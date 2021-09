Honda Passport 2022 - trình làng, thêm bản TrailSport hầm hố

Có mặt trên thị trường Mỹ từ năm 2019, Honda Passport là mẫu SUV cỡ trung với nội thất 2 hàng ghế. Sau 3 năm, hãng Honda đã bổ sung phiên bản mới cho dòng SUV này với một số thay đổi đáng chú ý. Điểm nhấn đầu tiên của Honda Passport 2022 mới chính là phiên bản TrailSport mới. Trong thời gian qua, xe SUV việt dã đã trở thành xu hướng thịnh hành của làng ô tô Mỹ. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hãng Honda bổ sung phiên bản TrailSport cho mẫu SUV 5 chỗ này. So với bản thường, Honda Passport TrailSport 2022 mới sở hữu thiết kế ngoại thất hầm hố hơn. Trên xe có những điểm nhấn màu cam như logo ở lưới tản nhiệt trước và trên cửa cốp sau. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim 18 inch mới, nằm trong lốp có kích thước 245/60 R18. Ngoài ra, phiên bản TrailSport còn có đầu xe và đuôi xe rộng hơn 10 mm, mang đến dáng vẻ bệ vệ hơn cũng như tăng độ cân bằng khi vận hành. Bên trong Honda Passport TrailSport 2022 cũng có những điểm nhấn màu cam như chỉ khâu trên ghế, vô lăng và mặt cửa. Ở tựa đầu ghế và thảm sàn bằng cao su đều có dòng chữ "TrailSport". "Trái tim" của xe là khối động cơ xăng V6, dung tích 3.5L, tạo ra công suất tối đa 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm như bản thường. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Là phiên bản tập trung vào khả năng chạy off-road hơn nên Honda Passport TrailSport 2022 đương nhiên được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với hệ thống điều hướng mô-men xoắn. Trong thời gian tới, hãng Honda dự định sẽ nâng cấp Passport TrailSport bằng hệ thống treo phù hợp với việc chạy off-road hơn và lốp cỡ lớn hơn. Ngoài phiên bản TrailSport mới, Honda Passport 2022 còn có gói HPD tùy chọn. Do bộ phận Honda Performance Development phát triển, gói HPD này bổ sung lưới tản nhiệt, chắn bùn màu đen, bộ vành hợp kim khác biệt và logo HPD trên sườn xe cho Passport 2022. Trước Passport 2022, mẫu xe bán tải Ridgeline cũng từng được trang bị gói HPD tương tự. Những thay đổi còn lại của dòng Honda Passport 2022 bao gồm đầu ống xả lớn hơn, cản trước/sau thiết kế mới và chỉ khâu màu tương phản trong nội thất bọc da của bản EX-L. Dù ở bản trang bị nào, mẫu SUV 5 chỗ này cũng có đèn pha LED, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, hệ thống nhắc nhở còn hành khách phía sau, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay và gói công nghệ an toàn Honda Sensing. Ở phiên bản 2022, Honda Passport vẫn sở hữu kích thước như cũ, bao gồm chiều dài 4.840 mm, chiều rộng 2.000 mm, chiều cao 1.820 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm. Như vậy, so với Honda CR-V, mẫu SUV 5 chỗ này có kích thước lớn hơn đáng kể. Dự kiến, xe sẽ chính thức có mặt tại đại lý ở Mỹ vào mùa đông năm nay. Giá xe Honda Passport 2022 vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu Honda Passport 2022 phiên bản TrailSport mới.

