lãm Ô tô Quảng Châu diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, mãi đến gần đây, hãng XPeng mới chính thức bán G9 ở thị trường này. Với chiều dài 4.891 mm, chiều rộng 1.937 mm, chiều cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.998 mm, XPeng G9 2023 chạy điện được định vị trong phân khúc SUV cỡ lớn. Đây là mẫu xe ngay từ đầu đã được xác định là sẽ bán cả ở thị trường nước ngoài, trong đó có châu Âu. Do đó, XPeng G9 2023 có thể trở thành đối thủ của VinFast VF9 trong tương lai. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế X Robot Face quen thuộc của thương hiệu XPeng, G9 sở hữu hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên, vắt ngang đầu xe và ôm lấy nắp ca-pô. Bên dưới là cụm đèn pha có kích thước khá lớn. Ngoài ra, xe còn có hốc gió trung tâm rộng trên cản trước. Bên sườn, mẫu SUV cỡ lớn này có thiết kế khá mượt mà và ít đường dập gân. Cộng với tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, cửa không khung và các loại vành la-zăng có thiết kế khí động lực học, đường kính lớn nhất lên đến 21 inch, XPeng G9 2023 sở hữu hệ số lực cản không khí chỉ 0,27 Cd. Phía sau mẫu SUV điện Trung Quốc này là cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe khiến khu vực này trông như rộng và bề thế hơn. Những điểm nhấn còn lại trong thiết kế ngoại thất của xe bao gồm baga nóc và cản sau phối 2 màu. Đặc biệt, baga nóc của XPeng G9 2023 còn được tích hợp anten 5G. Tiến vào bên trong nội thất của XPeng G9 2023, người lái sẽ không thể rời mắt trước 3 màn hình cỡ lớn. Đầu tiên là màn hình LCD 10,25 inch của bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng. Tiếp đến là 2 màn hình 14,96 inch với chip Qualcomm Snapdragon SA8155P và hỗ trợ tính năng ra lệnh bằng giọng nói tối ưu hóa. Tính năng này có thể phản hồi người dùng trong thời gian tính bằng mili giây, điều khiển hơn 600 tính năng của xe và hiểu được lệnh của nhiều hành khách khác nhau. Để mang đến trải nghiệm 5D cho hành khách, mẫu SUV Trung Quốc này có thể kết hợp hệ thống âm thanh Dynaudio 28 loa, tính năng rung ghế, điều hòa nhiệt độ và nước hoa trên xe với nhau. Tuy có kích thước lớn nhưng XPeng G9 2023 chỉ được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi. Ghế của xe đều được bọc bằng chất liệu da Nappa sang trọng và có lớp đệm dày dặn để tạo cảm giác thoải mái cho người ngồi. Ở phần lớn các phiên bản, xe đều có ghế trước đủ tính năng chỉnh điện, sưởi, làm mát và massage. Bên cạnh đó là bệ đỡ chân dành cho ghế phụ lái. Hàng ghế sau cũng có tính năng sưởi, massage và chỉnh lưng ghế 10 độ. Sự tỉ mỉ của XPeng G9 2023 còn được thể hiện qua gương trang điểm với đèn chỉnh ánh sáng lạnh hoặc ấm. Nếu hàng ghế sau không gập xuống, XPeng G9 2023 có thể tích khoang hành lý là 660 lít. Con số này sẽ tăng lên 1.576 lít/100 km khi ghế sau gập xuống. Điểm nhấn tiếp theo của XPeng G9 2023 là các công nghệ an toàn hiện đại nhờ 2 cảm biến Lidar, 12 camera, 5 radar sóng milimet và 12 cảm biến siêu âm. Ngoài ra, xe còn có 2 chip Nvidia Drive Orin với tốc độ xử lý 508 nghìn tỷ hoạt động/giây (TOP). Khi mua XPeng G9 2023, khách hàng Trung Quốc có thể chọn phiên bản dẫn động cầu sau RWD hoặc dẫn động 4 bánh AWD. Trong đó, phiên bản RWD dùng mô-tơ điện mạnh 308 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm, cho phép xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 200 km/h. Phạm vi di chuyển của XPeng G9 2023 phiên bản RWD khi dùng pin Standard là 570 km và 702 km nếu dùng pin Long Range. Ở phiên bản AWD, XPeng G9 2023 có thêm mô-tơ điện trên cầu trước, tạo ra công suất tổng cộng 543 mã lực và mô-men xoắn cực đại 717 Nm. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 3,9 giây và đạt vận tốc tối đa 200 km/h. Phạm vi di chuyển sau khi sạc đầy pin của phiên bản AWD là 650 km. Không chỉ mạnh mẽ và chạy được quãng đường dài, XPeng G9 2023 còn được trang bị công nghệ sạc 800V. Nhờ đó, mẫu xe này được khẳng định là "SUV thương mại sạc nhanh nhất thế giới". Theo nhà sản xuất, nếu dùng trạm sạc nhanh 480 kW, người dùng chỉ cần chờ 5 phút là đi thêm được 200 km. Trong khi đó, thời gian tăng dung lượng pin từ 10% lên 80% là gần 15 phút. Tại thị trường Trung Quốc, XPeng G9 2023 có tổng cộng 6 phiên bản và giá bán dao động từ 309.900 - 469.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,03 - 1,56 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết SUV điện XPeng G9 2023 của Trung Quốc.

