Xem “quái thú” The Beast - dùng động cơ 27 lít chế tạo cho xe tăng

Ngành xe hơi Anh quốc có bề dày lịch sử với những chiếc ôtô có một không hai và tự chế tại nhà. Chiếc xe có tên The Beast động cơ xe tăng này là một ví dụ điển hình. Nghe tên gọi, nhiều người có thể nhầm tưởng đây là chiếc limousine dùng để phục vụ Tổng thống Mỹ. Quái thú The Beast lại được ra đời từ năm 1966 dưới bàn tay của kỹ sư người Anh có tên Paul Jameson. Ông Jameson đã tự mình dựng phần khung gầm cho chiếc xe này. Đây là chiếc xe đường phố đầu tiên mà kỹ sư này chế tạo. Ngoài khung gầm "hàng thửa", The Beast còn được trang bị hệ thống treo kết hợp giữa xe Jaguar (đằng sau) và Wolseley (phía trước). Trong khi đó, "trái tim" của The Beast là động cơ Meteor với dung tích lên đến 27 lít lấy từ xe tăng trong Thế chiến thứ 2. Động cơ này do Rolls-Royce chế tạo và là một phiên bản của động cơ Merlin. Trong Thế chiến thứ 2, động cơ Merlin từng được dùng cho máy bay chiến đấu như Hurricane và Spitfire. Tuy nhiên, khác với Merlin, động cơ Meteor không được trang bị công nghệ siêu nạp. Chẳng bao lâu sau đó, ông Jameson đã bán phần khung gầm của The Beast cho John Dodd - một chuyên gia về hộp số tự động. Ông Dodd đã độ lại hộp số 3 cấp của General Motors cho chiếc xe này. Chưa hết, ông Dodd còn đặt hãng Fibre Glass Repairs chế tạo phần thân vỏ cho The Beast. Do dùng động cơ Meteor nên xe đã được trang bị lưới tản nhiệt thác nước đặc trưng của Rolls-Royce. Hội đồng hạt London đã chấp thuận đơn của ông Dodd để The Beast được đăng ký thành xe Rolls-Royce. Điều này đã tạo ra cuộc chiến pháp lý giữa ông Dodd và hãng Rolls-Royce về sau. Vào năm 1975, The Beast đã bất ngờ bốc cháy chỉ còn trơ khung. Tuy nhiên, ông Dodd vẫn quyết không từ bỏ chiếc xe này. Thay vào đó, ông Dodd đã quyết định dùng số tiền bồi thường bảo hiểm 18.500 Bảng để chế tạo thân vỏ và mua động cơ Meteor mới cho xe. Thân vỏ mới của The Beast khác trước đáng kể nhưng vẫn giữ lại lưới tản nhiệt của Rolls-Royce. Vào năm 1977, The Beast đã lập kỷ lục Guinness là chiếc xe mạnh nhất thế giới vì động cơ Meteor tạo ra công suất tối đa ước tính lên đến 560 kW (khoảng 761 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 1.030 Nm. Như đã nhắc ở trên, hãng Rolls-Royce tất nhiên không hài lòng với việc The Beast dùng lưới tản nhiệt của mình và đã đưa ông Dodd ra tòa vì tội vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ. Vào năm 2016, ông Dodd thua kiện nhưng vẫn giữ lại được chiếc xe này. Sau đó, ông chuyển đến sống tại Tây Ban Nha và đặt làm lưới tản nhiệt khác với 2 chữ cái "JD", viết tắt từ tên của mình, để lắp cho The Beast. Vào tháng 12/2022, ông Dodd đã qua đời và gia đình ông vẫn giữ lại chiếc xe. Tuy nhiên, vào ngày 9/3/2023 tới đây, chiếc xe đặc biệt này sẽ được bán đấu giá trực tuyến. Với động cơ xe tăng có dung tích 27 lít và việc ông Dodd chỉ cần nội thất 2 chỗ ngồi nên The Beast sở hữu nắp ca-pô "dài miên man". Thiết kế này mang đến ngoại hình độc lạ cho xe. Bên trong The Beast, ngoài 2 ghế trước còn có khoang hành lý rộng rãi phía sau. Xe còn được trang bị vô lăng ốp gỗ, bảng đồng hồ analog cổ điển, hàng nút bấm màu đỏ, cần số dài mạ crôm và camera lùi. Với thiết kế, trang bị và lai lịch đặc biệt, cộng thêm việc từng xuất hiện trong chương trình truyền hình nổi tiếng Top Gear năm 1998, mức giá xe The Beast 1966 dự kiến sẽ không rẻ. Video: Giới thiệu The Beast - dùng động cơ 27 lít chế tạo cho xe tăng.

