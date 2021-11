Chevrolet Silverado bản độ “quái thú” off-road The Beast siêu ngầu

Jim Campbell, Phó Chủ tịch General Motors (GM) tại Mỹ phụ trách Chevrolet Performance và Motorsports: “ Chevrolet The Beast mới đã đưa khái niệm xe bán tải địa hình hiệu suất cao lên một tầm cao mới. Đó là tầm nhìn về một khía cạnh mới của Chevrolet Performance - thương hiệu đã tiên phong về phát triển xe hiệu suất cao và chương trình cá nhân hóa trong hơn 50 năm”. Bắt đầu với chiếc Chevrolet Silverado 2021 mới, các kỹ sư của Chevrolet Performance đã tiến hành sửa đổi nền tảng khung gầm để phù hợp với khả năng chạy off-road tốc độ cao. Bộ khung đã được rút ngắn và tích hợp thêm cấu trúc hình ống mạ chrome để tăng cường độ vững chắc cho chiếc xe. Giữ cho Chevrolet Silverado “The Beast” luôn ổn định và duy trì độ êm ái khi off-road là hệ thống treo địa hình hành trình dài được thiết kế riêng. Trục cơ sở cũng được tăng lên 2.311mm giúp cải thiện khả năng xử lý và tối ưu sự kiểm soát thân xe.



Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ mâm Breadlock 20 inch đi kèm lốp off-road 37 inch và hệ thống phanh cực lớn từ Chevrolet Performance.



Cung cấp sức mạnh cho The Beast là khối động cơ siêu nạp V8 6.2L ghép nối với hộp số tự động 10 cấp giúp phân phối lực momen xoắn tới một hộp số phụ 2 cấp.

Ở phần động cơ, nhóm nghiên cứu tại Chevrolet Performance đã phải thiết kế một khối động cơ với phần thân máy nhẹ nhất nhằm đảm bảo phần đầu xe không nhô ra quá nhiều, giúp tối ưu góc tới (góc tiếp cận).



Ở thùng sau, quái thú Chevrolet Silverado “The Beast” được trang bị một cặp lốp dự phòng. Trong khi đó, khoang cabin có thiết kế rất tối giản và tiện dụng với 4 ghế ngồi thể thao Recaro đi kèm dây đai an toàn 4 điểm, cũng như một cặp màn hình LCD 7.0 inch giúp người lái theo dõi các thông số vận hành của xe.



Hiện Silverado “The Beast” đang có mặt tại gian hàng của Chevrolet tại sự kiện triển lãm SEMA ở Trung tâm Hội nghị Las Vegas diễn ra từ ngày 2 - 5/11/2021.

Video: Bán tải Chevrolet Silverado độ “quái thú” off-road The Beast.





