Xem trước Honda Passport 2026 mới khoảng 40.000 USD

Hãng xe Nhật bản vừa trình làng Honda Passport 2026 mới – Phiên bản SUV cỡ trung phổ biến, mạnh mẽ hơn và vuông vắn hơn. Honda cho biết, chiếc xe này có hệ thống treo được điều chỉnh cho địa hình, lốp xe địa hình, các điểm móc kéo xe và tấm chắn bảo vệ gầm và đặc biệt hơn, chiếc xe vẫn sở hữu khối động cơ V6 dung tích 3.5 lít. Khác với thế hệ trước, mẫu xe SUV Honda Passport 2026 sở hữu diện mạo có thiết kế góc cạnh và sắc sảo hơn. Phần cản trước của xe có thiết kế gợi nhớ đến Honda Crossroad. Thiết kế mới của xe giúp khoảng sáng gầm xe cao hơn so với mẫu xe cũ và nhờ phần nhô ra phía trước ngắn hơn, chính vì vậy mà chiếc xe có góc tiếp cận tốt hơn để có khả năng chạy địa hình. Passport mới cũng rộng hơn khoảng 2,5 cm và có chiều dài cơ sở dài hơn 7 cm so với mẫu xe cũ. Xe có chắn bùn loe ra và nắp capo với các đường gân dập nổi. Xe cũng có dòng chữ “PASSPORT” in đậm được đóng dấu trên mặt trước và cửa sau bằng thép. Thêm vào đó, tất cả các mẫu Passport đều có trang bị bộ mâm xe 18 inch được bọc trong lốp 31 inch. Honda cũng đã mở rộng danh mục phụ kiện của mình với các trang bị như tấm ốp gầm, giá nóc và tấm chắn bùn bằng nhôm hay bàn dã ngoại có thể gập lại. Biến thể TrailSport lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2022, với nỗ lực ban đầu mang đến cho Passport một diện mạo mới với lớp ốp nhựa bổ sung, màu sắc độc đáo, lốp xe đa mùa và tấm chắn trượt giả. Tuy nhiên, đối với các phiên bản TrailSport và TrailSport Elite của Honda Passport năm 2026, những tấm bảo vệ này không còn là giả nữa mà có thể chịu được toàn bộ trọng lượng của xe. TrailSports được trang bị lốp địa hình General Grabber do General Tire đồng phát triển. Đồng thời, hệ thống treo hiện đã được điều chỉnh để chạy địa hình và xe cũng có khoảng sáng gầm xe lớn hơn với huy hiệu TrailSport. Honda cho biết nền tảng này được thiết kế ngay từ đầu với mục đích mang lại cho TrailSport khả năng chạy địa hình thực sự, tăng cường cảm giác lái, khả năng xử lý và sự tinh tế tổng thể của toàn bộ dòng xe Passport nhờ độ cứng ngang phía trước tăng 72% và độ cứng xoắn phía sau tăng 50%. Mẫu xe vẫn được trang bị khối động cơ V6 3.5 lít tương đối đơn giản. Mẫu xe được trang bị hộp số tự động 10 cấp đảm nhiệm việc chuyển số. Khối động cơ có khả năng sản sinh công suất 285 mã lực, mạnh hơn Passport 2025 5 mã lực. Tiện nghi trên xe được trang bị bao gồm ghế “ổn định thân xe” mới và bảng điều khiển kỹ thuật số 10,2 inch tiêu chuẩn trên bảng điều khiển, hiển thị các thông tin như độ cao, độ dốc và độ nghiêng trên các mẫu xe TrailSport. Màn hình trung tâm đã được nâng cấp lên 12,3 inch và đi kèm với Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn, cũng như một bộ ứng dụng Google. Ngoài ra xe còn có hệ thống âm thanh Bose 12 loa mới. Các mẫu xe TrailSport cũng có ổ cắm điện 110V ở bảng điều khiển trung tâm. Hãng xe Nhật bản vẫn chưa tiết lộ giá xe Honda Passport 2026, nhưng dự tính khởi điểm sẽ là “khoảng 40.000 USD”. Passport sẽ tiếp tục được sản xuất tại Nhà máy ôtô Honda ở Lincoln, Alabama, Mỹ và sẽ bắt đầu xuất hiện tại các đại lý vào đầu năm sau. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Honda Passport 2026 mới.

